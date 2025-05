Alianzas que no hacen ruido: Redes de poder silencioso

Publicidad - LB2 -

Everybody Wants to Rule the World” – Tears for Fears (1985)

There’s a room where the light won’t find you, holding hands while the walls come tumbling down.

Hay formas de poder que se anuncian con bombos y platillos… y otras que avanzan como raíces bajo tierra: calladas, firmes, inevitables.

Esta columna no busca exaltar el ruido electoral ni el espectáculo político, busca advertir que el verdadero reordenamiento no se grita, se ejecuta, mientras algunos miran el escenario, otros ya están escribiendo el guión del siguiente acto.

Estamos en la antesala de una elección extraordinaria. No solo por su magnitud estamos en la antesala de las elecciones extraordinarias del 1 de junio, donde se renovarán más de 880 cargos judiciales, desde lo local hasta la Suprema Corte, el debate no puede quedarse en el voto ya que lo que está en juego es mucho más: la arquitectura misma del poder en México, ¿Cómo no hablar de ello?

Pero vamos a irnos más atrás; esto es una muestra de los cambios que se están notando desde 2018, donde el país comenzó a desmantelar inercias, que como dice la filosofía: “Lo que no se entiende, se juzga” por lo que ha incomodado a todos los grupos que tradicionalmente ocupaban el poder, sobre todo a quienes estaban acostumbrados a que las decisiones se tomaran entre élites financieras, mediáticas y políticas y bueno si antes se notaba más porque se han ido desmantelándose y uniéndose a ese movimiento de dimensiones gigantescas que ahora nos gobierna.

Pero mientras unos debatían el tono, otros reescribían las reglas ya que así calladitos, calladitos, en silencio se han visto cambios y si lo analizamos, México sin duda es otro, aunque no se note de golpe, no se ido hacia el vacío, sino hacia un modelo con un sentido social, menos dependiente de acuerdos entre cúpulas. Si hay fallas, y las hubo y las habrá, ¿Qué gobierno no las tiene? Empezando por el problema de las indemnizaciones a los juzgadores que van de salida en el Poder Judicial de la Federación, donde al parecer no hay dinero para eso, pero ese es otro tema…

La elección popular de jueces y magistrados, es una medida inédita en América Latina, la cual encarna dicha transformación, está llena de riesgos, sí: boletas técnicas, poca pedagogía cívica, desinformación y sobre todo el hecho de que se está por renovar todo el sistema judicial desde los titulares de los tribunales y tan solo pensar en la curva de aprendizaje, da escalofríos, sin embargo el resto de los trabajadores se quedará, esperando, al menos este imberbe que no les metan una zancadilla a quienes llegan y trabajen en equipo en pro de la justicia, porque quien la llevará será el ciudadano.

Independientemente de lo anterior tiene un valor político y simbólico inmenso ya que desde mi perspectiva es la primera elección que a mi me toca, tomando en cuenta que la primera vez que vote fue el 21 de agosto de 1994 fue el día en que Ernesto Zedillo Ponce de León fue electo Presidente de la República, como candidato del PRI, por cierto un proceso electoral es muy recordado porque fue el primero en el que participó el entonces recién creado Instituto Federal Electoral (IFE) con mayor autonomía, y también estuvo marcado por el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio meses antes y además como un dato curioso que a nadie le importa, fue el día de mi cumpleaños 18 y como anécdota tuvecredencial para votar a los 17 años, ¡imagínese usted lo que fue ese permiso para entrar a los antros por adelantado porque nadie leía mi fecha de nacimiento!

Ok desde entonces estas elecciones se sienten y se perciben auténticas, ¿será posible que el futuro de las elecciones en este hermoso país vaya encaminadas a ese modelo que es modesto, austero, donde se puede conocer a fondo al candidato y ver en realidad su intención de servir.

