¡QUE ME HAN ROBAO..!

Clásica expresión atribuida a inocente y grandilocuente gachupín, al ver que parte de su patrimonio pasó a otras manos por la vía del despojo. Más o menos en ese tenor se expresa Marcelo Ebrard Casaubón al percatarse que fue víctima de un robo en despoblado de senda candidatura presidencial. ¿Es qué acaso no sabe con quienes está tratando? Divierte su berrinche, se aleja del divino maestro y es tundido de forma inclemente por la secta (no necesito decir a quienes me refiero). Marcelo no es ningún crío y debe saber que ante Lóquez no puede tener ningún arranque de dignidad, a él, la sumisión más abyecta es lo que le gusta. ¿Se irá ahora a MC? No se lo recomiendo, ahora bien, ¿quiere poner en un serio predicamento a Morena y al supremo? Súmese a Xóchitl Gálvez y de esa manera, dele valor a su vida, aplíqueles una lección y vuelva al lado correcto de la historia. En mi opinión personal, Ebrard es un verdadero hombre de estado, maltratado, vilipendiado injusta y arteramente.

MC, un gran partido, pero… sin Dante Delgado.- el partido se le divide, diluye, desmorona. Cuadros importantes del mismo (Jalisco dixit) consideran la posibilidad de aliarse al Frente Amplio por México (FAM), Luis Donaldo Colosio (hijo) mencionó que no sería él, quien divida a la oposición con su candidatura, todo eso con la rabieta de proporciones bíblicas de Dante. Me alegraría que eso pasara en el PT con su amo Alberto Anaya, el PVEM con el Niño Verde y por supuesto con Morena bajo el yugo de Lóquez. Los partidos de un solo hombre son: un pesado lastre, autoritarios, anti democráticos, lesivos para el país… Si la intención de D. Delgado era servirle de comparsa a Lóquez en su afán de dinamitar a la oposición, al parecer, serán infructuosos, les falló.

Antes, casas de cartón. Hoy, cunas de cartón.- las personas de edad adulta, es seguro que recuerden la canción «Las casas de cartón» de 1974 cuyo autor Alí Primera (venezolano) nos impactó a la juventud idealista mexicana de entonces. Pues bien, ahora, en el México actual, ese que supuestamente va de viento en popa, en el Hospital Civil, Dr: Aurelio Valdivieso de Oaxaca Oax. Ante la falta de cunas, una bebé fue instalada en una caja de cartón, el responsable de la acción fue despedido Ipso facto, eso porque los medios de comunicación dieron a conocer el suceso, de otra manera ahí seguiría. Supuestamente tendríamos un sistema de salud como en Suecia o Dinamarca, ¿también en esas latitudes pasan estas atrocidades y se dejan de surtir 50 millones de recetas médicas? Estoy empezando a sospechar, que fuimos objeto de una cruel burla del sordo de palacio.

¿Rodear a Perú? El vergonzante presidente mexicano, hará una visita de estado al austral país de Chile. Sabedor que fue declarado persona «Non grata» en el Perú y no queriendo arriesgarse a sufrir una grosería (que merece) del país andino, su vuelo rodeará el espacio aéreo del antiguo Imperio Inca. Argumenta que no tenemos buenas relaciones con ellos, ¿tenemos Kimosabi? Él está proscrito ahí, no los mexicanos. ¿Quién le manda andar de metiche en el cono sur. México y el Perú, somos naciones hermanas y no va a venir un necio mandatario a romper una amistad ancestral. Me imagino a un niño que anda de busca bullas, y le dan sus merecidos cates, además, no pasa por la cuadra donde viven sus rivales (ah miedo). Eso tenemos de presidente, ¿Nos lo merecemos?



