EL HUBIERA | ¡Fue el 2022, año de muchos retos y algo más!

Concluyo el 2022, inicio como todos los años con altas expectativas personales, sociales y gubernamentales, con el devenir de los días se fueron asumiendo retos que tenían metas a corto, mediano y largo plazo, el cumplimiento de estas, debe medirse a partir de análisis individuales y colectivos a conciencia, cada persona debe realizar la más precisa evaluación que lleve a cada quien, a percibir en que se falló y en que se acertó, pero también, en que no atinamos como sociedad, y los errores que se cometieron a la vista de los ciudadanos, por parte de quienes detentan el poder público en los tres ámbitos del gobierno, así como los desaciertos de los otros dos poderes del estado mexicano, a juicio de vox pópuli.

Después de dos años de lidiar con el devastador virus que produce el Covid, en sus diversas variantes, llego ese año con un decremento en los índices de contagios, desafortunadamente México fue de los países que más decesos tuvo, para una gran parte de la comunidad médica desde que fueron diagnosticados los primeros casos en nuestro país, no se aplicó a fondo la inversión requerida por los protocolos médicos, ni la prontitud que se requería para la adquisición y aplicación de las vacunas, ya que estas se monopolizaron en una secretaria y no fue en la de salud, ni en las instituciones del sector salud de carácter público y privado, sin embargo es deseable ya no caer en un socavón sanitario como el pasado.

Por diversas razones externas e internas, México en ese año rompió el récord de inflación que databa del año 2001, terminamos con alrededor de un 8.0 % anualizado, en las compras de víveres, se percibió esto con toda claridad; el incremento al salario mínimo para el 2023 es del 20 %, según los analistas, no logrará resarcir la perdida del poder adquisitivo de quienes obtienen este tipo de ingreso; la tasa de referencia de los intereses en el país subió a un histórico 10.5 %, esto lo realiza Banxico para tratar de contener la inflación; el crecimiento económico del 2022 rondará el 2.0 % (fuente Grupo Base); cierto es que los mexicanos de menores ingresos y la clase media seguirán padeciendo los efectos económicos que nos dejó el 2022, a pesar de que ningún gobierno federal había dispuesto una cantidad de recursos económicos tan grande, para apoyar programas sociales a diferentes segmentos de la población más vulnerable, a través de la Secretaria del Bienestar (presupuesto 2022, 299 mil millones de pesos, (fuente SdelB).

Si bien la violencia disminuyo relativamente durante ese año, para nada es tiempo de echar las campanas a repicar, en el país, en Chihuahua y en Juárez, hasta el 31 de octubre del 2022 en este sexenio van acumulados 135,464 homicidios dolosos (fuente INEGI), México es el 6to. país con la tasa más alta de homicidios (fuente Banco Mundial), hasta el 30 de noviembre del 2022 se habían acumulado 28,449 homicidios dolosos ese año (fuente SSPC). Estos meses han sido testigos del intenso esfuerzo del gobierno para seguir minando a contrasentido, la autonomía precisamente de los Organismos Autónomos, así como seguir liquidando los Fideicomisos diversos que existían, sin que se haya informado a cabalidad el destino de los recursos de las liquidaciones.

No había sucedido en el pasado, en este nuevo régimen iniciaron temprano y de forma abierta y contraviniendo las leyes, las precampañas rumbo al 2024, por parte del partido oficial, como ya se ha dicho, el ambiente y el humor político de México esta más que enrarecido y frontalmente polarizado, ello dentro de una crisis maniquea, entre los “buenos” encabezados por el nuevo régimen y los “malos” por la oposición partidaria, los epítetos negativos llenan las redes sociales y los medios de comunicación, por sino fuera suficiente y para coronar este ambiente poco deseable, cerramos el 2022 con un hecho que aun no ha concluido, la famosa reforma electoral o Plan B que han impulsado desde Palacio Nacional y que para un gran sector de la sociedad mexicana, le quita de un plumazo al INE autonomía, capacidad operativo y facultades de sanción y de vigilancia, así como da laxitud al gobierno en turno para que acompañe a su partido en las precampañas y campañas, desde el poder público.

Hubo otros muchos acontecimientos que dejaran marcado ese 2022, pero cada mexicano, chihuahuense y juarense, tendrán su propia valoración de los hechos que más hayan llamado su atención, y también causado o un estado de malestar o de prosperidad, tanto en su persona, en su familia o en la sociedad misma; lo que no deja dudas, es que estamos viviendo un nuevo estado de cosas desde lo político a partir de finales del 2018, que tiene repercusiones en los años subsecuentes. En lo estatal y municipal también se dieron hechos que dejaron su impronta para bien o para mal, pero igual ¡cada quien realizará su propio juicio, que será inapelable!

“Es deseable que el año 2023, que inicio mal, se vaya superando y sea mucho mejor al recién pasado”

Frase para reflexionar:

“Una meta sin un plan es solo un deseo”

Larry Elder, presentador y político estadounidense (1952-)

