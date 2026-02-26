Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 26, 2026 | 10:12
InicioPlumas

Salud, conciencia social y participación juvenil: la agenda rotaria con impacto regional

Plumas

Publicado el

POR Nora Sevilla
Publicidad - LB2 -

En la entrevista de esta semana en Voces y Visión, el gobernador rotario Lic. Martín Aranda delineó con claridad las prioridades actuales de los clubes afiliados a Rotary International en Chihuahua: salud preventiva, cultura de donación y conciencia ambiental, con un componente que destacó de manera especial: la participación activa de mujeres, jóvenes y adolescentes desde los 12 años.

En materia de salud, explicó que el trabajo rotario no se limita a jornadas aisladas, sino que forma parte de una estructura organizada de coordinación médica y comunitaria. Como ejemplo, mencionó el Banco de Ojos en Guanajuato, proyecto que ya opera y que refleja la capacidad institucional de la red rotaria para impulsar infraestructura médica especializada. Aunque se encuentra fuera del estado, su funcionamiento demuestra el alcance nacional de esta organización y su potencial de colaboración interregional.

- Publicidad - HP1

Otro eje central es la donación voluntaria de sangre, donde —subrayó— los jóvenes han mostrado una disposición notable. Esta participación temprana fortalece la cultura solidaria y contribuye a garantizar abasto constante en los bancos de sangre.

El gobernador también hizo un reconocimiento explícito a la participación de las mujeres quienes se integran en proyectos de servicio, liderazgo y organización comunitaria. Asimismo, destacó que existen espacios formativos para adolescentes desde los 12 años, lo que permite sembrar desde edades tempranas valores de responsabilidad social y compromiso cívico.

En el ámbito ambiental, los clubes desarrollan acciones de concientización ecológica que buscan formar ciudadanía responsable frente a los retos de sostenibilidad con actividades para esta frontera.

De cara al corto plazo, adelantó que en abril se realizarán ferias de la salud, reforzando el vínculo entre organización civil y comunidad mediante servicios informativos y preventivos.
El prestigio internacional de Rotary International se sostiene precisamente en esa capacidad de articular generaciones, recursos y visión institucional bajo un mismo propósito. En Chihuahua, la presencia rotaria confirma que cuando la organización es sólida y la participación es amplia —incluyendo mujeres jóvenes y adolescentes— el impacto social se multiplica.

Desde este espacio periodístico seguiremos atentos a la evolución de estos proyectos e invitaremos nuevamente al Lic. Martín Aranda para profundizar en sus avances.

Como expresó al cierre de la conversación:
“Los Rotary Internacional están unidos para hacer el bien.”

1689922492545
Nora Sevilla

Comunicadora y periodista experimentada, actualmente Jefa de Comunicación en Cd. Juárez del Instituto Estatal Electoral y Tesorera en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Experta en marketing político y estrategias de relaciones públicas, con sólida carrera en medios de comunicación.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Se presenta Susana Alexander en el Festival Virtual Indígena

Con una lectura dramatizada la actriz expone este viernes un cuento del dramaturgo chihuahuense,...
Estado

Gana escritor de Zacatecas, Premio de Novela Histórica Ignacio Solares 2021

El jurado calificador eligió este texto titulado “Memorias de un basilisco”, debido a la...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.