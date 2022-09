En este Momento la Fortaleza de la Paciencia debe ir más allá de la Resilencia

Por más de 20 años he pensado que el partido al cual pertenezco el Revolucionario Institucional siempre ha tenido resiliencia para reinventarse, demostrando que en las derrotas hay oportunidades de crecimiento, un partido que creó instituciones que han sido funcionales para millones de mexicanos, aun así, llevan años enterrándonos, desahuciándonos y aquí seguimos de pie, quizá con el último suspiro, pero como siempre aún vivos.

La resiliencia es el proceso de adaptarse, a la adversidad, a la tragedia o a tensiones significativas. Ser resiliente no quiere decir que no se experimenta dificultad o angustia, si no generalmente se logra adaptar a las situaciones que cambian dramáticamente la vida de un país. O como decía mi sabia abuelita; No podemos quemar un parque y simplemente esparcir las cenizas.

La resiliencia genera en las personas sentido de compromiso, control sobre los acontecimientos y la disponibilidad de estar abiertos a los cambios, estamos reconociendo la disposición para hacer un alto a la lucha por la supervivencia personal. El entorno actual se caracteriza por la creciente presencia de situaciones que parecen constituir los indicios de lo que se podría denominar un estado caótico.

- Publicidad - HP1

No hay que confundir resiliencia con resistencia ya que la resistencia es la que se instala en el inmovilismo y la resiliencia en la evolución.

La paciencia en la política es una virtud escasa en estos tiempos acelerados, se cultiva, se aprende y va de la mano de la esperanza, especialmente cuando los resultados tardan más de lo deseable o soportable y los primeros síntomas de mejora no llegan todos por igual. Así que los que no la tienen liberan una imparable corriente de impaciencia.

Sea como sea, creo a manera personal que no son buenos momentos para la paciencia. Y esto aplica en este momento por que la sociedad civil ya no va a dar mucha tregua. La paciencia con los ciudadanos y con los partidos políticos ha sido seriamente dañada, nunca como en estos tiempos. El populismo avanza, el punto de vulnerabilidad se encuentra ahí.

Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica, quien citaba a un proverbio de su país decía “Cuando el agua está hirviendo, es inútil apagar el fuego” lo cual quiere decir que quien abuse de la buena fe, acabara quemado.

No hay que precipitarse. La política es azar, estrategia, alianza y competición, cabe esperar a que el panorama político se empiece a despejar, aunque la incertidumbre sea muy alta. La Paciencia en ocasiones llega a su límite y la resiliencia hasta dónde puede aguantar. A medida que la corrupción y violencia avanza, desgastan la paciencia de los mexicanos.

En este momento la fortaleza de la paciencia debe ir más allá de la resiliencia.