El año que cierra no fue sencillo para nuestro norte. Fue un tiempo marcado por la adversidad, por el desprecio centralista, por embates que castigaron el bolsillo de los trabajadores y por una ofensiva directa contra nuestros recursos, nuestra dignidad y nuestra soberanía. A los chihuahuenses nos tocó resistir en medio de la injusticia presupuestal, de impuestos asfixiantes y de una amenaza constante sobre el agua, la tierra y el fruto de nuestro trabajo.

Desde el Congreso del Estado asumimos que callar no era opción. Que la resignación no es un valor del norte. Por eso, este año se convirtió en el año de la defensa total de nuestro norte: una defensa firme, frontal y sin concesiones.

Impulsamos la promoción de una consulta pública para la revisión del pacto fiscal, convencidos de que el federalismo sólo es legítimo cuando es justo. Para cuestionar un esquema que despoja a los estados productivos y condena al norte a financiar su propio abandono. Esa exigencia se tradujo en la propuesta de reformar la Ley de Coordinación Fiscal, para que Chihuahua reciba un presupuesto acorde con lo que produce, aporta y sostiene para la nación.



Dimos la batalla contra el incremento de impuestos, porque sabemos que cada peso adicional que el gobierno toma sin sensibilidad es un peso menos en la mesa de una familia. Defendimos el patrimonio de los trabajadores enfrentando el impuesto más injusto de todos: el Impuesto sobre la Renta, ese tributo que castiga al esfuerzo, grava el salario, el aguinaldo y las horas extra, y convierte al trabajo en una carga en lugar de un camino de prosperidad.



Cada una de estas causas tuvo un mismo origen y un mismo destino: la defensa de nuestra gente. No fueron luchas aisladas, sino capítulos de una misma historia: la de un norte que se niega a ser colonia, que no acepta el sometimiento y que entiende que la dignidad se ejerce, no se pide.

Hoy, al mirar hacia el 2026, lo hacemos con esperanza. Con la convicción de que el norte seguirá de pie, más unido y más fuerte. Vendrán nuevos retos, pero también nuevas oportunidades para construir un Chihuahua más justo, más libre y más próspero.



Porque Chihuahua no nació para obedecer injusticias ni para sobrevivir de migajas. Nació para producir, para sostener a la nación y para decidir su propio destino. El 2026 es un horizonte de dignidad. Es el momento en que el norte habrá de cobrar lo que le pertenece, de recuperar su voz, su trabajo y su libertad. El norte, como siempre, sabrá estar a la altura de su destino.

Francisco Sánchez Villegas Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo. Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad. Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.