Al tenor de los cambios que este modelo enfocado en una política social, es menester tocar el tema que nos ocupa, como ya lo he dicho en otras ocasiones, desde la firma del tratado de libre comercio a México se le trató como un apéndice económico de Estados Unidos cuando la idea era que fuéramos socios comerciales y no el ghetto que provee mano de obra barata a productos americanos que en su mayoría es para mejorar el estilo de vida de los estadounidenses, y esta bien pero las condiciones por años han sido injustas, tan solo se nos puso una estrellita dándonos la categoría de país en vías de desarrollo, cuando en realidad somos tercer mundo.

La frontera norte ha sido laboratorio de esa transformación: reducción del IVA al 8%, del ISR al 20% y ahora, el debate sobre extender esos beneficios más allá de quienes “califican” y bueno, no dejemos atrás al salario mínimo que ha sido preferencial y esto no es un favor, es una señal. Muchos se alarmaron: que nos restaba competitividad, que asustaba a los inversionistas, pero en el fondo, fue un acto de justicia, porque ningún país que paga mal a su gente puede hablar de desarrollo ni de democracia real.

No puedo dejar de mencionar que nuestro fuerte es la proveeduría local, creo que todos vivimos de ello y estas intenciones de cambio nos asustan muchísimo porque dicho cambio afectaría a más de una generación que se ha especializado,pero es momento de poner orden al respecto e ir por lo que en realidad se requiere que es la auto sustentabilidad porque le tengo más miedo a depender de políticas extranjeras honestamente donde nuestra economía tiembla cada vez que hay turbulencia en el norte.

Tengamos visión; más que proveedores busquemos ser socios, pero con voz propia y con estrategia.

Todo lo que acaba de leer suena muy bonito, todos dirán que es utópico pero silos cambios en el gobierno se dan, las políticas públicas cambian, bueno ahora estoy seguro que vendrá un cambio en el como los negocios se hacen, hablando de la industria; como es bien sabido, las empresas quieren relocalizar sus cadenas y México, por talento y geografía, está en la mira, hoy por hoy el capital no llega por simpatía, ya sea nacional o extranjero exige infraestructura, seguridad, energía, certeza jurídica y todo esto brinda visión de largo plazo, como por ejemplo: Foxconn, una de las manufactureras más grandes del mundo, esta semana alzó la voz pidiendo mejoras urgentes en infraestructura, alumbrado y seguridad al gobierno municipal, quien respondió de inmediato creando un grupo de trabajo, se asignó un enlace institucional y al parecer comenzaron los ajustes;¡bien por nuestro alcalde! La cosa es que no puede ser la excepción, vamos encaminados con los cambios del poder mas alto, a lo local y en este caso, sería muy bueno que se diseñaran acciones de respuesta generalizada, ya que los servicios públicos no deben activarse solo cuando una gran empresa toca la puerta, tienen que estar garantizados siempre para todos, con justicia territorial, porque si bien es una respuesta muy positiva, esta roza en el privilegio.

En este caso ¿porque no se hace un programa con dicha empresa que no solo los beneficie a ellos sino al entorno? y si quizá estén cansados los maquileros de estar apoyando y dando a causas que si son de infraestructura o sociales, al último terminan en el olvido, pero esto es por falta de planeación, de liderazgo y de programas a futuro donde el trabajo y la participación en conjunto, gobierno, sociedad e iniciativa privada construyan, estoy seguro que si se encuentra la manera funciona.

Lo que vive hoy el país ha afectado a la frontera norte y en especial Ciudad Juárezde manera directa, es un momento de madurez política; ¡SALGA A VOTAR!!!

Tenemos que ser conscientes que el poder que transforma no es el que se impone, es el que se sostiene, no es el que gana fama, sino el que genera comunidad.

Alfonso Becerra Allen Abogado corporativo y observador político, experto en estrategias legales y asesoría a liderazgos con visión de futuro. Defensor de la razón y la estrategia, impulsa la exigencia ciudadana como clave para el desarrollo y la transformación social.