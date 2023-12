No seré yo quien divida a la oposición…

Publicidad - LB2 -

Esa prudente, política y sabia expresión, fue del joven que hace honor a sus apellidos (ojo Tathiana Clouthier, a ver si aprende algo de dignidad), Luis Donaldo Colosio Riojas. Lo hizo al contestar la petición del mercenario Dante Delgado para que él fuera el candidato de MC a la presidencia de la república, en el lamentable papel de esquirol y para hacerle el caldo gordo a Morena, dividir a la oposición y con ello favorecer a la «Carismática, alma de la fiesta y chispeante Claudia«. Eso fue hace alrededor de 2 meses, pero ha seguido en plan grande, desacreditando la postura de diva de su compadre Samlo (Samuel) García, quien presto tomó su lugar, por cierto, este miércoles próximo pasado, ese tiktokero personaje (Samlo) se auto inmoló, al pretender un golpe de estado al Congreso de Nuevo León, con ello, adiós gubernatura por 6 meses y candidatura presidencial. Volviendo con el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio hijo, en las entrevistas que ha dado, demuestra ser un político con preparación, sensatez y una madurez excepcional para su edad (38 años), dando cátedra de política, estatura de estadista y altura de miras. Bien llevado, lo considero un candidato natural para el 2030, si fuera por otro partido y no MC, mejor. Hace muy pocos días, lo aborda una ciudadana de Monterrey, para hacerle saber que la están pretendiendo despojar de su casa y que el sujeto que pretende tal acción, se ostenta como familiar de él, molesto este, pregunta el nombre del «Ocasionado«, una vez que se lo dicen, responde, «No lo conozco y por favor dígale que vaya y chingue a su madre«. Como nos hacen falta políticos de ese talante, (para que se limpie los ojos Lóquez, y su extensa parentela de rateros).

El desmesurado y tumultuario ataque a Xóchitl Gálvez, la fortalece.- no alcanzo a comprender como los medios de comunicación, si, aquellos que han sido escarnecidos y víctimas de todo tipo de maltratos por parte de Lóquez, quizá con excepción de Tv Azteca, se prestan a esa campaña de burdas mentiras en contra de la brillante hidalguense, aunque eso les lastime como hierro candente. Que su campaña se desinfló, que esta se equivoca mucho (como la película, «Mira quien habla»), que en las encuestas va 80 puntos abajo, que los partidos la dejaron sola, que… lo que se les ocurre. ¿Es que no ven la realidad? Xóchitl es bien recibida en donde se presenta, Chihuahua, Durango, Jalisco, Querétaro, Guanajuato… despierta entusiasmo, esperanza, alegría, adhesiones, llena espacios, mueve corazones. Todo ello sin acarreados, en cambio la otra pobre mujer (Claudia), donde quiera la dejan hablando sola, los muy ingratos, nada más cobran su quinientón y se largan, eso ya está siendo frecuente, es hasta cierto punto denigrante y lastimoso. Señores amloquistas, vayan haciéndose a la idea de perder (gachísimo) en el 2024, sufrirán menos. Me divierte (aunque es peligroso), la extraña habilidad que tengo para hacer enfurecer a los, en absoluto distinguidos miembros de la secta hecha partido, con mis escritos.

El gran corruptor, ¿abolirá la lectura? El gran corruptor, tal es el título del nuevo libro, sucedáneo de «El rey del Cash» de la valiente escritora, Elena Chávez, en cuya portada, aparece una siniestra mirada de odio acendrado, creo adivinar que pertenece a Lóquez, pero puedo estar equivocado. Mi pregunta de que si abolirá la lectura es porque, es del dominio público que ese hombre no lee, ni los libros que supuestamente escribe, bueno, ni la lista del súper. Es tal su aversión a la lectura, que le tira lodo a la prestigiada FIL (Feria Internacional del Libro), por supuesto no asiste y prohíbe a los miembros de su gabinete que lo hagan, no se vayan a contaminar de cultura. De ahí mi incertidumbre, ¿decretará prohibida la lectura en México? ¿Nos llevará de regreso a la edad media? ¿Será delito castigado con cárcel el leer? Uno de los argumentos (él no es proclive a dar argumentos, su cerebro no da para pensamientos complejos) es que la FIL es un «Cónclave de la derecha«, ignora que grandes autores de izquierda participan en ese importante foro. Tenemos a un presidente: aldeano, retrógrado, peleado con el mundo, enemigo del progreso… prisionero de si mismo.

