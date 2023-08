Publicidad - LB2 -

“Quien nada debe, nada teme” ¿Porque tanto blindaje? “El blindaje otorgado es muestra inequívoca de que aún hay más por hacerse público.”

La suspensión del juez Martín Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, ordena a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores abstenerse de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal, bancaria y empresarial de Xóchitl Gálvez Ruíz poniendo mordaza absoluta y blindando las derivaciones de posibles delitos cometidos por la Senadora PANISTA y su familia.

Con esa resolución del juez se confirma con toda claridad de que aún existen “muertitos” en el closet de la Señora Xóchitl Gálvez Ruíz ya que su aceptación de contratos con conflicto de interés fue muy rápida, buscando con ello evitar que salieran a la luz pública los demás conflictos y delitos que están aún colgados en el closet familiar.

No es extraño la ausencia del esposo (¿pareja?) de la Señora Senadora Gálvez, extraña muchísimo la ausencia en el supuesto debate del Frente y más extraño aún las formas tan despreciativas en que se comenzó a referir la Senadora Xóchitl Gálvez de su “esposo”, donde la Senadora PANISTA ha comenzado a ventilar en público los límites y alcances de las capacidades profesionales de su esposo, de la noche a la mañana comenzó a despreciarlo y prácticamente humillarlo en público con sus declaraciones en entrevistas, perdiendo y dejando atrás el compromiso de lealtad “matrimonial” que incluso aceptó alguna vez haberlo roto con infidelidad a su pareja.

¿Qué más hay en el closet familiar?

La resolución del amparo del juez deja ver la altísima preocupación al grado tal que cercenan la posibilidad de que se pida información de los asuntos financieros, fiscales, bancarios y empresariales y de cualquier declaración de conflicto de interés de cualquier año donde estuvo obligada a presentarla a las autoridades responsables porque por el amparo están impedidas de proporcionarla, incluso blindaron a la Senadora Gálvez para que ante cualquier petición de cualquier autoridad judicial, como la Fiscalía General de la República en donde existen radicadas sendas demandas para la investigaciones por denuncias de delitos graves, delitos por corrupción y conflicto de interés, la información no sea otorgada.

Nadie podrá obtener información de la Senadora Xóchitl Gálvez Ruíz porque un amparo dado por el poder judicial ha obligado a no poder dar la información de la Senadora PANISTA y con ello se imposibilita cualquier investigación judicial en su contra, ADEMÁS de su manifestación de que no renunciaría a la Senaduría y con ello MANTENDRÍA su fuero Constitucional, es fuerte y grueso el blindaje por lo que dimensionemos lo que pudiera haber atrás esperando salir.

El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, el juicio de amparo tiene disposiciones fundamentales plenamente establecidas y, en el caso que nos ocupa de la Senadora Xóchitl Gálvez, el juez administrativo aplicó su muy personal y sesgada interpretación que se salió del ámbito de los involucrados y ordenó silencio y ocultamiento de información a terceros, entorpeciendo incluso una investigación judicial por denuncia interpuesta de delitos de corrupción y conflicto de interés, asuntos graves.

Las circunstancias en el entorno familiar y político de la Senadora PANISTA, y las estrategias jurídicas llevadas a cabo por el despacho de abogados de Claudio X González en el amparo, demuestran con toda claridad que hay interés por proteger y evitar que salga más información, que saben que existe, y el principal conducto para hacerlas públicas es por denuncia expresa del presidente de la República en una plataforma de altísimo impacto como lo es LA MAÑANERA.

Baste ver y revisar el historial del juez que ha entregado el amparo que descaradamente busca el desacato del presidente para proceder incluso hasta destituirlo (Lawfare) y este será el camino que buscarán los abogados de Claudio X González, y la Senadora Gálvez, para que se dé a cualquier precio.

