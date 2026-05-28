Mujeres y Tierra en México

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La semana pasada tuve el honor de participar en una charla con estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua donde tuve la posibilidad de explicar porque la humanidad hace algunos años dejo de ser nómada para convertirse en sedentaria lo que implicó el paso fundamental para ser lo que en lo que hoy día somos como especie, y la explicación es muy sencilla, fue gracias a la agricultura.

También explique, como lo hacía en mis clases de economía del sector agropecuario, que la agricultura, esa actividad vital y casi la única forma de obtener alimentos fue descubierta por una mujer, y que sin la madre tierra no existiría nada, basta recordar que nuestros antepasados decían que el maíz era el padre y la tierra la madre de todas y todos nosotros.

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Traigo a colación esto porque no hemos logrado aquilatar el importante papel de las mujeres en la agricultura y justamente esta semana se presentó un libro muy interesante que aborda el tema de las mujeres y la tierra, “El acceso a la Tierra de las Mujeres en México” esto con el objetivo de reflexionar sobre las barreras que siguen enfrentando las mujeres rurales en la propiedad y toma de decisiones sobre la tierra en México.

Desde luego que aún no lo leo, pero tuve oportunidad de ver la presentación del libro y en el evento se destacó la importancia de reconocer el papel fundamental de las mujeres en las actividades agrícolas, comunitarias y de sostenibilidad alimentaria, así como la necesidad de impulsar políticas públicas y marcos normativos que garanticen el acceso equitativo a la tierra y el pleno ejercicio de sus derechos agrarios.

Además, las y los participantes coincidieron en que, a pesar de los avances legislativos y sociales, persisten importantes brechas de género relacionadas con la titularidad de derechos agrarios, el acceso a financiamiento, la representación comunitaria y la autonomía económica de las mujeres rurales.

Me parece importante que se visibilice esa realidad pues, aunque gracias al trabajo de la PresidentA Claudia Sheinbaum las mujeres rurales todavía enfrentan históricas barreras para acceder a la tierra, situación que mantiene condiciones de vulnerabilidad y exclusión social.

Recupero un dato que dieron para ilustrar la magnitud de la situación: “En México tenemos más de un millón de mujeres que trabajan en el campo, y cerca de 300 mil de este millón de personas son jornaleras agrícolas que no nada más no tienen derecho a la tierra sino también están con condiciones laborales muy deprimidas”,

Ante este panorama me gustaría destacar que el gobierno de Mexico desde AGRICULTURA impulsamos acciones para garantizar que más mujeres sean derechohabientes de los Programas de Bienestar y tengan acceso a apoyos productivos, por ejemplo, con la simplificación de requisitos, el acompañamiento técnico mediante las Escuelas de Campo y la coordinación con la Procuraduría Agraria.

p.d. Si alguien desea el libro en electrónico favor de contactarme

Benjamín Carrera Chávez Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.

Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.