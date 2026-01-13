La Responsabilidad de Decir Algo

Publicidad - LB2 -

No deja de sorprenderme que en tiempos donde la conectividad nos acerca en tiempo real, con imágenes, audio e incluso en video a fenómenos políticos, sociales o de cualquier otro tipo, haya quien escoja simplemente callar ante tragedias mundiales que nos afectan a todos de forma directa en nuestras vidas como si no decir nada te dejara en una especie de limbo donde si no opinas, si no lo mencionas entonces deja de existir y no es asi. Vivimos tiempos donde el silencio deja de ser neutral y se convierte también en una postura política.

Con dichas conexiones que brinda la tecnología, bueno seria que fueramos mas conscientes que lo que sucede en cualquier punto del planeta tiene repercusión con lo que ocurre en la política mexicana y partir desde ahí para participar con sensatez y consciencia de que vivimos en una comunidad mundial, eso significa, actuar con responsalidad colectiva. Llevar a cabo cualquier actividad con la conciencia de que vivimos en una comunidad y que lo que hagamos repercutirá en el medio en el que nos desenvolvemos debería ser parte del dia a dia en la vida de todos y todas.

La reflexión que antecede es debido a la importancia de los actos que están aconteciendo en el mundo actualmente, concretamente me refiero a las decenas de conflictos armados activos que hoy por hoy superan por mucho a los acontecidos en épocas pasadas, es decir, vamos de mal en peor en cuanto a política mundial. La guerra entre Rusia y Ucrania que no termina desde el 2022, el conflicto Israel vs. Palestina en el medio oriente, la guerra civil en Sudan y sus miles de desplazados, Yemen en la península arábiga y Myanmar con sus guerras civiles han prolongado crisis humanitarias que han elevado significativamente la tensión en el mundo como para sumar un conflicto mas con el tema de Estados unidos y su intereses expansionistas contra Venezuela y sus recursos o Groenlandia y sus riquezas naturales y ubicación estratégica.

Probablemente la mayoría del pueblo mexicano no este familiarizado con la mitad de los conflictos mencionados pero estoy segura que si identifica los casos de violencia en la colonia en la que vive, en su ciudad o en el propio país, que dicho sea de paso, no son menores; hago énfasis en lo anterior porque pareciera que el mundo ha normalizado la guerra, la violencia, el conflicto, las armas y todas sus consecuencias. Vivimos al limiteaceptando una condena cuando somos un pueblo inocente que lucha diariamente por salir adelante a pesar de todas sus circunstancias: niños creciendo en contextos mas que complicados, cambio climático y desastres ambientales provocados por el hombre, inseguridad alimentaria mundial, presos y perseguidos políticos, desigualdad económica y social se convierten en encabezados de medios de comunicación que cada vez comunican menos ante la indiferencia que resulta comoda, pero profundamente peligrosa.

Esa fatiga de leer siempre malas noticias no debe convertirse en apatia, ese es el verdadero mal de tener tanta información por todos lados. La tarea que tenemos es administrar y reconocer lo que nos afecta e identificar como podemos reaccionar en consecuencia, debemos pensar, investigar y entonces opinar con responsabilidad y pensamiento criticosobre lo conocido o nuevo conocido. Debemos nombrar lo que pasa a nuestro alrededor, conocer los antecedentes históricos y los actores de la escena porque eso es resistir ante la banalización del horror. Pensar es revolucionario.

Recordemos además que la historia se ha escrito de lo que hacen y piensan los hombres y las mujeres valientes, con gente que se atrevio a opinar y no quedarse callada, que escogioincomodarse para moverse al plano de lo desconocido, pero sin miedo a no tener todas las respuestas, mas bien con miedo a dejar de hacerse preguntas. Alcemos la voz porque somos humanos y lo que están haciendo otros humanos en el mundo nos afecta y es nuestra responsabilidad participar. Gracias por leer, yo soy Daniela Gonzalez Lara.

Daniela González Lara Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal.