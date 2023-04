Publicidad - LB2 -

Si, como la canción de José Alfredo Jiménez, su gran imaginación y apego popular, «Les diré que llegué de un mundo raro, que no se del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado». Sucede que me causa estupor (aunque a mi edad no debería), enterarme que soy de los poquísimos articulistas que no reciben ni cinco centavos, por criticar lo que a mi juicio está incorrecto de los gobernantes y funcionarios públicos o bien, reconocer los aciertos de los mismos. La mayoría dirá, «Pues que menso» por decirlo de manera suave. Para mi es un motivo de legítimo orgullo, tener la absoluta libertad de escribir lo que pienso, no tengo patrón y mucho menos dueño. Aquí toca agradecer tanto a los importantes medios de comunicación, Por La Libre como a A Diario Network (ADN), la gentileza de publicar mis: escritos, análisis, ideas, investigaciones, conclusiones y juicios, aunque muchas veces difieran de ellos, lo hacen sin cortapisa alguna, en aras de ofrecer a sus lectores una pluralidad de pensamiento, tan necesario para que se formen su propio criterio. He escrito en infinidad de medios de comunicación de casi todo el país con la misma libertad editorial (no podría ser de otra manera). No puedo mencionarlos a todos, solo quiero hacer mención de El Diario del Noroeste, por haberme dado cobijo en su sección editorial impresa (dominical, ya no existe) por casi 14 años.

No puedo dejar de agradecer a mis apreciados y leales lectores, mismos que si no lo saben, sospechan que realizo mi trabajo: con gusto, sin retribución alguna, por convicción, con integridad, por vocación y sobre todo, por una compulsión que raya en vicio de escribir.

Respecto a los cambios (no muchos) en mi preferencia política, debo decir que son futos del aprendizaje, el estudio y el cambio permanente de las cosas. Así como admiré por muchos años a Cuba y al sistema comunista, no puedo a la luz de la evidencia, seguir apoyando a un régimen tirano que esclaviza a su pueblo y lo condena a la miseria. El cambio es una constante, decía el filósofo griego Heráclito, «No es posible bañarse dos veces en el mismo río, porque nuevas aguas corren siempre sobre ti». Asimismo, apoyé por muchos años al presidente mexicano, hasta que me percaté de quien es en realidad, fue en el 2017, a sabiendas que iba a ganar en el fatídico 2018 (si, soy muy impráctico).

Quiero asegurarle a la gente que lee mis artículos, que estos plasman mis pensamientos, aún cuando estos vayan en contra de mis interesas económicos. De ahí se desprende el mundo raro inicialmente descrito, el cual nos condena a los articulistas que no lucramos con la información, a un nivel de vida más bajo que los que si lo hacen, ¿el mundo del revés? Si, pero solo en materia económica, no así en los ámbitos: personal, moral, familiar…

«El periodismo es libre o es una farsa»

Rodolfo Walsh

«Ser un empleado de un medio para contar la verdad del dueño en lugar de la tuya, es algo terrible»

Luis del Olmo

«Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante»

Ryszard Kapuscinsky

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.