La crisis en Palestina del Este, Ohio.

Los residentes sobre el terreno dicen que lo que están viviendo no coincide con la narrativa «oficial».

Palestina del Este, Oh. (Tangle/ADN) – El 3 de febrero, un tren de la compañía Norfolk Southern descarriló en Palestina del Este (Ohio), una localidad de unos 4,700 habitantes situada a sólo 80 km al noroeste de Pittsburgh.

Descarrilaron unos 38 vagones, 11 de los cuales transportaban materiales peligrosos. Cuando los primeros intervinientes llegaron al lugar de los hechos, se dieron cuenta de que uno de los vagones estaba liberando cloruro de vinilo, una sustancia química tóxica utilizada para fabricar el cloruro de polivinilo que se encuentra en una serie de productos plásticos como tuberías y material de embalaje.

Cuando varios de los coches se incendiaron, lanzando enormes columnas de humo negro al aire, se ordenó la evacuación de entre 1,500 y 2 mil residentes de la ciudad y de las comunidades periféricas, tanto de Ohio como de Pensilvania. Muchos lo hicieron, pero como la evacuación aún no era obligatoria ni existía la posibilidad de sanción, otros no lo hicieron.

Dos días más tarde, se comunicó a los residentes que quedaban en la ciudad -esta vez con mucha más urgencia- que tenían que marcharse. Las autoridades creían que un vagón podía explotar y temían que la metralla se desplazara hasta un kilómetro y medio de la explosión.

Para evitar la explosión, decidieron liberar productos químicos de los vagones descarrilados para realizar una quema controlada el 6 de febrero. Vaciaron cinco vagones, derramando el material en una zanja antes de prenderle fuego. En declaraciones públicas, los responsables de la quema afirmaron que todo había ido «perfectamente», aunque el incendio y la explosión fueron lo suficientemente grandes como para ser vistos y percibidos desde el condado vecino. El 8 de febrero, se dijo a los residentes que podían volver a Palestina Este.

Yo diría que «fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras», pero lo cierto es que esta historia fue extraña desde el principio.

Para empezar, en Palestina del Este se había rodado recientemente la película «White Noise», basada en la novela de Don DeLillo de 1985 en la que un tren descarrila y vierte sustancias químicas, provocando un «evento tóxico en el aire» que obliga a evacuar un pueblo cercano. Al menos uno de los evacuados, Ben Ratner, declaró a la CNN que él fue un extra en la película antes de vivir su trama en la vida real.

A medida que los residentes regresaban a Palestina del Este, empezaron a difundirse en las redes sociales informes sobre problemas inquietantes. Algunos residentes informaron de dolores de cabeza, náuseas y erupciones cutáneas. Otros dijeron que sus mascotas estaban enfermando, y los vídeos de arroyos llenos de peces muertos empezaron a hacerse virales. Un reportero de NewsNation, uno de los medios que ha estado cubriendo el accidente sobre el terreno, fue detenido durante una rueda de prensa sobre el descarrilamiento por hacer demasiado ruido mientras hablaba el gobernador. Comenzaron los gritos de encubrimiento y, aunque finalmente se retiraron los cargos contra el reportero, ya se estaba extendiendo la desconfianza en las autoridades locales, estatales y federales.

Parte de esa desconfianza se debía al misterio que rodeaba el accidente inicial. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, dijo que el estado no sabía que esos materiales peligrosos estaban de paso y que, de haberlo sabido, habría podido informar más rápidamente a los residentes de lo que había dentro de los vagones que descarrilaron. En cambio, la EPA tardó más de una semana en hacer pública una lista completa de sustancias químicas, momento en el que muchos residentes ya habían regresado a sus casas tras la quema controlada.

La lista, entregada a la EPA por Norfolk Southern, incluía éter monobutílico de etilenglicol, acrilato de etilhexilo, isobutileno y acrilato de butilo, además del cloruro de vinilo (del que los residentes tuvieron noticia casi de inmediato). Según Norfolk Southern, los vagones que transportaban el acrilato de butilo y el acrilato de etilhexilo se rompieron y durante el accidente se liberaron todas o algunas de las sustancias químicas. Del Washington Post:

La exposición a estas sustancias químicas puede provocar diversos síntomas, como irritación de oídos, ojos y garganta o mareos, náuseas y dolor de cabeza. El cloruro de vinilo es cancerígeno; el fosgeno es un gas muy tóxico; el acrilato de butilo produce gases venenosos al quemarse; el acrilato de etilhexilo y el éter monobutílico de etilenglicol son irritantes.

