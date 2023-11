EL HUBIERA | Migración ¿cómo vamos?

Publicidad - LB2 -

La migración de centroamericanos, caribeños y sudamericanos que transitanpor nuestro país, con rumbo a Estados Unidos de América va creciendo,con todas las implicaciones de carácter social que conlleva ese fenómeno que ya alcanza en México niveles de crisis humanitaria; esto no quiere decir que la migración de connacionales hacia el vecino país del norte ya ceso, no, al contrario sigue en ascenso la cantidad de mexicanos que buscan encontrar el ya famoso sueño americano, en parte desplazados por la violencia que generan las bandas bien organizadas de delincuentes que abundanen diferentes estados del país, pero no solo esto generan los desplazamientos, sigue subsistiendo una precaria situación económica, a pesar de que el nuevo régimen disemina apoyos económicos a través de la Secretaria del Bienestar, estos no han sido suficientes para contener la migración de los nacionales mexicanos, hay estados de la república que sobresalen en lo anterior como Michoacán, Guerrero, Zacatecas, etc.

Del Boletín mensual de Estadísticas Migratorias emitido por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, dependiente de la Secretaria de Gobernación podemos desprender la siguiente información: las personas en tránsito por México que tienen como destino final el país vecino del norte, se han documentado o retenido por su situación migratoria irregular (es una estadística que comprende los primeros siete meses de cada año) en el2015 fueron retenidas 120,587 extranjeros; en el 2016, 98,499; en el 2017, 51,381; en el 2018, 69,515; en el 2019, 126,423; en el 2020, 41,512; en el 2021, 120,513; en el 2022, 206,468; y de enero ajulio del 2023, han sido retenidos 317,334; el 70.67% del total del dato anterior, es decir 224,268 personas tuvieron que ser presentados ante la autoridad federal ya que no pudieron acreditar de ninguna forma su situación migratoria, el resto de los retenidos 93,066 fueron ubicados en diferentes albergues de la república mexicana, pertenecientes a la Red del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; cabe hacer énfasis en que las personas retenidas los primeros siete meses del año 2023, representan un incremento con respecta al mismo periodo del año anterior en un 54.0%, en el periodo analizado del presente año el mes que tuvo mayor incidencia de extranjeros retenidos fue julio con 72,223 personas, en contraparte el mes que tuvo la menor incidencia de extranjeros detectados fue abril con 24,974.

Por regiones, y del análisis de los datos obtenidos de enero a julio del actual año, de Sudamérica provienen la mayor cantidad de migrantes irregulares dando un total de 140,671 personas, para el caso de Centroaméricalas personas retenidas en condición migratoria irregular fueron 102,106; por países los que más personas aportaron a esta estadística de los primeros siete meses del 2023 fueron Venezuela con un total de 87,063; le siguió Honduras con 50,655 retenciones y luego Guatemala con un total de 35,426 retenidos.En los EUA se informo que tan solo en los primeros 17 días del mes de septiembre del presente año, la detención de migrantes ilegales aumento en un 14.7% (142,037 migrantes) en comparación con el mismo periodo del pasadomes de agosto 123,777 migrantes, lo que nos lleva a deducir que el incremento este año de la migración irregular rumbo al norte, va creciendo en forma exagerada y ahí radica la importancia de que este tema se vea como lo que es, una autentica crisis humanitaria, es un asunto con alcances continentales que debe ser atendido en toda su dimensión y no solo con políticas públicas parciales y populistas.

En México se afirma con contundencia desde el podio del poder, que se están atacando las casusas estructurales de la migración, como por ejemplo con el programa “Sembrando Vida”, lo cierto es que los mexicanos fundamentalmente los del sur no dejan de intentar migrar hacia EUA, aduciendo varios motivos ya mencionados, sigue subsistiendo el viejo reclamo de que las tierras ya no dan para vivir, en menor cuantía la migración de los centros urbanos sigue perviviendo; hay la expectativa de que en noviembre o enero del 2024 el presidente de México acuda a una visita al vecino país a reunirse con el presidente Joe Biden para tratar el delicado tema migratorio, que necesariamente se vera contaminado o cuando menos influido por los procesos electorales del 2024, sobre todo el de los EUA.

Este 22 de octubre se llevó a cabo en México una Cumbre de presidentes y cancilleres de 11 países latinoamericanos, trataron el fenómeno migratorio (es tema para otra entrega); primero deben reconocer los problemas estructurales que generan esta migración, así como en detalle los temas políticos, de inseguridad y económicos que van implícitos en la génesis del problema.En México no hay que engañarnos la migración de nuestros connacionales sigue viva, mientras tanto ¡sigamos enorgulleciéndonos de las remesas, que con tanto sacrificio envían!

Frase para Reflexionar:

“Los inmigrantes no pueden escapar de su historia, más de lo que uno puede escapar de su sombra.”

Zadie Smith, escritora y novelista inglesa (1975-)

