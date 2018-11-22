Juarez 2030

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Ciudad Juárez es un lugar con un gran dinamismo económico, político y social. Se puede ver en el comercio un auge nuevamente con desarrollo de plazas comerciales, así como la oferta de trabajo como en los mejores tiempos de la ciudad.

Se ve en las empresas maquiladoras (ahora técnicamente empresas IMMEX por la referencia al Decreto de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de servicios de exportación) con mesas de contratación por afuera de las instalaciones de las mismas, las plazas comerciales abarrotadas, la venta de vehículos, bienes raíces, etc.

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Un tema muy importante será además de aprovechar este dinamismo económico, el planear para que el desarrollo sea integral y ordenado.

Plan 2030

Esta planeación tiene que ser en conjunto sociedad organizada e individual y gobierno, de esta manera se ha abierto un espacio muy interesante de participación y propuesta en Ciudad Juárez.

Se ha desarrollado a través de un Grupo Impulsor integrador de la academia, organizaciones sociales y gobierno una propuesta de plan de metas.

El Plan de Metas es un instrumento que facilita la planificación, gestión, información pública, rendición de cuentas y el seguimiento de las acciones a desarrollar por la sociedad y el gobierno.

Objetivos del Plan

Dentro de este plan se han desarrollado objetivos como : fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos, los cuales son objetivos de desarrollo sustentable de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Se ha venido trabajando previamente durante este año en el desarrollo de esta planeación, logrando 18 objetivos, 90 metas y más de 350 indicadores.

Planeación a mediano y largo plazo

Es muy importante la planeación a mediano y largo plazo para lograr el desarrollo en armonía de la ciudad, planear el crecimiento de la ciudad, la infraestructura, servicios públicos, seguridad pública, industria, comercio y que esto se logre de manera no solo ordenada sino además tomando en cuenta factores como la sustentabilidad,

Participación Ciudadana

No solo se ha elaborado el Plan en base a la participación de organizaciones y mesas de trabajo, pero también sigue abierta la posibilidad de comentar al respecto en juarez2030.mx sobre observaciones a lo ya desarrollado o ideas que no estén consideradas.

En otros ejercicios de este tipo se ha visto cómo es posible que esta participación ciudadana se refleje en el Plan Municipal de Desarrollo.

El próximo 29 de noviembre se hará la presentación oficial del Plan por lo que son los últimos días en esta etapa para participar.

Conclusión

Es muy importante en cualquier sociedad la participación activa de la ciudadanía, con más razón en una ciudad como esta con las características de tamaño, nivel de crecimiento y de problemática muy particular por su ubicación fronteriza.

Una participación activa de propuesta, de trabajo comunitario, de observación y decisión en los asuntos públicos y claro de señalamiento y denuncia de actos contrarios a los objetivos de beneficio social y cumplimiento de estado de derecho se vuelven muy relevantes para la prevención y bienestar.

Carlos Monroy Doctor en Materia Fiscal. Consultor en Comercio Exterior y Gerente de Consultoría en Palco Consorcio de Comercio Internacional. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.