Nos quieren callados, flojitos y cooperando.

Publicidad - LB2 -

No diga, no piense, no haga.

¿Te has dado cuenta de cómo el miedo se cuela en nuestras conversaciones?

- Publicidad - HP1

Primero dejamos de compartir una noticia porque “mejor no meternos en problemas”, luego dejamos de opinar en redes porque “qué tal si me afecta en el trabajo”, después nos acostumbramos a vivir en silencio.

Lo digo, porque en estos días, México dio paso a una serie de leyes y reformas para regular pero sobre todo para vigilar a la ciudadanía. Hablo de la reforma para eliminar los trámites burocráticos, de la ley general del sistema nacional de seguridad pública, de la ley del sistema nacional de investigación e inteligencia, de la ley de telecomunicaciones, de la ley de la guardia nacional militarizando a la corporación a través de su traspaso a la secretaria de la defensa y de la reforma anti lavado de dinero entre otras. Cuando ves todos estos cambios en conjunto las preguntas que surgen como: ¿El gobierno va a tener la facultad para saber quién eres, que haces y dónde estás bajo el argumento de “seguridad nacional” o “emergencia”?. En estados Unidos ya lo hacen cada vez que entras a su país te toman las huellas, te toman foto, entre otras cosas. Saben todo.

En México, nos dicen que es para protegernos, que es para evitar rumores y controlar crisis, pero detrás de esas palabras, lo que realmente significa es control, y en eso es en lo que me quiero enfocar.

Control sobre lo que ves, control sobre lo que compartes, control sobre lo que dices y finalmente, control sobre cómo piensas.

¿Te parece exagerado?

Mira a tu alrededor: Hoy en México ya hay miedo de grabar un abuso de autoridad, hay miedo de denunciar corrupción, hay miedo de cuestionar a los que mandan. Con estas leyes y reformas, ese miedo crecerá.

Y ese miedo es rentable para quienes gobiernan: porque un ciudadano que tiene miedo de hablar, es un ciudadano que no exige, no cuestiona y no participa.

Estas leyes y reformas no son técnicas, no son lejanas, no son ajenas a tu vida. Son sobre ti, tu familia, tu negocio, tu derecho a vivir en un país donde puedas expresarte sin miedo, porque sin libertad de opinión, no hay ciudadanía, solo habitantes y si dejamos que nos roben la voz, después nos robarán todo lo demás.

El verdadero problema no es que el gobierno quiera seguir regulando para tener el control, el verdadero problema es que tú dejes de defender tu derecho a no tener miedo.

Hoy se aprobaron estas leyes y reformas que pueden robarnos la voz, mañana, si no alzamos la nuestra, ya no tendremos nada que defender, porque el silencio también es una forma de control y México ya tiene suficientes problemas como para ahora tener miedo de hablar de ellos.

Si algo debemos aprender de la historia es que cuando la gente deja de hablar, los abusos se multiplican, cuando dejas de alzar la voz, los que abusan se sienten cómodos y cuando los que abusan se sienten cómodos, todos perdemos.

Hoy es momento de elegir si vamos a vivir con miedo, o si vamos a recordar que la voz del ciudadano sigue siendo más fuerte que cualquier decreto.

Nos quieren callados, pero este país necesita ciudadanos informados, con pensamiento crítico que se atrevan a hablar.

Thor Salayandia