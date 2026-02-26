Salud, conciencia social y participación juvenil: la agenda rotaria con impacto regional

Publicidad - LB2 -

En la entrevista de esta semana en Voces y Visión, el gobernador rotario Lic. Martín Aranda delineó con claridad las prioridades actuales de los clubes afiliados a Rotary International en Chihuahua: salud preventiva, cultura de donación y conciencia ambiental, con un componente que destacó de manera especial: la participación activa de mujeres, jóvenes y adolescentes desde los 12 años.

En materia de salud, explicó que el trabajo rotario no se limita a jornadas aisladas, sino que forma parte de una estructura organizada de coordinación médica y comunitaria. Como ejemplo, mencionó el Banco de Ojos en Guanajuato, proyecto que ya opera y que refleja la capacidad institucional de la red rotaria para impulsar infraestructura médica especializada. Aunque se encuentra fuera del estado, su funcionamiento demuestra el alcance nacional de esta organización y su potencial de colaboración interregional.

Otro eje central es la donación voluntaria de sangre, donde —subrayó— los jóvenes han mostrado una disposición notable. Esta participación temprana fortalece la cultura solidaria y contribuye a garantizar abasto constante en los bancos de sangre.

El gobernador también hizo un reconocimiento explícito a la participación de las mujeres quienes se integran en proyectos de servicio, liderazgo y organización comunitaria. Asimismo, destacó que existen espacios formativos para adolescentes desde los 12 años, lo que permite sembrar desde edades tempranas valores de responsabilidad social y compromiso cívico.

En el ámbito ambiental, los clubes desarrollan acciones de concientización ecológica que buscan formar ciudadanía responsable frente a los retos de sostenibilidad con actividades para esta frontera.

De cara al corto plazo, adelantó que en abril se realizarán ferias de la salud, reforzando el vínculo entre organización civil y comunidad mediante servicios informativos y preventivos.

El prestigio internacional de Rotary International se sostiene precisamente en esa capacidad de articular generaciones, recursos y visión institucional bajo un mismo propósito. En Chihuahua, la presencia rotaria confirma que cuando la organización es sólida y la participación es amplia —incluyendo mujeres jóvenes y adolescentes— el impacto social se multiplica.

Desde este espacio periodístico seguiremos atentos a la evolución de estos proyectos e invitaremos nuevamente al Lic. Martín Aranda para profundizar en sus avances.

Como expresó al cierre de la conversación:

“Los Rotary Internacional están unidos para hacer el bien.”

