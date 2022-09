Timoratos, tibios, berrinchudos y traidores

“El que traiciona una vez, traiciona siempre”.

… “Ricardo Monreal, días antes de la votación en el Senado sobre la ley de la Guardia Nacional, dejó ver que este podría ser en contra, ya que en un par de ocasiones argumentó que se necesitaba una reforma constitucional para que el Ejército continuara en las calles y no sólo decretos o leyes secundarias como lo propuso el Ejecutivo”.

Le quiso jugar al Maquiavelo a Maquiavelo y… pasó a Chihuahua a un baile.

Se lo dijeron clarito a Monreal el Secretario de Gobernación, que lo tenía a un lado, con el gesto firme y decidido le dijo dirigiéndose a él y a los senadores que no eran tiempos de indecisiones, que el proyecto de nación de la 4T necesita gente decidida y comprometida, ni tibios ni timoratos mucho menos traidores.

Fue contundente la intervención del Secretario de Gobernación porque de lo contrario Monreal hubiera logrado maniobrar a detener la ley de la Guardia Nacional.

Con su voto de abstención se puso todos los sacos que les esgrimió el Secretario de Gobernación, incluyendo el de traidor porque además antes lo había señalado como berrinchudo esculpiendo a Monreal en su exacta dimensión política en la actualidad.

Se dijo en su momento que Monreal había pactado con los opositores que la Ley de la Guardia Nacional no pasaría, se comprometió a ello a cambio de que se votaran por su delfín para la presidencia en la Cámara de Senadores, Monreal cumplió a medias con su abstención porque no pudo maniobrar con los senadores de la bancada de Morena y sus aliados, o no quiso hacerlo porque sabía que perdería porque en ese momento los senadores de la bancada ya estaban “entendidos” con el Secretario de Gobernación.

Ni de aquí ni de allá, sino todo lo contrario revela el voto de ABSTENCIÓN de Ricardo Monreal, ni con Dios ni con el Diablo, TIBIO Y TIMORATO que puso al descubierto que efectivamente había acuerdo con los opositores.

Ricardo Monreal desde hace tiempo venía buscando lograr ser el candidato de Morena para la presidencia de la república en el 2024 y ello lo llevó a comenzar a proyectar una imagen de negociador político y eso lo llevó, incluso, a sostener acuerdos con los opositores que iban en contra del movimiento de la 4T y López Obradorista. Conforme fue pasando el tiempo su espíritu “negociador” comenzó a rayar en la traición situación que lo puso en el ojo del huracán con enfrentamientos con el presidente, el asunto de la Guardia Nacional no fue la excepción.

Es increíble que el coordinador de la bancada del partido MORENA que sostiene electoral, y legislativamente, al proyecto de la 4T sea un personaje, y lo sostengan, que ya dio claras muestras de no apoyar el movimiento transformador del Presidente Andrés López Obrador y que necesita de la solidez de los liderazgos, es increíble la paciencia de los Morenos para no correr a Ricardo Monreal de la coordinación de la bancada y de la militancia para sacarlo a patadas del partido.

Para nadie es desconocido que Ricardo Monreal quiso registrar un partido del cual era diferente al de Morena, no lo logró pero quedó el precedente.

Gracias a la ambigüedad de Ricardo Monreal, Morena perdió la mitad de la Ciudad de México, sus cabildeos y acuerdos con los opositores llevó a la debacle a Morena en la Ciudad de México y es el culpable por acordar con los opositores buscando un supuesto equilibrio negociador al grado tal que el presidente López Obrador maniobra en la Capital para recuperar lo perdido junto a Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López.

Recordemos que Monreal no corrió la misma suerte que Morena y Sheinbaum en la CDMX. Monreal SI GANO Y LE GANO A MORENA, eso lo saben todos en su partido y en Palacio Nacional. Monreal los traicionó sin pudor alguno. Les arrebató una importantísima alcaldía que se sumó a las otras derrotas en la capital. Ricardo Monreal es uno de los factores de la estrepitosa caída de Morena en la CDMX y ni sus propios seguidores de causa lo pueden negar.

Ricardo Monreal se viene comportando poco comprometido con el proyecto de nación del presidente, está más comprometido con su proyecto personal que resulta ineficaz porque no tiene el arrastre popular, y menos en Morena, requerido como base para arrancar cualquier ambición hacia 2024, le apostó a congraciarse con los opositores y estos, los opositores, por supuesto están siendo sus sepultureros, ni duda cabe.

Ricardo Monreal buscaba restarle a Morena y al presidente para sumarle a su proyecto presidencial del 2024 pero se ha quedado con palmo en las narices porque de una cosa tenemos como cierta, los opositores usan a Monreal pero no confían nada en él, solo le dan cuerda.

Quizá Ricardo Monreal tardará más en ser quemado en leña verde por su posición que no depende del Presidente, pero no se escapará de la furia presidencial, que no quede duda de ello y menos a gente local como Cruz Pérez Cuellar y Armando Cabada Alvidrez quienes tendrá que decidir pronto, o se reniegan de Monreal o se van a la hoguera del olvido de las oportunidades.

Ya le había advertido Mario Delgado, presidente nacional de Morena que “división es traición” y que gracias a la intervención a Adán Augusto López, el Secretario de Gobernación, no lo pudo lograr Monreal en un punto muy clave del proyecto de seguridad del presidente.

Mario Delgado señaló en su momento que ya nadie puede venir “con el cuento” de que es excluido del partido, el líder nacional de Morena lanzó una clara advertencia contra el senador Ricardo Monreal en el sentido de que se le podría calificar como traidor al partido por “fomentar la división” y no lo entendió, confió más en sus alianzas con los opositores.

Dante Delgado, su esperanza al salir de Morena, Ricardo Monreal, lo tiene en “estima” como opositor por conveniencia y oportunidad política, mas no como socio o aliado ya que Dante Delgado no es de los que confía. Movimiento Ciudadano no es donde Monreal podría conducirse con libertad porque el que dicta las directrices es precisamente el dueño del partido, Dante Delgado.

Dante Delgado busca por cualquier medio, y forma, vengarse del presidente López Obrador por lo que Ricardo Monreal, el idiota útil, fue un medio.

Ricardo Monreal ya quedó solo, ya no les es útil a los opositores, jugaron con él como el idiota ambicioso y útil mientras tenía el poder en Morena pero, hoy que está sin el poder real, se ha convertido en político de desecho.

Le quiso jugar al Maquiavelo al maestro Maquiavelo nacional y… se pasó a Chihuahua a un baile

Seguro es que Morena no va a dar ningún pretexto para divisiones justificadas dijo Mario Delgado, “nosotros en MORENA vamos a conducirnos de manera imparcial, porque es nuestra responsabilidad, porque sabemos lo que está en juego; no vamos a echar a perder este proceso histórico que vive el país”.

“Bienvenidas las críticas, las sugerencias, los diferentes puntos de vista. Pero, división es traición”.

… Y TRAIDOR es hoy Ricardo Monreal.

Ricardo Monreal no cumple su palabra empeñada y no guarda la fidelidad debida al partido que lo llevó hasta donde hoy está.

Cualquier semejanza de Ricardo Monreal con Alejandro Moreno es la pura realidad, son políticos tejidos con el mismo hilo.