Inmediatamente después del primer incendio y la quema controlada, se produjeron algunos problemas medioambientales evidentes e indiscutibles. El vertido inicial causó la muerte de unos 3.500 peces hasta el 8 de febrero. Además, la Agencia de Protección del Medio Ambiente declaró que «se observaron y detectaron materiales liberados durante el incidente en muestras de Sulphur Run, Leslie Run, Bull Creek, North Fork Little Beaver Creek, Little Beaver Creek y el río Ohio». Esas vías fluviales abastecen a millones de personas río abajo. Algunas ciudades tan lejanas como Virginia Occidental respondieron inmediatamente aumentando los análisis de sus aguas. La EPA de Ohio y otras organizaciones estatales y locales han seguido analizando el agua, afirmando que es segura.

«Desde que se apagó el fuego el 8 de febrero, el control del aire de la EPA no ha detectado ningún nivel preocupante para la salud en la comunidad que se atribuya al descarrilamiento del tren», declaró la administradora regional de la EPA, Debra Shore, el 14 de febrero.

«El vertido llegó al río Ohio, pero éste es muy grande y es una masa de agua capaz de diluir los contaminantes con bastante rapidez», declaró el mismo día la jefa de la EPA de Ohio, Tiffani Kavalec. «No prevemos que nada de lo que ocurra a partir de ahora afecte a ninguno de los futuros suministros de agua potable».

Aun así, el gobernador DeWine ha pedido a los residentes de los alrededores que utilicen agua embotellada por «abundancia de precaución«, una recomendación que ha aumentado la confusión y las sospechas sobre las declaraciones oficiales sobre la seguridad del agua.

Los descarrilamientos de trenes no son especialmente infrecuentes. Cada año se producen una media de 1.704 descarrilamientos, es decir, casi cinco al día. Pero las circunstancias de este descarrilamiento, y el incendio y la contaminación que se produjeron inmediatamente después, no son típicas.

Al difundirse las noticias sobre el descarrilamiento, también se ha extendido el escrutinio sobre Norfolk Southern, la empresa ferroviaria que operaba el tren descarrilado. Norfolk Southern se ha comprometido a cubrir todos los costes relacionados con la evacuación y la limpieza del descarrilamiento, y afirma que ya ha gastado más de un millón de dólares en pagos directos a familias y empresas. Pero para muchos no es suficiente.

Han aparecido imágenes de vigilancia que muestran que el tren ya estaba ardiendo a su paso por Salem, Ohio, a unos 32 kilómetros de Palestina del Este. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), que está investigando el accidente, ha dicho que ahora sabe que la tripulación del tren fue alertada de un problema mecánico antes de que se activara un freno de emergencia, pero aún se desconoce la causa del descarrilamiento. Hay preguntas obvias aún sin respuesta sobre cómo o por qué la tripulación no se percató de algo como un incendio y no pudo frenar o detener el tren a tiempo.

También existen precauciones para evitar este tipo de accidentes. Una de ellas es el detector de cajas calientes, un dispositivo situado en los raíles que utiliza sensores infrarrojos para medir la temperatura de las ruedas. Si se activa un sensor de caja caliente, el revisor debe reducir la velocidad o detener el tren para inspeccionar las ruedas, y estos sensores existen, por término medio, cada 25 millas en los ferrocarriles de mercancías de Clase I. Los detectores de caja caliente han reducido el número de accidentes ferroviarios. Según la Administración Federal de Ferrocarriles, los detectores de cajas calientes han reducido los accidentes de tren causados por «factores relacionados con ejes y cojinetes» en un 81% desde 1990. En este caso, es posible que un juego de ruedas se quemara entre estos detectores, en lo que constituiría un accidente inusual y extraño.

La información inexacta y los artículos engañosos han corrido como la pólvora en las redes sociales. Los autores de Doomberg observaron cómo se exageraba la toxicidad de algunos contaminantes en los medios de comunicación. En cuanto al descarrilamiento, en respuesta a incidentes en campos técnicos, creo que es importante consultar a expertos. William C. Vantuono, redactor jefe de la publicación especializada Railway Age, parece encajar en ese perfil, y escribió su teoría sobre el accidente:

«Railway Age supo que el descarrilamiento se produjo probablemente por una combinación de factores y un momento desafortunado. El tren pasó junto a un detector de cajas calientes que informó de cero defectos», escribió. «Poco después, un cojinete de rueda empezó a sobrecalentarse, lo que a su vez provocó que un eje se sobrecalentara gravemente a medida que el cojinete se calentaba. Esto acabó provocando un fallo en el eje que, por desgracia, se produjo pocos instantes después de que el tren hubiera pasado por delante de un segundo detector de cajas calientes que señaló el problema, alertando a la tripulación. El maquinista accionó inmediatamente los frenos, pero el eje ya había fallado y el tren descarriló».

