El retroceso democrático del PAN

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La sesión extraordinaria celebrada este lunes en el Congreso del Estado dejó al descubierto una preocupante contradicción del PAN en Chihuahua: mientras habla constantemente de democracia y participación ciudadana, sus decisiones legislativas avanzan en sentido contrario.

Uno de los aspectos más relevantes fue la exclusión de una propuesta para incorporar como causal de nulidad de las elecciones la intervención extranjera. En tiempos donde la protección de la soberanía y la integridad de los procesos democráticos ocupa un lugar central en el debate público, la mayoría legislativa ni siquiera permitió discutir el tema de fondo.

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Sin embargo, el golpe más fuerte a la democracia local fue la decisión de dar marcha atrás a una lucha impulsada durante más de una década por organizaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanos para avanzar hacia la elección directa de regidores.

Aquella reforma buscaba acercar la representación municipal a la ciudadanía, disminuir el control de las dirigencias partidistas sobre los ayuntamientos y fortalecer la rendición de cuentas de quienes integran los cabildos. Era un esfuerzo por democratizar el poder local y abrir espacios de participación más amplios para las y los chihuahuenses.

Con la derogación de los transitorios que obligaban a construir ese modelo, la mayoría legislativa canceló una ruta de democratización que aún no había tenido oportunidad de consolidarse. En lugar de profundizar la participación ciudadana, optó por preservar mecanismos que mantienen el control político en manos de las estructuras partidistas.

La democracia no se fortalece concentrando decisiones en las cúpulas. Se fortalece ampliando la capacidad de decisión de la ciudadanía.

Por eso lo ocurrido este lunes va más allá de una reforma electoral. Lo que estuvo en juego fue una visión sobre cómo debe distribuirse el poder en Chihuahua. Mientras la sociedad civil impulsó durante años instituciones más abiertas y participativas, la mayoría legislativa decidió cerrar esa puerta.

Los hechos son claros: se rechazó discutir mayores garantías para proteger la voluntad popular y se eliminó uno de los compromisos democráticos más importantes construidos en la última década.

Cuando llegó el momento de elegir entre más ciudadanía o más control partidista, el PAN volvió a elegir el control partidista.

Brenda Ríos Orgullosa Chihuahuense. Amo y respeto la naturaleza. Soy mamá de Alex Benjamin, Austria Camila y esposa de Alex LeBaron. Mi pasión siempre ha sido el servicio público/civil, me inspira luchar por grandes causas que cambien el mundo. Empresaria agrícola y consultora ambiental. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.