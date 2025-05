El Tamaño Sí Importa

Publicidad - LB2 -

“…I could be a stupid person and say,

No, we don’t want a free, very expensive airplane...”

Donald Trump aceptando el avión de lujo regalado por Catar

¿Se acuerda usted estimado lector@, cuando éramos niños, como nos peleábamos por tener la pelota mas grande, o el carrito mas grande, o en general, cualquier cosa, pero lo importante es que fuera más grande y mejor que la que los otros niños pudieran tener?

Éramos niños siendo niños, y en nuestra inmadurez necesitábamos poseer el mejor artículo, o el más grande, porque eso nos hacia sentir más grandes, nos hacía sentir que estábamos sobre los demás. Pero conforme vamos madurando, nos vamos dando cuenta que esa actitud es inmadura.

Pues bien, como si no lo supiéramos, Donal Trump, el hombre Naranja que dirige los destinos de una de las naciones mas poderosas del mundo, insiste en mostrarse como el niño caprichoso de la cuadra, que cuando ve que su amiguito tiene una bicicleta grande, él quiere una más grande aun, y por tanto hace el berrinche correspondiente.

En entrevista con uno de sus principales aduladores, Sean Hannity de la cadena Fox, el pequeño hombre naranja comentó: “…Y cuando aterrizas y ves Arabia Saudita y ves los Emiratos Árabes Unidos y puedes ver Catar y ves todos estos aviones -y tienen estos flamantes Boeing 747, en su mayoría, y ves el nuestro al lado- este es como un avión totalmente diferente…“, continuó el presidente.

En pocas palabras, ¡los otros niños tienen aviones mejores y más grandes que el mío!, por tanto, ¡yo debo tener uno mejor! Y los cataríes, con su fino olfato para detectar oportunidades de negocio van a tratar de sacar provecho del evidente complejo de inferioridad del presidente de los Estados Unidos.

“Deberíamos tener el avión más impresionante” remató Trump en la entrevista a modo que le hizo Hannity, para tratar de justificar la aceptación del lujoso avión que los pretenden obsequiarle, como si el tamaño y condición del avión fuera lo más importante para la vida de sus conciudadanos.

Pero, además, es una falacia que el avión vaya a tener cero costo, es necesario modificarlo para que cumpla con los estándares de seguridad necesarios para la función presidencial. Solo una persona ingenua, caprichosa y engreída como Trump puede creer que, con solo pintarle el sello presidencial en un costado, el avión está listo para volar.

Modificar el avión para instalar los sistemas de protección, de inteligencia y de comunicaciones requeridos, va a tardar años, y bastantes millones de dólares, pero a Trump, encaprichado como esta con su juguete prometido, eso no le interesa.

Esta postura lo muestra de cuerpo entero -como si no lo conociéramos- pues, por una parte, su Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE, está cortando programas vitales y despidiendo gente clave para el funcionamiento del gobierno norteamericano en aras de un supuesto -y bastante magro- ahorro, pero por la otra no le importa tirar millones de dólares para acondicionar su palacio volador, como el cree merecer.

Ahora bien, que el crea ser merecedor de esos lujos, es algo que va de acuerdo con su enorme ego y su bien conocido complejo de inferioridad, por tanto, no es sorpresa, lo que si es sorprendente, es como su base de seguidores, especialmente las clases bajas, siguen justificando sus acciones, y siguen convencidos de que Trump les va a regresar la “grandeza” que los Estados Unidos alguna vez tuvo.

El fin de semana pasado, el presidente de Walmart confirmó lo que ya se sabía, y que solo sus acólitos niegan, que en muy poco tiempo los aranceles de Trump le van a pegar a los artículos de uso cotidiano, y por tanto, la inflación, controlada por Biden, va a regresar.

Por increíble que parezca, Trump, quien ya reconoció que los norteamericanos van a entrar a un periodo de “austeridad” en lugar de rectificar, regaño a los directivos de Walmart, “ordenándoles” que absorban el incremento en precios para que no impacten al consumidor final.

Lo mismo había hecho unos días antes con uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, dueño de Amazon, a quien regaño por amenazar con desglosar los costos al consumidor, incluyendo una línea dedicada a los aranceles. Este pobre ricachón, hubo de recular de su “torpe” idea ante la furia de Trump.

Afortunadamente, la base de simpatizantes del pobre hombre naranja va desapareciendo aceleradamente, por lo que queda la esperanza que el partido Republicano -que también ya empieza a revelarse- sufra una estrepitosa derrota en las elecciones intermedias y el partido Demócrata asuma el control de ambas cámaras.

Lo que no queda claro es cual sería el beneficio de que los demócratas controlen ambas cámaras, ya que, hasta el momento, no han planteado una estrategia nacional solida frente al fenómeno Trump. Ellos, que deberían estar al frente de una movilización social en contra de los afanes dictatoriales del oligarca …están nadando de a muertito, esperando que Trump se hunda solo.

La siguiente prueba viene el 14 de junio, cumpleaños de Trump. Para “festejar” la fecha, el señor ya ordenó que se le rinda pleitesía con un desfile militar, como un vil dictador de una de esas que los gringos llaman repúblicas bananeras.

Ese día habrá una movilización nacional de protesta, y ahí se verá si los demócratas están a la altura, o como en la movilización de abril pasado, seguirán pasmados, esperando que la gente vote por ellos solo porque son los menos malos.

Bien dice el viejo dicho de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.