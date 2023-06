Legitimación social y popularidad

Publicidad - LB2 -

“La Justicia como valor busca la equidad, es decir la igualdad entre los ciudadanos para que haya armonía y estabilidad social, esta igualdad se basa en un conjunto de normas que permiten, o prohíben, que las personas y los tres Poderes de la Unión actúen en forma contraria al bienestar y seguridad de la colectividad y el bien común”.

La violación continua, y sistemática, de la norma constitucional proviene de la SCJN.

La Ministra Presidenta de la SCJN Norma Piña en su discurso en el aniversario del IFDP, Instituto Federal de la Defensoría Pública, dijo que las INSTITUCIONES PÚBLICAS no deben usarse para obtener aprobación social y complementó que el PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN no debe confundir legitimación con popularidad.

Es una declaración hacia dos vertientes, cuando lo dice hacia el Poder Judicial de la Federación es un espaldarazo absoluto de impunidad hacia los Jueces, Magistrados y Ministros en cuanto a que sus resoluciones poco deben importar si no van encaminadas hacia proteger el bien común de la sociedad a la que pertenecen porque no deben buscar popularidad en sus decisiones ya que, buenas o malas para la sociedad, deben buscar legitimación, pero, cabrá preguntarse entonces ¿legitimación ante quién? ¿Ante los beneficiados de sus decisiones?

El PODER JUDICIAL se legitima por sus resoluciones apegadas a las normas, buscando el fondo y no la forma, interpretando, cuando sea necesario, las leyes enfocadas a ponderar la verdad y la impartición de la justicia.

Habrá que preguntarse si LA PUERTA GIRATORIA de la justicia entonces legitima al juez cuando coadyuva con su decisión a la libertad de criminales y los regresan a las calles para seguir dañando la seguridad de la ciudadanía, ante este efecto negativo para la armonía social, ¿ante quien se legitima el juez?

Regresar los dineros robados, que fueron congelados por un juez, a los ladrones de cuello blanco por decisión del PODER JUDICIAL a sabiendas que hay un juicio en Estados Unidos (Florida) por los delitos que derivaron esos dineros que se habían congelado, ¿ante quien se legitima el Ministro que los descongeló? y curiosamente la liberación por la SCJN de esos recursos se da el mismo día en que su propietario, Genaro García Luna es declarado culpable por delitos de narcotráfico por una corte de Nueva York y con esto, ¿Ante quien se legitima la SCJN?

¿Ante quién se legitima la SCJN cuando incorpora en puestos claves de administración y finanzas de la Judicatura dependiente de la Ministra Norma Piña a personajes de dudosa, y cuestionada, solvencia moral que sirvieron para los grandes desvíos < 700 millones de dólares > de RECURSOS PÚBLICOS que realizó el grupo comandado por Genaro García Luna? Hoy preso en los Estados Unidos y también sometido a juicio en Miami precisamente por esos desvíos.

La ley es interpretada por los integrantes del PODER JUDICIAL sí, pero porqué entonces no se interpreta para promover el bien y la armonía social, ¿por qué siempre se interpreta para buscar recovecos legaloides para beneficiar a los criminales, ladrones y corruptos? ¿Esto es entonces legitimar al PODER JUDICIAL?

Entonces podemos entender que al otorgar resoluciones no buscan el reconocimiento ciudadano (popular) lo que buscan es legitimarse pero ¿ante quién?

En el mundo entero, en las naciones democráticas y libres, los que imparten justicia buscan, y se basan, en la ley la interpretación justa de las normas para proteger el bien común, la armonía y equilibrio social que es la base de la estabilidad y la democracia, de la justicia.

En el PODER JUDICIAL mexicano es lo contrario, se busca, por lo expresado por la Ministra Norma Piña, la interpretación torcida de la norma para legitimarse ante el poder del dinero utilizando las leyes…. ¿LAW MONEY?

Hagámonos una pregunta ¿Cuántos de los delincuentes en el país, en un periodo de un año, son detenidos y cuántos de ellos recobran con facilidad su libertad?, ¿de qué nivel socioeconómico son los reclusos que se quedaron en las cárceles y de los que soltaron?, ¿Cuántos reclusos están sin sentencia vencidos los plazo de la ley y de qué nivel socioeconómico son?

En las respuestas encontraremos la legitimidad que buscan y a la que le exhortó la Ministra Presidenta de la SCJN a todo el PODER JUDICIAL.

Decisiones de popularidad al PODER JUDICIAL no les generan riqueza, no les interesan y son convocados a no buscarlas, con toda claridad, por la Ministra Norma Piña.

¿En qué medida el PODER JUDICIAL promueve, y es cómplice activo de la IMPUNIDAD por sus resoluciones?

El problema que agrava la inseguridad en todo el país es la IMPUNIDAD y, el PODER JUDICIAL juega un papel muy importante en el fomento de la cultura de la impunidad, porque además al sentirse impunes los criminales, ladrones y corruptos sencillamente se empoderan y se hacen más y más violentos ya que tienen garantía de impunidad por los jueces que los liberan.

