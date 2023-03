México Bárbaro, un ensayo a revisar

Publicidad - LB3 -

Hace unos días me encontraba revisando el programa de estudio para tercer grado de secundaria. En el tema del Porfiriato vi con bastante agrado que venía un fragmento sobre el ensayo titulado México Bárbaro del estadounidense John Kenneth Turner. El cual es un libro que contrapone la visión progresista y democrática de la última etapa del gobierno del general Díaz con la casi esclavitud y desigualdad que había.

Desafortunadamente al tema de Turner no se le da más cavidad y es obvio ya que no es conveniente saturar al alumno de información que quizá no le interesa, sin embargo; en este texto se describen muchas formas de vida, ya que Turner al estilo del norteamericano explorador, se adentró en las profundidades de México. Viajo y habló con muchas personas, en su texto describe de manera amena, sencilla y clara los paisajes nacionales.

Pero también describe la alimentación de los peones de hacienda, sus costumbres y cotidianidad de los campesinos. La cual, era bastante escueta más el sadismo de algunos caciques al torturar a los indígenas. Todo esto cubierto por las autoridades locales y estatales. Pero no solo eso, Turner vaticinó que en ese momento de la publicación de su libro, en el año de 1911, aproximadamente 30 mil soldados estadounidenses estaban patrullando la frontera con México, que barcos de guerra navegaban cerca de los puertos mexicanos más importantes con el fin de sofocar el régimen de Díaz en caso de un levantamiento armado en pro de la paz, la libertad y la democracia.

- Publicidad - HP1

Turner estaba completamente seguro que México estaba a punto de entrar a una Revolución debido a los pésimos tratos y la desigualdad social, además, que Estados Unidos estaba en la obligación de respaldar aquel hombre que liderara aquel movimiento. Si hacemos un poco de memoria sobre nuestras clases de historia, todo parece encajar con Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia.

Ahora bien, mucho se ha comentado sobre este libro y en parte la leyenda negra del porfiriato parte de aquí, no obstante, se merece una revisión sobre el contexto del libro, ya que la Revolución Mexicana al igual que la Francesa, fue organizada por el sector burgués que uso un discurso popular. Por ello ¿A qué intereses servía Turner durante su viaje en México?

Marduk Silva Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Profesor en Preparatoria Lobos de la Universidad de Durango Campus Juárez y en la Escuela Preparatoria Luis Urias. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.