¡Mis mejores deseos!

Publicidad - LB2 -

Hoy todo es celebración. Las redes se llenan de mensajes ilustradas, copas alzadas, frases sobre prosperidad, felicidad y nuevos comienzos. El calendario cambia y, con él, la ilusión de que algo externo vendrá a resolvernos la vida. Pero muchos sabemos que el bienestar no empieza con las doce campanadas, sino con la actitud que decidimos asumir frente a la vida y con las decisiones que tomamos ante ella.

Estamos a nada de despedir el 2025. Es un momento que pide pausa, pensamiento y, sobre todo, acción. No se trata únicamente de hacer planes apresurados ni de clasificar el año como “bueno” o “malo”. Eso, al final, importa menos de lo que creemos. Lo verdaderamente valioso es aprender a despedirlo con conciencia y a recibir lo nuevo con dignidad, rodeados de familia, de afectos reales, de abrazos que no sean solo de compromiso, sino sinceros.

- Publicidad - HP1

En México vivimos un año intenso, cargado de procesos y de cambios políticos que sacudieron a todo el país. Mi deseo, aunque suene ingenuo, es que las aguas revueltas encuentren de nuevo su cauce; que quienes gobiernan entiendan que las descalificaciones no construyen país y que la patria, al menos en el discurso, vuelva a ser primero. Pero los deseos, por sí solos, no transforman nada. Requieren voluntad, coherencia y responsabilidad. Y eso no siempre abunda.

¡Qué año el que dejamos atrás! Elecciones, debates sobre jueces y magistrados, huracanes que nos recordaron lo frágil que es todo, y hasta momentos que parecían improbables, como ver a los Indios campeones. Un año de mucha acción, de contrastes, de cansancio. Y ahí hemos estado, como casi siempre, resistiendo, organizándonos, opinando, sobreviviendo. Al pie del cañón. Porque si algo nos define es eso somos una raza brava, persistente, necia para no rendirse.

Lo vivido no se borra, pero sí puede colocarse en su lugar. Atrás debe quedar lo que ya cumplió su función, incluso lo que dolió. Hoy toca abrir espacio para recibir el 2026 conilusión, con esperanza, con alegría. Todo lo nuevo trae incertidumbre, pero no hay que tenerle miedo. Si se camina despacio, la incertidumbre sorprende. Y muchas veces, para bien.

Por eso, cuando el reloj esté por marcar la medianoche, antes del brindis y de los abrazos, detente un instante. Agradece. Agradece lo que fue, lo que no fue y lo que aún duele. Visualiza cómo quieres verte en el año que comienza y qué país deseas. Porque los sueños colectivos también cuentan. Cuando muchas personas colocan intención y compromiso en el mismo horizonte, el país que imaginamos y merecemos deja de ser una utopía.

Y ya que hablamos de agradecer, hoy me toca hacerlo de manera explícita. Gracias, en primer lugar, a David Gamboa, por pensarme y abrirme este espacio para escribir. Por confiar y por ser trampolín para conectar con quienes me leen y sienten. Gracias al equipo de A Diario Network, por este tiempo extraordinario y por hacer comunidad desde la palabra. Gracias a mi familia, por sostener mis ausencias y abrazar mis avances. Y gracias, profundamente, a mi equipo de Afromexicanos Chihuahua A.C., por creer, por caminar conmigo y por recordarme que nada de esto se hace en soledad.

Con esta reflexión me despido del 2025.

Que el año que comienza te encuentre dispuesta o dispuesto a amar sin miedo. A ponerle pasión a la vida y no solo a las causas, a recordar que el cuerpo también piensa y que el corazón, cuando se escucha, sabe. Que te encuentre aprendiendo siempre, porque la educación se ejerce cuando se cuestiona, cuando se desaprende y cuando se elige no repetir lo que duele.

Que el éxito no me arranque del origen ni me vuelva indiferente. Que llegue como consecuencia y no como obsesión. Que me permita crecer sin olvidar de dónde vengo ni para qué camino. Y que, si alguna vez tengo que elegir, elija la coherencia antes que el aplauso.

Con eso me basta. Amar, aprender, crear y construir sin traicionarme.

Ese es mi país interior que quiero habitar.

Ese es el año que decido empezar.

Ahora sí, hasta luego.

Gracias por la querencia; ¡FELIZ AÑO NUEVO!

Ángeles Gómez Fundadora en 2014 de Ángeles Voluntarios Jrz A.C. dedicada al desarrollo de habilidades para la vida en la niñez y juventud del sur oriente de la ciudad. Impulsora del Movimiento Afromexicano, promoviendo la visibilización y sensibilización sobre la historia y los derechos de las personas afrodescendientes en Juárez.