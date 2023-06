Arrancamos: las elecciones del 2024.

Publicidad - LB2 -

La batalla del 4 de junio del 2023 fue el inicio del arranque de las elecciones presidenciales del 2024. La elección de este domingo 4 de junio dejó varias lecciones que debemos aprender como en una clase de ciencia política dónde los sentimientos se dejen de lado y no exhiban el animal político que devora como bestias la carroña. Es decir, debemos ser más analíticos y objetivos en las opiniones de un artículo o en una discusión si queremos aportar: la denostación no es un principio de la verdad y la razón.

En este contexto, la primera lección es que perdió el PRI. El gran perdedor es Alejandro Moreno (“Alito” para sus amigos) cuya dirigencia nacional del PRI será recordada como la gran sepulturera del otrora partido hegemónico, dominante y señor y amo de las elecciones. Las decisiones de no apoyar a los candidatos de la coalición, el hambre y sed de poder que contrastan con los sentimientos de Luis Donaldo Colosio (Padre) terminaron por alejar a los buenos priistas que se han fajado en la calle y en el campo electoral. Primera lección, perdió el PRI y se llevó entre las patas a la coalición opositora.

La segunda lección indica que no todo está perdido para la oposición en México: la mitad de las delegaciones de la Ciudad de México las perdió Claudia Sheinbaum Pardo en el 2021, pero es la consentida de palacio. Si es ella, como han planteado las corcholatas, se avecina una tormenta política con una diáspora del calibre de líderes políticos que migrarán a otras opciones para contender en las boletas del 2024. Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal serían los primeros en salir del proyecto de la “4T”.

La tercera lección es que el PAN no tiene en el PRI un aliado que pueda ser útil en el 2024. Dijo algo de cierto un refrán populachero de un académico reconocido de nombre Alfonso Velázquez, “esa alianza entre el Pan y el PRI está más fría que un jamón en un refrigerador”. Algunos medios nacionales durante su cobertura periodística analizaron el futuro de una alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano para el 2024. Cuando el río suena es porque agua lleva ¿Será cierto esto? Las próximas semanas serán cruciales y estaremos atentos a estas fórmulas que puedan darse.

Tercera lección, regresando a las corcholatas, quien sale bien librado es el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien proviene de una familia de notarios, abogado y quien poco a poco se acercó sin hacer ruido a la extrema confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus formas lo hacen ser el más idóneo, otra cara diferente, sin confrontaciones personales y quienes han tenido un acercamiento con él expresan que es otra persona formada en la vieja escuela del poder político.

Cuarta lección, los medios de comunicación en el país posicionaron el triunfo de MORENA en el Estado de México como su nota principal, sin embargo, se olvidaron decir que las encuestas no reflejan el resultado electoral, no pronosticaron la paliza de Coahuila, y a pesar de que la ventaja no son una encuesta de lo que vaya a pasar en el 2024, pues cada proceso electoral es diferente. La participación ciudadana fue diferente en cada una de las regiones de acuerdo con los resultados oficiales del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

En conclusión, las piezas del ajedrez político se movieron. Después de caer unas piezas, empezarán otras a caer hasta que se arme la madre de todas las batallas donde se renovará el senado de la república, la cámara de diputados, la mayoría de los congresos locales, municipios y otras gubernaturas que estarán en juego. La tesis central es que la alianza opositora no pudo y se conformará en las próximas semanas, porque faltan pocos meses (tres) para que inicie el proceso electoral formalmente y menos de un año para que salgamos a votar por el próximo presidente de México.

Eduardo Borunda Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte. Máster en Administración y Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ex Consejero Presidente de la Asamblea Municipal Juárez del Instituto Estatal Electoral, Ex Consejero Electoral para el IFE y IEE. Actualmente Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, institución de la que fue director del 2005 al 2010.