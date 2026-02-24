Barriendo por un descuento

Publicidad - LB2 -

El pasado sábado 21de febrero vivimos una jornada que, más allá de la limpieza física de un espacio público, representó una limpieza simbólica y un ejercicio de corresponsabilidad ciudadana. La Dirección del Centro Histórico, en conjunto con la Direccion de Justicia Cívica y la Dirección de Limpia, llevamos a cabo una intervención masiva en la Plaza del Monumento a Benito Juárez, uno de los espacios más emblemáticos y significativos para la identidad juarense.

El elemento distintivo de esta jornada fue la participación de ciudadanas y ciudadanos que habían cometido alguna falta administrativa o infracción vial. En coordinación con el sistema de Justicia Cívica, se diseñó un esquema sencillo pero profundamente transformador: quienes optaran por realizar servicio social en la limpieza del monumento y su plaza recibirían un descuento en su multa.

- Publicidad - HP1

No se trató de “castigar trabajando”, sino de ofrecer una alternativa que vinculara la responsabilidad individual con el bienestar colectivo. El resultado fue revelador. Personas que días antes habían enfrentado una sanción, ese sábado estaban barriendo, recogiendo basura, lavando superficies y rehabilitando el entorno del monumento que honra a Benito Juárez, figura histórica asociada precisamente al respeto a la ley y a la construcción de instituciones.

Este modelo tiene varias virtudes. En primer lugar, humaniza la justicia administrativa. En lugar de limitarse a una lógica punitiva, se introduce un componente restaurativo: quien cometió una falta puede resarcir, en parte, el impacto social de su conducta mediante una acción concreta en beneficio de la ciudad. Se fortalece así el principio de que las normas no existen para recaudar, sino para ordenar la convivencia.

En segundo lugar, se genera conciencia. No es lo mismo pagar una multa en ventanilla que participar activamente en la limpieza de un espacio público. Cuando alguien dedica horas a recoger basura o a retirar grafiti, comprende con mayor claridad el esfuerzo que implica mantener la ciudad en condiciones dignas. Ese aprendizaje difícilmente se olvida.

Y, en tercer lugar, se envía un mensaje poderoso: la ciudad es responsabilidad de todas y todos. Las autoridades coordinan, organizan y ejecutan, pero el espacio público no se sostiene solo con presupuesto. Se sostiene con cultura cívica.

La Plaza del Monumento a Benito Juárez no es cualquier lugar. Es un punto de encuentro, un símbolo histórico y un espacio donde convergen generaciones. Al intervenirlo de manera conjunta —autoridades y ciudadanía— recordamos que el patrimonio urbano no es propiedad del gobierno, sino de la comunidad.

Este proyecto demuestra que es posible innovar desde lo local. La colaboración entre la Coordinación del Centro Histórico, Justicia Cívica y la Dirección de Limpia permitió articular una política sencilla, pero con alto impacto social. No solo se limpió una plaza; se fortaleció un sentido de pertenencia.

Cuidar la ciudad no debería depender exclusivamente de operativos extraordinarios. La verdadera transformación ocurre cuando cada persona asume que tirar basura, dañar mobiliario urbano o incumplir normas de tránsito tiene consecuencias que van más allá de lo individual. Afecta a todos.

La corresponsabilidad implica dar algo a cambio de lo que recibimos. Transitamos por calles pavimentadas, disfrutamos de plazas públicas, monumentos, iluminación y servicios. Lo mínimo que podemos hacer es respetarlos. Y si en algún momento fallamos, existen mecanismos para reparar, aprender y reintegrarnos de manera constructiva.

El sábado 21 no fue solo una jornada de limpieza; fue una lección colectiva. Demostró que la justicia puede educar, que la autoridad puede innovar y que la ciudadanía puede responder cuando se le convoca con claridad y propósito.

Si aspiramos a una ciudad más ordenada, más limpia y más orgullosa de su identidad, debemos entender que la responsabilidad no se delega: se comparte. Y ese día, en torno al Monumento a Benito Juárez, dimos un paso firme en esa dirección.

Daniela González Lara Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal.