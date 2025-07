Morena y las buenas intenciones

Publicidad - LB2 -

De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno.

Refrán popular

El pasado fin de semana se llevó a cabo la VIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, donde se tomaron importantes acuerdos con miras a las elecciones intermedias del 2027. Y aunque los reflectores y la polémica se los llevo el ex secretario de gobernación y suspirante a la candidatura presidencial por Morena, Adán Augusto López, eso no demerita la trascendencia de estos acuerdos en dicho acto.

Los acuerdos, tomados por unanimidad se resumen de esta manera, 1º La creación de Comités Seccionales, 2º la implementación de un Plan Municipalista, 3º la conformación de una Comisión Evaluadora de Incorporaciones, y por último 4º, la reactivación del Consejo Consultivo Nacional.

Analicemos cada uno de ellos.

Creación de Comités Seccionales. Se plantea el partido la conformación de al menos un Comité Seccional de 5 afiliad@s, en todos y cada uno de los más de 71,500 secciones electorales que hay a lo largo y ancho del país. Estos comités serán la base organizativa de Morena sobre las que descansara la difusión de los logros de la 4T, el fortalecimiento del tejido social, pero, sobre todo, la estructura de defensa del voto.

Yo agregaría, esta será la base sobre la que, si el trabajo se saca con mediana eficacia, se habrá de consolidar la transformación del movimiento que hoy es hacia la conformación de un verdadero partido.

No hay que olvidar que Morena no ha dejado de ser una coalición de intereses que se sumaron con una, y solo una, premisa básica: llevar a López Obrador a la presidencia. Esa premisa ya se alcanzó, pero al no haberse generado una plataforma ideológica robusta, eso ha dado pie a que fuerzas y elementos oportunistas se integren solo para aprovecharse del movimiento.

Implementación de un Plan Municipalista. En este punto, que en lo personal, y sin dejar de reconocer que es bienintencionado, me parece el más ambiguo de los cuatro, se pretende que los presidentes municipales emanados de Morena, den prioridad a 6 rubros principales: agua, drenaje, pavimentación, alumbrado, manejo de basura y seguridad. ¿Se podrá? ¿Tendrán la jurisdicción, los recursos? ¿Tendrán las ganas? y si no lo hacen, ¿Qué?

Pongamos como ejemplo el caso de nuestra querida Ciudad Juárez. Es bien sabido que el alcalde Pérez Cuellar le gusta hacerse promoción a costa del erario público. El año pasado, la Coordinación de Comunicación Social tenía un presupuesto asignado de 164 millones de pesos, pero se gastaron 235 millones, es decir, hubo un sobre giro de 71 millones de pesos.

A lo anterior habría que agregar la Coordinación de Redes Sociales, la que se gasto 40 millones de pesos. La suma del gasto de estas dos dependencias nos da un total de 275 millones de pesos aproximadamente. Para este 2025 se autorizo un gasto en estos dos rubros por 207 millones, ¿se ira a respetar?

Parte de ese gasto se -que no inversión- es el de festinar a los 4 vientos, que pavimentan y repavimentan avenida tras avenida y calle tras calle. Apenas en junio de este año, el municipio festinaba que, a través del presupuesto participativo, habrían de destinarse 78 millones a la pavimentación y recarpeteo de 15 vialidades. Si a eso le sumamos 100 millones de la ampliación de algunas vialidades y el programa de bacheo, la suma no pasa de los 200 millones de pesos.

En conclusión, el presidente municipal de Juárez, le da mas importancia a promocionar su imagen, que a la pavimentación de vialidades, ¿lo va a sancionar Morena por ello? Permítanos dudarlo.

Conformación de una Comisión Evaluadora de Incorporaciones. Posiblemente este, y el primero, sean los acuerdos mas importantes de este Consejo Nacional, porque además de viables y necesarios, realmente pueden ayudar a recuperar el rumbo del partido. Rumbo que muchos que simpatizamos con el movimiento consideramos que se está perdiendo en aras de un pragmatismo mal entendido.

Ejemplos recientes: Alejandro Murat, tristemente célebre exgobernador priista por Oaxaca, denunciado como corrupto por el propio López Obrador y Miguel Ángel Yunes, exgobernador panista de Veracruz al que el Morenismo veracruzano señaló por su corrupción, ahora los dos muy frescos en Morena, presumiendo sus flamantes credenciales de afiliación.

Por último 4º, Reactivación del Consejo Consultivo Nacional. Este Consejo se integrará -o reintegrará- con personajes destacados de diversos ámbitos, académico, científico e intelectual, que asesoraran al partido en los grandes temas nacionales. No demerito la importancia de esta idea, pero ciertamente que los acuerdos 1 y 3, son los que realmente definirán lo que Morena puede ser como partido en el futuro.

Como militante que fui del PRD, cuando todavía era un verdadero partido, y no la carcasa vacía que hoy es, me tocó ver múltiples intentos de conformar esa estructura partidaria que nomas no se lograba. En aquellos años teníamos todo cuesta arriba, incluso a riesgo de nuestra propia integridad, pero teníamos el entusiasmo y la mística que nos hacía reintentarlo.

Hoy, no hay excusa, Morena es un movimiento político exitoso que tiene los recursos económicos para hacerlo y un semillero de nuevos militantes cargados de entusiasmo que realmente quieren transformar al país.

Limitando el acceso al partido a personajes impresentables, y realizando una verdadera tarea de concientización política, Morena puede dejar de ser el movimiento coyuntural -o descoyuntado- que hoy es para convertirse en un verdadero partido que presente una opción política definida por muchos años.

…o terminar siendo la misma agencia de colocaciones en la que se convirtió el PRI. El futuro lo dirá.

Es cuánto.