La Ministra Norma Piña escupió hacia arriba desoyéndose en su discurso porque es ella la máxima representante dentro del PODER JUDICIAL con todas las facultades para cambiarlo, ella es la cabeza del sistema.

En derecho legitimación significa probar o justificar la verdad de algo o la calidad de alguien o algo conforme a las normas vigentes, pero desgraciadamente se desvía la verdad cuando se tuercen los sentidos de la norma con la interpretación de las leyes por los Jueces, Magistrados y Ministros, las lagunas en las leyes y las leguleyas interpretaciones.

¿Por qué las interpretaciones de las leyes son para dejar libres a los criminales, ladrones, narcotraficantes y corruptos? Y ¿porque no interpretarlas para proteger a la sociedad de esas lacras sociales? ¿Entonces con quienes se identifica el PODER JUDICIAL?

Buscar separar legitimación de popularidad es reconocer que ni son legítimos y poco, o nada, les importa ganarse el respeto y reconocimiento de los ciudadanos (popularidad), el espaldarazo a los integrantes del PODER JUDICIAL por parte de Norma Piña, su presidenta, consiste en decirles cualquiera que sea su resolución los legitima ante la ley, el reconocimiento ciudadano poco o nada debe importarles.

Así ve la IMPARTICIÓN de justicia la Ministra presidenta.

Y por otro lado, dice también la Ministra Norma Piña que las INSTITUCIONES no deben ser utilizadas para ganarse el reconocimiento de los ciudadanos (popularidad) y con ello deja perfectamente claro que al tener ella legitimidad sumamente cuestionada y nada de reconocimiento social (popularidad) obviamente intenta darle una “interpretación” a su modo, y a sus intereses personales y del grupo que representa, del significado de los términos como lo hacen con las normas para ponerlas al servicio del mejor postor.

En la lengua española se define como POPULARIDAD al término para denominar la fama y la gran aceptación que una persona tiene de los ciudadanos de su entorno social, generalmente un artista, deportista, político, funcionario entre otros.

Construir la aceptación social en política es la esencia del quehacer diario y no nada más de los políticos sino de todo aquel que por sus decisiones y resultados busca ser reconocido para mejores futuros en su actividad.

Obviamente que todo el grupo que conforma, y al que pertenece, la Ministra Norma Piña, adolece de reconocimiento social (popularidad) y es por lo que busca la Ministra la forma de demeritar la popularidad de quien se la haya ganado.

Buscan excluir el reconocimiento social porque saben muy bien que no lo tienen, y no lo podrán lograr en un largo tiempo, es por ello que quieren el poder y se justifican demeritando popularidad, y la legitimización la interpretan a su manera excluyendo a los ciudadanos, son dos términos que les son muy incómodos, más el de popularidad.

Quienes son sometidos al escrutinio electoral forzosamente deberán hacer su trabajo sobresaliente para el que son electos para lograr la popularidad que les permita continuar con su carrera y, son legitimados al ganar un proceso electoral donde el ciudadano lo hizo ganador, lo legitima el voto popular.

La SCJN es legítima porque son nombrados por el Congreso de la Unión y serán reconocidos por los ciudadanos como resultado de sus resoluciones justas y que beneficien a la sociedad (popularidad) y no de carácter mercantil.

El discurso de la Ministra Piña solo busca legitimarse tergiversando el significado verdadero de las palabras, la Ministra Norma Piña ha dejado más que en claro que los ciudadanos son lo que menos les importan buscando aislarse del reconocimiento del entorno social, para el cual existen, para impartir justicia.

La JUSTICIA es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde derivado de sus actos.

La JUSTICIA es un principio constitucionalmente consagrado como valor superior del ordenamiento jurídico en el que confluyen los de razonabilidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, respeto a la legalidad y prohibición de la arbitrariedad.

El buscar NEUTRALIZAR con discursos vanos, y con resoluciones a modo, al resto de los PODERES DE LA UNIÓN es una desproporcionalidad absoluta y perversa que busca con toda claridad PARALIZAR totalmente al PODER EJECUTIVO.

La SCJN y el PODER JUDICIAL son el instrumento que juegan hoy ser opositor para contener el crecimiento del país y evitar la transformación a costa de lo que sea.

Por eso es el espaldarazo de la Ministra presidenta de la SCJN a todo los integrantes del PODER JUDICIAL, les avisa en su discurso que no habrá rendición de cuentas ni sanciones por sus resoluciones.

Que no quede ninguna duda, el discurso de la Ministra Piña lo confirma, que las poderosas minorías del país van a utilizar el PODER JUDICIAL para evitar que sean afectados sus intereses económicos y políticos, la cantidad de AMPAROS, CONTROVESIAS y más son la prueba irrefutable de ello.

Es por eso que es muy necesaria la trasformación del PODER JUDICIAL y es por ello la importancia vital de como ciudadanos comprometidos debemos promover el PLAN “C” del presidente.

El PLAN “C” es la responsabilidad ciudadana más importante que jamás hayamos tenido los mexicanos <ni la del 2018 se compara>

El exhorto de la Ministra Piña al Poder Judicial y a las Instituciones Públicas es NO BUSCAR el reconocimiento de la sociedad, ese el verdadero mensaje.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.