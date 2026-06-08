El golpe no avisa pero deja morado: Democracia

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La democracia tiene una peculiaridad que incomoda a quienes creen que el poder es permanente: nunca está completamente escrita. Ninguna elección se gana antes de celebrarse, ningún proyecto político es invencible y ninguna estructura, por sólida que parezca, está exenta de enfrentar el juicio ciudadano.

La historia lo demuestra una y otra vez. Cuando un partido, un gobierno o un grupo político comienza a confundir respaldo con garantía, suele aparecer el elemento más impredecible de todos: la voluntad popular. Y esa voluntad, cuando despierta, tiene la capacidad de alterar cualquier cálculo.

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La política está llena de certezas que terminan convertidas en anécdotas. Encuestas que parecían definitivas, liderazgos que se asumían intocables y narrativas que parecían dominar la conversación pública terminan enfrentándose a una realidad simple: los ciudadanos no son propiedad de nadie. Su apoyo no se hereda, no se administra y mucho menos se presume como un derecho adquirido.

Hoy volvimos a verlo.

No importa cuántas estructuras existan, cuántos recursos se movilicen o cuántos discursos se repitan. Cuando la gente abre los ojos a su realidad cotidiana, cuando compara las promesas con los resultados y cuando decide participar desde la convicción y no desde la costumbre, el tablero político cambia.

Por eso la democracia suele ser incómoda. Porque es capaz de recordarles a todos los actores políticos que el poder no les pertenece; apenas les es prestado por un tiempo determinado.

Sin embargo, quizá la discusión más importante no sea quién ganó o quién perdió. Tampoco quién obtuvo más votos o quién logró imponer una narrativa. La verdadera pregunta es otra, mucho más profunda:

¿Qué tiene mayor legitimidad: los votos o las causas?

Los votos otorgan la facultad de gobernar. Son la expresión numérica de una decisión colectiva y constituyen la base formal de cualquier sistema democrático. Pero las causas son aquello que da sentido a esa representación. Son las razones que movilizan, inspiran y justifican el ejercicio del poder.

Una democracia saludable necesita ambas cosas. Necesita votos que legitimen y causas que dignifiquen. Porque cuando existen votos sin causas, la política se convierte en administración fría del poder. Y cuando existen causas sin respaldo ciudadano, las buenas intenciones terminan siendo incapaces de transformar la realidad.

El desafío consiste en no olvidar que detrás de cada resultado electoral hay personas que esperan respuestas, soluciones y congruencia.

La democracia, al final, se parece mucho a un golpe inesperado. No siempre avisa cuándo llegará. A veces parece silenciosa, incluso dormida. Pero cuando se manifiesta, deja marcas visibles. Algunas duelen, otras enseñan, y unas cuantas obligan a replantear todo aquello que parecía seguro.

Porque en política, como en la vida, la confianza excesiva suele ser el primer paso hacia la sorpresa. Y la ciudadanía, cuando decide despertar, siempre tiene la última palabra.

Mayra Machuca Abogada, Activista, Columnista, Podcaster. Especializada en análisis y asesoría jurídica, cuenta con experiencia administrativa y jurídica con habilidades destacadas en la resolución de problemas y coordinación de tareas. Experta toma de decisiones estratégicas. Activa en Toastmasters y Renace y Vive Mujer. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.