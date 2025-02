Los aristois mexicanos

Publicidad - LB2 -

Hace unas semanas estaba platicando con unos amigos de la Academia de Historia sobre los héroes nacionales vueltos ídolos por parte del gobierno priista o la Historia de Bronce como lo dijo el historiador Luis Gonzales y Gonzales. Discutíamos como es que los gobiernos llegan al punto de sectarizar el conocimiento histórico y que la consecuencia de esto es que empiezan a surgir personajes “radicales” que pasan de la historia de la “leyenda negra” a la “leyenda rosa” y es ahí donde el papel del historiador debe hacerse notar, puesto que el historiador no es juez ni juzga, sino comprende y explica.

Hasta ahí todo muy bien pero sinceramente no comparto mucho estas posturas, si bien la labor de los historiadores de academia es respetada también tienen sus prejuicios, ideas políticas e ideologías. Aunque muchos no lo aceptan sus hechos son así. Para empezar ¿Por qué surgió una historia de bronce? Por ordenes de un gobierno que buscaba reconstruir un Estado Nación a partir del año 1927, sin embargo; ¿Quiénes fueron los que argumentaron y construyeron esos discursos históricos? Los historiadores de academia.

Después ¿Quiénes sostuvieron ese discurso histórico oficialista en México? Los mismos historiadores de academia, pero hay que contextualizar que el bien hacer no está peleado con el buen vivir, es decir, la gente por muy noble y dedicada que sea su labor, no está mal querer vivir bien, con lujos y prestigios. Recuerdo que cuando revisé la historiografía sobre la Consumación de Independencia, que fueron más de 70 años de la misma, me sorprendí que los historiadores repetían los mismos discursos que sus antecesores, que casi la mitad de los textos era repetir, recordar, consultas de los mismos libros, menos fuentes primarias y que las pocas ideas nuevas eran realmente ambiguas. Este es solo un ejemplo de un tema de la historia de México, pero en su mayoría es similar.

Recuerdo que cuando estaba escribiendo mi tesis de licenciatura se me pedía alguna idea, pero esta nunca llegaba a pesar del esfuerzo que hacía revisando bibliografía, comparando y buscando. No fue hasta que fui a los archivos históricos a revisar las fuentes primarias donde las ideas comenzaron a surgir, allí me di cuenta que el solo revisar bibliografía es una discusión circular y gris que no llega a nada, sin embargo; parece que desde las academias de historia se le tiene miedo a ser original o proponer algo.

Una de esas cosas es el culto al héroe en México. Durante el priismo tuvimos cultos a ciertos personajes que convenían a la política del partido de estado los cuales ya no tienen razón de ser porque la política y la sociedad en nuestro país ya cambió. De hecho, soy partidario de que debemos quitar esas estatuas, pero si acepto que hay que poner otras, con otros nombres y rostros a conveniencia de lo que nos haga encaminarnos mejor como sociedad. El culto al héroe es algo que siempre ha existido y no se acabará.

Necesitamos tener aristois, este término era el que se les daba a los hombres en la antigua Grecia referidos después de la Ilíada. Alrededor de este texto, se da testimonio de la alta consciencia educadora de la nobleza griega primitiva. El culto al héroe era porque aquel personaje demostró en vida areté, una serie de virtudes, pero también manifestaciones de intelecto, astucia, valor, oratoria etc., un personaje muy completo. De allí que la práctica del arete en los griegos fuera el fin de la educación de su alta sociedad, pues fue esta clase social la que construyó y dirigiría su civilización.

Para los griegos posteriores a la Ilíada fue punto de referencia porque el arete en Aquiles y Ayaxas fue la máxima expresión humana. Por eso los griegos entendían por educación el areté como fin de la formación de sus jóvenes para que experimentaran eso. Pienso que es importante la Historia Patria y Nacional de un país, porque las hazañas heroicas como las de la Ilíada son areté. Un hombre educado debe tener areté porque las virtudes de la guerra también son las de la creación.

El honor y la gloria en los griegos primitivos era trascendente porque fueron hombres que en tiempos difíciles hicieron algo por los demás: gobernaron, viajaron, descubrieron, lucharon, vencieron, crearon, pensaron, escribieron, enseñaron y reflexionaron. En México necesitamos volver con el culto a los grandes héroes, pero militares que si triunfaron o fueron osados, por ejemplo, el valor, curiosidad y osadía de Hernán Cortés, la resistencia, administración y gobierno de los conquistadores, capitanes generales y sargentos de armas de nuestras primeras urbes, villas y pueblos. Los militares del siglo XIX que fundaron y consolidaron el Estado Nación como Agustín de Iturbide, Santa Anna y Porfirio Díaz por decir algunos.

Mientras seguimos dándole vueltas a discursos históricos e historiográficos estériles, nuestros aristois están desapareciendo en la espera a que narremos su areté para la renovación de nuestra juventud y nación, pero como siempre, el narco estado y narco cultura nos esta ganando la partida narrando el arete de sus traficantes. Bueno, igual y nos merecemos extinguirnos como nación, que más da.

Marduk Silva Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Profesor en Preparatoria Lobos de la Universidad de Durango Campus Juárez y en la Escuela Preparatoria Luis Urias. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.