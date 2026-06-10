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Los resultados preliminares de las elecciones en Coahuila 2026 muestran un triunfo contundente del PRI-UDC con “carro completo” en los 16 distritos locales, con más del 51–55% de los votos y una participación cercana al 51%.

Morena quedó en segundo lugar con alrededor del 26% y ha denunciado irregularidades, pero no hay indicios de que el PRI pierda su registro ni de que la elección se cancele.

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Escenarios planteados:

1. Carro completo del PRI

Hecho: El PRI ganó los 16 distritos de mayoría relativa.Porcentaje: Entre 51% y 55% de los votos.

Participación: ~51%, dentro de los promedios históricos.

Consecuencia: Control absoluto del Congreso local hasta 2029.

Factibilidad: Muy alta, ya confirmada por el PREP y reconocida por el IEC.

2. Pérdida de registro del PRI

Hecho: El PRI superó ampliamente el umbral del 3% requerido para conservar registro.

Realidad: Quienes sí enfrentan riesgo de perder registro local son PAN y PVEM, al no alcanzar el mínimo.

Consecuencia: El PRI no desaparece del espectro político; al contrario, se reafirma como bastión en Coahuila.

Factibilidad: Nula, no aplica al PRI en este proceso.

3. Impugnación de Morena

Hecho: Morena denunció compra de votos y coacción.

Acciones: Presentó quejas ante el IEC y podría acudir al TEPJF.

Participación y resultados: La elección se desarrolló con normalidad y alta participación, lo que reduce la viabilidad de una anulación.

Consecuencia: Podría derivar en litigios, pero no en cancelación de la elección.

Factibilidad: Moderada, como estrategia política y legal, pero con pocas probabilidades de revertir el resultado.

Conclusión

El escenario más factible es el carro completo del PRI, ya confirmado por los resultados oficiales preliminares.

La pérdida de registro del PRI es imposible en este contexto, pues obtuvo más de la mitad de los votos.

La impugnación de Morena es probable, pero difícilmente cambiará el desenlace; servirá más como narrativa de resistencia que como vía para anular la elección.

En otras palabras, Coahuila reafirma su condición de bastión priista, mientras Morena busca mantener viva la disputa en tribunales y en la opinión pública.

Siempre es sano y conveniente lidiar políticamente contra una oposición, por más pequeña que esta sea.

Ya la semana que viene comienza la criba en todos los partidos.

Se percibe un ambiente de incertidumbre, pero con un tono de aparente cordialidad.

Yo les iré trayendo información con certeza.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.