Alianza sin futuro

Se unen los partidos políticos PAN, PRI y PRD, para contender en las próximas elecciones contra MORENA y sus aliados. Otra vez se juntan bajo el slogan “Va por México”. Esta fusión o alianza entre los partidos políticos que alguna vez fueron los que dominaron en el país, deja mucho que desear, porque los distingue el hecho de que ya gobernaron en varios estados, incluyendo la presidencia de la república el PAN y el PRI, con resultados negativos ante la sociedad.

La incongruencia es que han hecho a un lado los principios que emanan de sus propias reglas. Por un lado la ultra derecha y conservadurismo del PAN, por otra parte el PRI que promueve el neoliberalismo y el PRD con una izquierda retorcida, serán su propio fracaso.

Los líderes nacionales ya no consultan a la militancia y creen que sus decisiones son admitidas entre sus agremiados. Cosa más falsa de todas falsedades. Los panistas nunca se entenderán con el PRI y mucho menos con el PRD. Tienen fines distintos y disfrazan la tolerancia entre ellos, pero el pueblo los tiene muy bien identificados.

El pueblo que silenciosamente determina quién sí y quién no, aunque no le den a escoger se va por el partido que le da mejores resultados. Sabe distinguir a los corruptos que saltan de un partido a otro y por tal motivo se desencantan. La política llevada fuera de la ética y de sus valores, tiende a fracasar y es insostenible.

MORENA lleva las riendas para ganar sin duda alguna, porque el líder principal es el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que durante más de veinte años trabajó incansablemente para lograr su triunfo. Su visión contra la corrupción y la preferencia por el bienestar de los pobres, su carisma y honestidad lo sostendrá hasta el final de su mandato.

Pero MORENA caerá como el PRI, el PAN y el PRD y así caerán Movimiento Ciudadano, el PT, el Verde Ecologista y los que se sumen, por el derecho de admisión que conceden a los indeseables y corruptos identificados por la gente, quienes encontraron la mejor oportunidad para continuar mamando del presupuesto -como coloquialmente se dice-. Solo tienen que “arreglarse” con la dirigencia nacional para obtener una candidatura.

El lema de MORENA “la esperanza de México”, se sostiene gracias a la aceptación y aprobación que tiene el presidente de la república, pero poco a poco, se ha venido desvaneciendo “la esperanza” por los hechos de la dirigencia nacional. Es imposible admitir y menos creer, que por el solo hecho de cambiar de partido, se conviertan en honestos e incorruptibles.

Se nota el desencanto y la desilusión de la gente que inició la lucha democrática con López Obrador. Son los menos tomados en cuenta. Curiosamente le han otorgado las principales candidaturas a los que fueron sus enemigos, cuando López Obrador buscó las dos primeras veces ganar la presidencia. Incluso en ésta última contienda ciertos ex dirigentes del PRIAN son funcionarios públicos.

La alianza compuesta por al PAN, PRI y PRD, fracasará ante los objetivos incompatibles de sus principios rectores. Son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. También MORENA peligra en debilitarse cuando el presidente de México concluya su mandato y se retire de la política como lo ha asegurado en las mañaneras.

Seguramente Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia como uno de los mejores presidentes que hemos tenido. La cosecha de lo que sembró dará frutos, en la medida que los políticos que lo sucedan sean honestos, cabales y leales a la Cuarta Transformación. Estarán los traidores acechando para acaparar el poder.

Los actores políticos que se están apoderando del partido MORENA aprovechando que no se aplica su reglamento, son emanados del PRI, del PAN y del PRD principalmente y se están acomodando para rendir cuentas a sus padrinos, que desde sus lujosas residencias en diversas ciudades del mundo se preparan para rescatar el poder.

Es importante que las y los jóvenes que impulsan el partido MORENA desde que se fundó, estén atentos y vigilantes para impedir mi pronóstico. Ojalá y me equivoque, pues soy de los que han apoyado al presidente desde su primera campaña y no termino de sorprenderme de todo lo que he visto transitar desde hace veinticinco años.

Los morenistas se expresan despectivamente de los del PRIAN, pero que no nos extrañe que, en la próxima campaña, los del PRIAN estén dentro de MORENA en contra de los PRIANISTAS, bajo la personalidad perversa que caracteriza a los corruptos y traidores. No tienen dignidad, ni conocen la ética, mucho menos la moral. Tiempo al tiempo.

Héctor Molinar Apodaca Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.