Habla: La importancia de pedir ayuda en un entorno fronterizo

En la frontera, la vida se mueve con rapidez, entre el ir y venir de quienes cruzan, trabajan y buscan un mejor futuro. Pero también en esta frontera —territorio de tránsito y transformación— muchas mujeres viven una realidad silenciosa: están solas. Alejadas de sus familias, enfrentando jornadas agotadoras, criando hijas e hijos, o simplemente tratando de sobrevivir en un entorno hostil, muchas de ellas cargan con un miedo que no siempre saben nombrar.

Y cuando ese miedo se vuelve peligro, cuando una mirada se convierte en amenaza, cuando un mensaje o un gesto hacen sonar las alarmas internas, es cuando más vale levantar la voz. No es exageración. No es debilidad. Es precaución, es autoprotección.

Decir “tengo miedo” no es rendirse, es prevenir.

Decir “me siento en peligro” es un acto de valentía.

Muchas veces, por no preocupar a la familia que está lejos, por no parecer “exageradas” o por pensar que “no va a pasar nada”, nos callamos. Pero el silencio es un cómplice que no debemos permitir. La condición fronteriza agrava esta vulnerabilidad: aquí, donde muchas no tienen redes de apoyo cercanas, es más necesario que nunca hablar, apoyarse en quien inspire confianza —una amiga, una vecina, una compañera de trabajo, incluso una autoridad si es necesario— y compartir lo que sentimos.

Denunciar a tiempo puede hacer la diferencia. Comunicar que algo no está bien puede salvar una vida. La tuya o la de alguien más.

Habla. Que no te gane el miedo. Aquí, en esta tierra de frontera, también estamos juntas.

En la frontera, donde el desarraigo y la soledad son parte del paisaje cotidiano, muchas mujeres enfrentan violencia en silencio. Ciudad Juárez, marcada por su historia de feminicidios, sigue siendo un epicentro de agresiones contra las mujeres. En 2024, se registraron 6,164 denuncias por violencia familiar, según datos de la Red Mesa de Mujeres basados en la Fiscalía General del Estado .

Durante el primer cuatrimestre del año, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) emitió 618 órdenes de aprehensión por delitos de género en el estado de Chihuahua .

La condición de frontera expone una vulnerabilidad particular: muchas mujeres están lejos de sus familias, sin redes de apoyo cercanas. Sin embargo, siempre hay alguien con quien hablar, alguien que inspire confianza. El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en Ciudad Juárez ofrece atención integral y gratuita los 365 días del año, sin necesidad de presentar una denuncia para acceder a sus servicios .

Además, el Centro de Protección “De Mujer a Mujer” atiende a un promedio de 10 mujeres al día, brindando servicios a entre 1,300 y 1,500 casos anualmente .

Habla. Habla con alguien que te dé confianza. No estás sola. Juntas, podemos ganarle al miedo y denunciar.

