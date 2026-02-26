Estamos venciendo al régimen Morena y los datos biométricos de la Ley Espía

Publicidad - LB2 -



El régimen de Morena quiso imponer el miedo como norma y la vigilancia como destino, pero se topó con un pueblo que no está dispuesto a entregar su libertad. Hoy la resistencia ciudadana está derrotando la ley espía del régimen.

Menos del 2% de la población ha realizado el registro de líneas de celular y ha entregado sus datos biométricos. Esa cifra no es un dato menor: es un mensaje claro, rotundo, inequívoco. Los mexicanos están resistiendo. Están diciendo no a la ley espía. Están rechazando la pretensión de un régimen que quiere saberlo todo, vigilarlo todo y controlarlo todo.

Porque no nos engañemos: el registro obligatorio de líneas celulares y la recopilación masiva de datos biométricos no es una política de seguridad. Es la arquitectura de una tecnodictadura. Es el diseño de un Estado que pretende saber de manera permanente en dónde estás, con quién estás, con quién te comunicas y hasta qué haces con tu dinero.

Un gobierno que concentra tu huella, tu iris, tu rostro, tu voz y los cruza con tus llamadas, tus mensajes y tus movimientos financieros, no está construyendo paz: está construyendo control.

Hoy vemos con preocupación cómo esta deriva autoritaria intenta extender sus tentáculos. Resulta inaceptable que ahora el IMSS pretenda condicionar la atención médica a la entrega de datos biométricos. La salud no puede convertirse en instrumento de coacción. Negar o condicionar servicios de salud por negarse a entregar datos sensibles constituye una forma de presión inadmisible, una amenaza directa a los derechos fundamentales.

Estamos frente a un régimen que quiere normalizar la vigilancia total. Que quiere convertir la identidad digital en un candado. Que aspira a que ningún ciudadano pueda trabajar, estudiar, atenderse en un hospital o utilizar el sistema financiero sin someterse primero al escrutinio biométrico del Estado.

Pero algo no les está saliendo como esperaban. La baja participación en el registro es una señal inequívoca de desconfianza. Es la prueba de que millones de mexicanos no están dispuestos a entregar su libertad a cambio de una promesa vacía de seguridad. Es el síntoma de que la sociedad entiende el riesgo de abrir la puerta a un gobierno que, una vez con los datos en la mano, puede usarlos para vigilar, presionar o discriminar.

Desde Chihuahua hemos decidido no quedarnos de brazos cruzados. He preparado una ruta jurídica integral para blindar a los ciudadanos frente a esta embestida autoritaria. Una estrategia que incluye la expresión formal de no consentimiento al registro de datos biométricos y la presentación de denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la violación sistemática a las libertades fundamentales. Una batalla que estamos dando al lado de patriotas, de quienes quieren proteger su libertad.

Se trata de una defensa elemental de la dignidad humana porque la libertad no se negocia. La privacidad no se supedita al capricho del poder y los derechos no se condicionan a la obediencia.

Estamos venciendo al régimen y su ley espía porque la resistencia es real, porque la conciencia está despierta y porque cada ciudadano que se niega a someterse está enviando un mensaje claro: México no será una tecnodictadura.

Francisco Sánchez Villegas Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo. Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad.