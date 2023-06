Cinco extraordinarios aspirantes a la candidatura presidencial

Publicidad - LB2 -

6 de septiembre de 2023

El día del candidato

Son cinco los extraordinarios aspirantes a la presidencia de la República para el período 2024-2030, de los cuales tres son fuertes candidatos. Uno tiene una fuerte presencia en las redes progresistas, otro en los grupos de la CDMX, pero hay uno que no tiene posibilidad alguna, por eso no lo tomo en cuenta en esta columna. Hay seis posibles registros, pero considero que uno de los invitados de los partidos aliados no tiene ni la más mínima posibilidad.

Uno de ellos será el candidato de Morena a la CDMX, otro será un poderoso senador, y los otros tres serán funcionarios fuertes del gobierno de la república. Uno de ellos será el ejecutivo, y los otros dos serán secretarios de Estado en las carteras más poderosas de la administración pública federal.

- Publicidad - HP1

Ese es el escenario más positivo de unidad que se lograría si todos siguen las reglas al pie de la letra. Si hay disciplina, se logrará, pero lo más importante será si existe la voluntad y la convicción de hacerlo.

MORENA es un partido político de hombres y mujeres libres de México que luchan por la transformación pacífica y democrática de nuestro país.

Dentro de Morena, los cinco aspirantes a la candidatura presidencial representan diferentes sectores del pensamiento político, constituyendo una sinergia necesariamente hacia la izquierda. Sin embargo, han abandonado el radicalismo tradicional de la izquierda mexicana antes de las elecciones de 2006. Aun así, los cinco aspirantes participaron en un solo origen político encabezado por Andrés López Obrador, conocido como Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Proceden todos ellos de las luchas de la izquierda fragmentada en el país y acudieron al llamado de unidad del Obradorismo para conformar una corriente política que les permitiera ganar. Todos ellos han estado juntos desde el año 2000 y participaron en las campañas presidenciales de 2006, 2012 y 2018.

Todos ellos se conocen, han trabajado juntos en algún momento de su vida política, se han identificado con su pensamiento y filosofía política, y han sido muy coincidentes en las luchas emblemáticas de la izquierda mexicana.

Como en todo en esta vida, aunque sean de izquierda, tienen una visión divergente derivada de su propia personalidad. Podemos resumir a algunos de los aspirantes de la siguiente manera:

Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López son totalmente coincidentes con el pensamiento político del presidente López Obrador. Ellos dos garantizan la continuidad del pensamiento político con una gestión y un mando personalizados. Son personas mesuradas y contundentes, conocedoras del quehacer político y la negociación. Por otro lado, Marcelo Ebrard es Obradorista, pero en algunos puntos tiene divergencias, sobre todo en materia económica. Se identifica ampliamente con el liderazgo del presidente López Obrador y ha sido un espléndido colaborador en la 4T.

Ricardo Monreal es más del centro, con amplias posibilidades de negociar con la oposición neoliberal, y Gerardo Fernández Noroña es de izquierda revolucionaria y progresista, contumaz y feroz defensor de las causas populares. No negocia y solo busca derrotar, identificado con la 4T y la unidad del movimiento y la alianza.

Lo ideológico se contrapone a lo pragmático, y esto en algunos casos ocurre con los aspirantes a candidato presidencial. El pragmatismo político sucede cuando los personajes incurren en prácticas no ideológicas o desvirtuadas de su ideología original, actuando en función de una coyuntura para la obtención inmediata de fines concretos. En muchos casos, al hacer esto, se alejan de sus principios programáticos e ideológicos. A uno de los aspirantes así lo podemos identificar como pragmático.

Cuando la postura ideológica original de un personaje se diluye para retomar la de otra u otras ideologías, se presenta una pérdida de identidad ideológica (también conocida como desdibujamiento ideológico), toda vez que se dejan de lado ciertas posiciones que le daban un carácter propio al personaje original. Aquí es donde todos debemos reflexionar profundamente para decidir por quién no votar, para no equivocarnos, porque ante un personaje así se corre el riesgo de desdibujar todo el proyecto original de la 4T tal como lo conocemos hasta hoy.

Son dos aspirantes los que caen en esta situación, sin dejar de ser excelentes candidatos, pero entre ellos existen tres mejores que sobresalen.

Esa es la gran ventaja que nos brinda hoy Morena: de entre los excelentes, podemos escoger a los más sobresalientes y mejores, una ventaja que, por supuesto, sobresale de las posibilidades de los opositores para presentarnos candidatos de excelencia y valor.

A mi juicio y en mi opinión personal, tengo solo tres opciones por las que inclinarme, y si me tocara ser escogido para votar, lo haría por uno de esas tres opciones.

Mis tres opciones son Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, con los que me identifico claramente debido a mi propia formación y personalidad.

He escuchado claramente el posicionamiento de los tres sobre los programas sociales establecidos por el presidente López Obrador, y eso me da confianza de que debo votar por uno de ellos si me toca votar.

Dos de ellos han participado y apoyado abiertamente al presidente en el manejo de las políticas económicas, por lo que existe una identidad demostrada. El tercero lo ha demostrado en los debates en la Cámara.

Claudia y Adán Augusto jamás se han desviado para lograr oportunidades políticas, por lo que me dan seguridad.

Y con todo esto llego a la disyuntiva… ¿Por quién de los dos debo votar?

Cada quien hará sus juicios de valor para poder tomar sus decisiones. Estaremos practicando la democracia durante estos dos meses y medio.

Así es como entendemos la democracia los seguidores del presidente López Obrador…

Dictador y tirano lo llaman los opositores.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.