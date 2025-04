Jueces y magistrados: el voto callado que define nuestra justicia.

Publicidad - LB2 -

El 1 de junio, los ciudadanos de Chihuahua decidiremos quién imparte justicia en nuestros tribunales. Y en Juárez, donde la impunidad y la desconfianza en las instituciones son heridas abiertas, esta elección es una oportunidad histórica para sanarlas o profundizarlas.

Los números que no podemos ignorar: En Chihuahua, se renovarán 14 magistrados locales y 5 jueces federales, mientras que en Ciudad Juárez competirán por 3 plazas clave en el Poder Judicial (datos del INE y el TEPJF). Estos cargos decidirán desde casos de corrupción hasta controversias ciudadanas. Sin embargo, menos del 20% del electorado conoce esta votación (encuesta Parametría, mayo 2024).

Por qué importa cada voto

El peligro de los “improvisados”: Un juez sin experiencia en derecho penal no puede entender las complejidades de los juicios orales. Un magistrado que nunca litigó no debería interpretar leyes que afectan a miles. Sin embargo, algunos candidatos ven estos puestos como, un escalón político, no como un servicio.

Ejemplo real: En 2023, un juez municipal en Chihuahua anuló una sentencia por violencia familiar porque “no entendía el protocolo de atención a víctimas”. }

Juárez merece jueces que hablen su idioma: Los candidatos ideales son aquellos que han trabajado en la frontera, que conocen los delitos transfronterizos, la trata de personas o el lavado de dinero. No perfiles llegados de otros estados con agendas ajenas.

“Cómo identificar al candidato idóneo:

Experiencia comprobable: Buscar quiénes han llevado casos relevantes (no solo “tener contactos”).

Transparencia: Rechazar a quienes ocultan s¡us historiales o tienen conflictos de interés (ej: familiares en cargos públicos)

Propuestas concretas: Desconfiar de discursos genéricos como “voy a limpiar la justicia”. Mejor exigir planes contra la mora judicial o la digitalización de expedientes.

El costo de no votar (o votar mal) : Si elegimos por inercia o desconocimiento, heredaremos:

Jueces que priorizan favores políticos sobre sentencias justas.

Tribunales que repiten errores como los retrasos crónicos (en Juárez, el 40% de los juicios penales tardan más de 3 años en resolverse).

¿Qué hacer antes del 1 de junio?

Investigar: Consultar los perfiles de los candidatos en el portal del [INE](https://www.ine.mx) o en el [Tribunal Electoral](https://www.te.gob.mx).

Exigir: Pedir a los medios debates públicos entre los aspirantes (no solo entrevistas amables).

Votar con memoria: Recordar casos como el de *Caso LeBarón* o *feminicidios impunes*, donde la calidad de los jueces marcó la diferencia.

Dato crucial: En las últimas elecciones judiciales (2021), solo votó el 12% del padrón en Juárez. Así se colaron incompetentes.

“Una boleta por un juez injusto es un voto por la impunidad. Juárez ya lleva décadas pagando ese precio.”

Esta columna no es solo un llamado a votar: es un recordatorio de que la justicia la construyen (o destruyen) nuestras decisiones en las urnas.

César Calandrelly Comunicólogo / Analista Político