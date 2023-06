CARTAPACIO | Arranque Oficial

Publicidad - LB2 -

Luego de las elecciones de Edomex y Coahuila, las corcholatas se reunieron con el presidente Andrés Manuel, para escuchar sus últimas instrucciones.

El arranque oficial hacia el 2024 se ha dado.

Y en la cena de festejo por el triunfo contra los hijos de Atlacomulco, el Canciller, Ebrard Casaubón, levantó tímidamente la mano.

Estaban en un restaurante a un costado de Palacio Nacional, sobre la calle de Donceles. Planta Alta. (Abajo, una librería).

«Sólo para comentarles que saliendo de aquí daré a conocer a los medios, mi particular sentir sobre el sistema de selección de candidato a la presidencia de México. No hay piso parejo y me están diluyendo gachamente».

– Espérate para mañana, Marcelo, está lloviendo; los reporteros se están mojando.

Échate otro trago.

Le dijo el presidente.

Ora pues, dijo Marcelo, y siguieron pisteando.

El presidente salió en su jetta blanco, porque tenía que madrugar, pero se quedaron los demás. ¿De qué hablaron?

Sepa la bola.

La mañanera transcurrió como se esperaba, y al filo de las 6 de la tarde, el Canciller, acompañado por una cincuentena de simpatizantes, entre senadores, diputados, funcionarios públicos, y personal de la Cancillería, al grito de ¡Marcelo! ¡Marcelo!, dio a conocer que en una semana entrega la cancillería.

«Estamos requetecontentos, por el triunfo de Delfina, y listos para la unidad, fortaleza y continuidad del movimiento que representamos, y vengo a decirles que participaré en el Consejo Nacional donde se daré a conocer mi propuesta de unidad, equidad, transparencia y cuentas claras.

Mi propuesta la di a conocer desde diciembre pasado. Concretamente se trata de que los aspirantes a la candidatura debemos renunciar ¡ya! a nuestros cargos, para exponer a la población nuestra propuesta.

Y que si hay encuesta, sea amplia verificable y equitativa; con una sola pregunta.

Me entusiasma mucho y me enorgullezco de ser de la cuarta transformación y la noticia que les tengo es que a partir del 12 de junio. O sea, la semana que entra, me separaré del cargo, para encontrarme con la población.

Y les anticipo una cosa… Todo va a estar bien. Que viva México».

Y luego el gritadero de los simpatizantes: ¡vamos a ganar!, ¡vamos a ganar!

¿Qué va a pasar? ¿Las corcholatas van a renunciar? Lo dudo.

Entre el espectáculo de entrega-recepción y la toma de decisiones presidenciales para nombrar nuevo Canciller, y luego, nuevo Secretario de Gobernación, se nos va el mes. Igual con el sucesor de Claudia Sheinbaum.

Ya Andrés Manuel había destapado a 4 corcholatas para la sucesión de Sheinbaum.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX.

Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, y

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal.

Pienso que por ley, será Marti Batres el encargado de cubrir el puesto a la renuncia de Claudia, pero estas especulaciones todavía son muy anticipadas.

Mientras el júbilo morenista se percibe en todo el país, sus opositores, mudos, estáticos, paralizados.