Hay un dato bien importante de este asunto declarado por la misma Xóchitl Gálvez Ruíz que es que el Despacho de Abogados de Claudio X González se ingresa más de UN MILLÓN DE PESOS por cada gestión de amparo en que se participa, ahora bien, veamos en qué amparos ha participado ese despacho y sobre que asuntos:

Luisa María Alcalde. Secretaría de Gobernación dijo que, además del recurso de amparo a favor de Xóchitl Gálvez, el juez Martín Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, ha otorgado otras suspensiones contrarias a los intereses del Gobierno, por ejemplo, enumeró este juez:

Suspendió el acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas realizar labores de seguridad pública hasta 2024.

(Buscó que las fuerzas armadas no participaran en seguridad pública para con ello dar oportunidad a la delincuencia sobre las policías) Suspendió la prueba piloto del plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria 2022-2023 de la Secretaría de Educación.

(Evitando con ello el proceso de prueba y error de la SEP que hoy los opositores señalan que no se realizó para los libros de texto gratuitos) Suspendió la prohibición a la venta de cigarrillos electrónicos.

(Con ello protegió los intereses de las grandes empresas tabacaleras aumentando el riesgo de salud y cáncer de los mexicanos, fue promotor del cáncer pulmonar con su decisión porque paró los programas anti cáncer de la Secretaria de Salud y la de Riesgos Sanitarios) Suspendió la prohibición para fumar dentro de restaurantes.

(Junto con el anterior se procuró proteger los intereses de las tabacaleras menospreciando la salud de los mexicanos cuando en el resto del mundo se ha venido caminando en la prohibición del consumo de tabaco en lugares cerrados, no ventilados y áreas públicas. Suspendió la prohibición de que las empresas utilicen personajes infantiles para vender productos chatarra.

(Se puso al servicio de las grandes empresas de productos chatarra y despreció y minimizó, en su criterio de resolución, la salud de los niños y niñas).

Recordemos un poco uno de los retos que la Senadora Xóchitl Gálvez Ruíz le ha lanzado al presidente López Obrador, “Reto al presidente a que demuestre que en nueve años mis empresas han obtenido contratos por 1.400 millones de pesos. Si me lo demuestra yo renuncio a la candidatura, pero si no puede demostrarlo que él renuncie a la presidencia”.

Y se los demostraron que los había, le señalaron cuáles eran parte de los contratos que asumían esa cantidad de 1,400 millones de pesos y le señalaron que constituían un CONFLICTO DE INTERÉS como también le demostraron que no había hecho sus declaraciones de CONFLICTO DE INTERÉS y que sus declaraciones patrimoniales no coincidían con lo que se estaba demostrando con los contratos…. Y no cumplió su reto.

Y después de no cumplir con el reto que ella misma estableció se asustó y se pusieron muy nervioso su patrocinador Claudio X González que ordenó a su despacho Consejo Nacional de Litigio Estratégico buscar la forma de un total BLINDAJE judicial y mediático para su candidata la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz.

Para que entendamos un poco más, este despacho de abogados de Claudio X González que lleva los asuntos de Xóchitl Gálvez Ruíz ha impulsado los amparos en contra de:

El Tren Maya. La Refinería Olmeca de Dos Bocas Tabasco. El Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) Fueron los oradores en la marcha del INE no se toca. El amparo a favor del ciudadano que bloqueó la nominación del INAI. El amparo para que el Senado resolviera con prontitud inmediata la designación de consejeros para el INAI. El amparo para la Unión Nacional de Padres de Familia para detener la distribución de los libros de texto gratuitos.

Entre otros más con organizaciones de las supuestas sociedades civiles y todo en contra de los proyectos, y obras, de todo el Gobierno Federal.

Los abogados al servicio de la Senadora Xóchitl Gálvez Ruíz están: el ministro en retiro José Ramón Cossío, Jorge Carbonell, Gerardo Carrasco y Fernando Gómez-Mont todos ellos relacionados y socios abogados de Claudio X González bajo el membrete de Despacho de Litigio Estratégico.

El blindaje que han intentado ponerle a la Senadora Xóchitl Gálvez Ruíz es espesor único, es del 10.

Quién nada debe, ¿nada teme?

