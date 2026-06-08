La nueva tecnología también puede producir vieja maquila

Publicidad - LB2 -

La frontera norte podría convertirse en uno de los nodos físicos más importantes de la nueva economía digital de Norteamérica y, aun así, repetir parte de la lógica histórica que acompañó al viejo modelo maquilador: infraestructura sofisticada, alta integración global y capacidades manufactureras avanzadas conviviendo con baja captura regional de valor, limitada autonomía tecnológica y escasa capacidad de decisión estratégica.

La pregunta ya no es si Ciudad Juárez puede integrarse a la nueva ola de infraestructura digital vinculada a inteligencia artificial, centros de datos y manufactura tecnológica. Todo indica que sí. La verdadera discusión es qué tipo de desarrollo regional producirá esa integración.

- Publicidad - HP1

Porque la siguiente etapa industrial de la frontera ya no puede sostenerse únicamente sobre la lógica que durante décadas permitió expandir exitosamente la manufactura de exportación. La transición hacia industrias intensivas en conocimiento, datos e infraestructura tecnológica exige comenzar a discutir un modelo regional distinto: uno capaz no sólo de atraer inversión, sino también de generar innovación, fortalecer capacidades locales y capturar más conocimiento y valor estratégico dentro de la nueva reorganización industrial de Norteamérica.

México ya vivió una expansión exportadora acelerada. La frontera norte se convirtió en símbolo de integración industrial y éxito manufacturero. Pero esa integración también mostró límites importantes, porque el crecimiento de exportaciones, la llegada de inversión extranjera y una mayor complejidad productiva no necesariamente produjeron innovación regional, fortalecimiento institucional o escalamiento tecnológico en la misma proporción.

Ahí aparece una de las discusiones más importantes para la siguiente etapa industrial de la frontera. Las cadenas globales de producción no distribuyen automáticamente conocimiento, innovación o capacidad de decisión. Una región puede integrarse profundamente a la economía global y al mismo tiempo mantener niveles limitados de autonomía tecnológica o articulación territorial, como han advertido diversos estudios sobre gobernanza industrial y desarrollo desigual.

Eso resulta particularmente relevante para la nueva economía digital, donde los segmentos de mayor valor suelen concentrarse alrededor del diseño tecnológico, la propiedad intelectual, el desarrollo de software, la arquitectura computacional y el control de datos. La infraestructura física de inteligencia artificial puede instalarse en la frontera mientras buena parte de esas capacidades estratégicas permanece concentrada fuera de la región.

La pregunta de fondo ya no es solamente dónde se produce, sino quién captura conocimiento, innovación y capacidad de decisión dentro de la nueva reorganización industrial de Norteamérica.

Sin embargo, la frontera sí acumuló capacidades relevantes durante las últimas décadas. La evolución de sectores como electrónica avanzada, dispositivos médicos y automatización industrial permitió desarrollar experiencia técnica, capacidades de ingeniería y procesos manufactureros mucho más sofisticados que los de las primeras generaciones maquiladoras. Investigaciones de Jorge Carrillo y Alfredo Hualde sobre aprendizaje industrial en la frontera norte mostraban desde hace años cómo ciertas plantas comenzaron a incorporar actividades más complejas vinculadas a ingeniería, organización de procesos e innovación incremental.

El desafío consiste en transformar ese aprendizaje industrial en capacidades regionales más densas y articuladas. La siguiente etapa ya no dependerá únicamente de atraer inversión o construir infraestructura digital. Requerirá fortalecer proveedores especializados, consolidar ecosistemas de innovación, desarrollar centros de ingeniería y construir mecanismos de articulación mucho más profundos entre industria, universidades e instituciones regionales.

Las consecuencias de esa estructura no son solamente industriales. También terminan reflejándose en la composición del empleo, los niveles salariales y la desigualdad regional. Una economía puede sofisticarse tecnológicamente y, aun así, mantener amplios segmentos laborales concentrados en actividades operativas de menor valor agregado, con limitada movilidad salarial y baja densificación de empresas locales capaces de capturar segmentos más estratégicos de las cadenas productivas.

En esos escenarios, la región participa intensamente en la producción global, pero captura sólo una fracción limitada del conocimiento, la innovación y las rentas de mayor valor agregado asociadas a esa misma integración.

La nueva economía digital puede transformar profundamente a la frontera norte. Pero también puede reproducir una vieja paradoja regional: territorios altamente integrados a las cadenas globales de producción que siguen capturando sólo una parte limitada del conocimiento, la innovación y las decisiones estratégicas que generan esas mismas cadenas.

El verdadero reto de la siguiente etapa industrial no será solamente atraer infraestructura tecnológica. Será evitar que la nueva maquila digital conserve las mismas jerarquías económicas de la vieja maquila manufacturera.

Luis Enrique Villavicencio Especialista en desarrollo económico y vinculación estratégica entre academia, industria y sector público. Enfocado en fortalecer MIPYMES y alinear la formación con el sector productivo, analiza el entorno económico con visión crítica y enfoque propositivo para impulsar la competitividad regional. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.