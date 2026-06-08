¡Nos vamos al Mundial! ¡Nos vamos al Mundial…!

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La Copa Mundial 2026 se inaugurará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Azteca/Banorte), con capacidad para unos 83,000 aficionados.

El torneo será organizado por tres países: México, Estados Unidos y Canadá, en un total de 16 estadios.

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El precio promedio de los boletos oscila entre 100 y 600 USD, dependiendo de la fase y la ubicación del asiento.

Inauguración

Fecha: 11 de junio de 2026

Lugar: Estadio Ciudad de México (Azteca/Banorte)Capacidad: 83,000 espectadores.

Partido inaugural: México vs Sudáfrica.

Final 19 de julio de 2026 en Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium, 82,500 espectadores)

Países sede, México: 3 estadios (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey)

Estados Unidos: 11 estadios (incluyendo Dallas, Los Ángeles, Nueva York…)

El Mundial 2026 generará una derrama económica histórica: en México se estiman más de 65 mil millones de pesos (unos 3 mil millones de dólares), mientras que en Estados Unidos el impacto rondará los 17 mil millones de dólares en su PIB. A nivel global, la FIFA proyecta ingresos de 11 mil millones de dólares en el ciclo 2023–2026.

Impacto económico por región

México

Derrama estimada: 65 mil millones de pesos (≈ 3 mil millones USD).

Sectores beneficiados: hoteles, restaurantes, transporte, comercio local.Empleos creados: alrededor de 24,000 directos e indirectos.

Ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey.

Riesgo: la piratería y economía informal podrían absorber parte de los beneficios.

Estados Unidos

Impacto en PIB: 17 mil millones USD.

Inversión total vinculada al torneo: 11 mil millones USD.

Impacto local: Filadelfia podría recibir hasta 770 millones USD, con beneficios concentrados en hotelería y servicios cercanos a estadios.

Proporción nacional: menos del 0.1% del PIB anual, impacto limitado a nivel macroeconómico.

FIFA

Ingresos proyectados ciclo 2023–2026: 11 mil millones USD.

Premios a selecciones: entre 665 y 871 millones USD repartidos entre las 48 federaciones.

Campeón: recibirá hasta 50 millones USD, con un acumulado de 194.5 millones USD en premios.

Tabla comparativa Región/Entidad Monto estimado Beneficios clave Riesgos/Limitaciones.

México, 65 mil millones MXN (≈3 mil M USD) | Turismo, comercio, 24k | empleos: Piratería y economía informal,

EE.UU. 17 mil millones USD al PIB Hoteles | bares, turismo local | Impacto nacional marginal (<0.1% PIB)

FIFA 11 mil millones USD globales | Premios récord a selecciones | Concentración de ingresos en FIFA

Retos y consideraciones

Piratería en México: su costo anual (≈63 mil millones MXN) equivale casi a la derrama proyectada, lo que amenaza la distribución justa de beneficios.

Accesibilidad de boletos: precios superiores a 1,000 USD en EE. UU. reducen margen de gasto en comercios locales.

Concentración de ingresos: gran parte del dinero por entradas y derechos televisivo,

TAPADÓN DE HOCICO

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.