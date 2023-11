Estoy muy enojado con Joe Biden… ¡Muuuy enojado!

Publicidad - LB2 -

No creo que le importe a Biden, aunque debería, porque mi molestia hacia él, es compartida por casi la totalidad de la población mexicana (130 millones), a quienes nos laceró el alma, ver como, nuestro venerado Lóquez fue ninguneado y humillado arteramente en la reunión de la APEC realizada en San Francisco Cal. La verdad, no hay derecho, nuestro carismático líder (2do lugar del universo), por eso no quiere salir del país, para no ser objeto de Bullying por parte de dignatarios de otros países. Se nos tiene que explicar muy bien, por qué fue escondido detrás de un grandulón para la foto oficial del evento, dizque no fue hecho a propósito, ¡no les creo nada! Ahí está el pobrecillo mandatario mexicano, tratando de salir en el retrato y solo se alcanza a apreciar un tímido algodón de su sacrosanta cabellera, como diciendo «Aquí toi» (ternurita). También traigo de encargo a los contadísimos malquerientes del supremo, todo le critican: su escandalosa ignorancia, que no hable NADA de inglés, como camina, como habla, como se sienta, como se ríe, como se enoja, como insulta, que no haya ido a Acapulco porque le mientan la madre, que vaya cada rato a Badiraguato (y que falle estrepitosamente al pronunciar tan difícil palabra), que se la pase degustando platillos típicos mexicanos… en fin. Como decían las damas de edad provecta que apoyaban a Vicente Fox, ¡déjenlo trabajar! A lo que respondíamos, nadie le detiene las manos, no trabaja porque no quiere el huevón. Jamás imaginábamos que 12 años después, llegaría uno peor. Recapitulemos, mi enojo con Biden es porque él era el anfitrión, debió dejar entrar a la porra de Lóquez con su insufrible, «Es un honor, estar con Obrador«, creo que es mera, vulgar y prosaica envidia la suya Mr. Biden.

¡Cuidado con Acapulco! Se está convirtiendo en una auténtica Caldera del Diablo. Primeramente se nos dijo que habían sido 28 muertos, después 38 y finalmente 47, ¡mentira vil! Organismos incluso internacionales, calculan la pérdida de vidas humanas en más de 3,000 víctimas fatales (hasta el momento y contando…). Lóquez acusa (como es su perniciosa costumbre) a los que exponemos estas cifras, como carroñeros y que lucramos con la desgracia, nada más lejos de la verdad. Otra más, la Secretaria de Gobernación declara triunfalmente que se han entregado 250,000 paquetes de enseres domésticos, en tanto que el supremo dice que son 30,000. Menciono en el título que cuidado con Acapulco y quizá sea más correcto mencionar a todo Guerrero, sus habitantes están tomando medidas de presión (secuestro de trabajadores de la CFE, entre otras), que pueden convertir aquello en una peligrosa situación de anarquía generalizada, el hambre no es buena consejera, que le quede claro.

Felicidades por su boda y por sus filtros Dra. Sheinbaum.- esperamos que su nueva situación amorosa, redunde en un mejoramiento de carácter, comprendemos su molestia por eventos pésimamente organizados, ¿no lo estarán haciendo a propósito? Me parece extraño que teniendo todo el dinero del mundo, sus torpes estrategas políticos no le organicen una sola presentación exitosa. Volviendo al tema, su boda me recuerda la canción de Rocío Dúrcal, «Vestida de blanco«, ¡felicidades! También felicito efusivamente a quienes sometieron sus fotografías a profesionales filtros, parece usted de 25 años, otro tanto a su maquillista, ¿no fue nada más para cubrir el requisito de estar casada para ser presidente de México, verdad? Que su marido se parezca a Largo, de los Locos Addams, ¡qué les importa! Ja ja ja.

«El enojo es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a cualquier cosa en la que se vierte»

Mark Twain



«Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano»

Martin Luther King



«¡Que vivan los novios!»

Frase popular mexicana



José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.