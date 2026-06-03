Publicidad - LB2 -

Hay algo muy extraño que tenemos los mexicanos.

Podemos pasar semanas enteras criticando al gobierno, peleándonos en redes sociales, discutiendo sobre partidos políticos y hasta dejando de hablarnos con familiares por culpa de la política.

- Publicidad - HP1

Pero basta que alguien de fuera venga a decirnos cómo debemos gobernarnos para que nos acordemos de que seguimos siendo mexicanos.

Y eso fue precisamente lo que me vino a la mente al escuchar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conmemoración de los dos años de su triunfo electoral.

Más allá de simpatías o diferencias políticas, hubo una frase que atravesó todo el discurso: la defensa de la soberanía nacional.

México no es piñata de nadie.

La soberanía no es de izquierda ni de derecha. Es simplemente la capacidad de un país para tomar sus propias decisiones.

Y en ese punto es justo reconocer que la presidenta ha sido consistente al defender que los asuntos de México deben resolverse en México.

Ahora bien, defender la soberanía no significa dejar de criticar.

Porque una democracia sana necesita gobiernos fuertes, pero también ciudadanos críticos.

Y ahí es donde aparece el contraste que me llamó la atención este fin de semana.

Mientras en la Ciudad de México se realizaba un acto político centrado en la defensa del proyecto nacional, en Chihuahua vimos una demostración de fuerza política en respaldo a la gobernadora Maru Campos.

Nada tiene de malo reunir simpatizantes.

Todos los partidos lo hacen.

La pregunta es qué mensaje se transmite.

Porque mientras unos hablaban de soberanía nacional, otros parecían seguir atrapados en las mismas narrativas que llevan años repitiéndose.

La gente ya no vota únicamente por ideologías.

La gente vota por resultados.

Por eso cualquier partido que aspire a gobernar deberá ofrecer algo más que miedo y mentiras.

Porque más allá de colores, partidos y campañas, hay algo que sigue siendo cierto.

México no pertenece a la izquierda.

México no pertenece a la derecha.

México pertenece a los mexicanos.

Y precisamente por eso, México no es piñata de nadie.

Ángeles Gómez Fundadora en 2014 de Ángeles Voluntarios Jrz A.C. dedicada al desarrollo de habilidades para la vida en la niñez y juventud del sur oriente de la ciudad. Impulsora del Movimiento Afromexicano, promoviendo la visibilización y sensibilización sobre la historia y los derechos de las personas afrodescendientes en Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.