El accidente, por supuesto, se produce tras una revuelta laboral masiva de los trabajadores del sindicato ferroviario que querían más vacaciones y flexibilidad horaria. En The New Republic, Prem Thakker argumentó que éste era el resultado previsible de esas negociaciones, que concluyeron con la administración Biden obligando a los trabajadores sindicales a aceptar un acuerdo.

«La mayor parte del Congreso y toda la administración Biden tienen la culpa aquí. Sólo un selecto grupo de legisladores, en su mayoría progresistas, apoyaron a los trabajadores ferroviarios el año pasado mientras luchaban por unas condiciones de trabajo razonables y advertían de la posibilidad de que ocurrieran desastres como éste; el resto del Congreso, incluido el presidente, impuso un contrato inadecuado a los trabajadores ferroviarios de todo el país», escribió Thakker. «Mientras tanto, las empresas ferroviarias han disfrutado de seguir persiguiendo el beneficio sin descanso. Han sido libres de practicar el ferrocarril programado de precisión, o PSR por sus siglas en Inglés, que ha llevado a tripulaciones más pequeñas y trenes más grandes, y por lo tanto a una mayor presión sobre los trabajadores y un mayor riesgo de desastre». La administración Trump anuló una norma de la era Obama que habría supuesto una mejora en toda la industria del sistema de frenado, algo que falló en el descarrilamiento de Palestina del Este. La administración Biden y el Departamento de Transporte de Pete Buttigieg no han conseguido reactivarlo».

Otros, como Dominic Pino en National Review, han sugerido que la gente vaya más despacio y tenga en cuenta el panorama general. A pesar de todas las comparaciones exageradas con «Chernóbil», no ha muerto nadie, señala Pino, y no ha habido heridos. El 7 de febrero se restableció el servicio ferroviario, y las autoridades locales parecen estar tomando todas las precauciones posibles:

«Los investigadores están examinando los detectores de la caja caliente para ver si estaban defectuosos. Ningún sistema es 100% a prueba de fallos, y las pruebas que tenemos hasta ahora sugieren que fue un accidente fortuito», afirmó. «La carta de los senadores J.D. Vance y Marco Rubio señala la longitud del tren, 150 vagones, y dice que el tren llevaba tres tripulantes a bordo. No es descabellado preguntarse si una tripulación de dos trabajadores ferroviarios, más un aprendiz, es capaz de vigilar eficazmente 150 vagones», escriben. Pero tener tres tripulantes a bordo significa que el tren tenía un tripulante más de lo normal. Las tripulaciones de dos hombres son la norma del sector (y los avances tecnológicos han hecho que el segundo tripulante sea menos importante que en el pasado). Los tres tripulantes de este tren habrían estado sentados en la cabina de la locomotora, mirando los mismos instrumentos y medidores; no es como si estuvieran controlando vagones individuales a lo largo del tren».

Pino, respondiendo a expertos como Tucker Carlson que dijeron que se estaba ignorando a Palestina Este porque es una ciudad mayoritariamente blanca y pro-Trump, también señaló que un accidente similar con algunos de los mismos productos químicos ocurrió en un bastión demócrata en Nueva Jersey en 2012. La respuesta fue casi idéntica, y la limpieza allí ha sido un éxito.

En respuesta a una lista de preguntas detalladas sobre el accidente, un portavoz de Norfolk Southern dijo que eran «incapaces de comentar nada que pueda ser material para la investigación de la NTSB», pero declaró – en respuesta a los comentarios del gobernador DeWine – que «este tren no fue considerado un tren inflamable de alto riesgo.» Pero Norfolk Southern había clasificado 20 de los más de 100 vagones del tren como portadores de materiales peligrosos.

El portavoz también compartió un resumen de una actualización de estado de la Agencia de Gestión de Emergencias de Ohio, a partir de las 3 pm EST, el 15 de febrero.

«Resultados de las pruebas municipales de agua: Los nuevos resultados de las pruebas de agua han sido devueltos a la EPA de Ohio. Estos resultados no muestran la detección de contaminantes en el agua cruda de los cinco pozos que alimentan el sistema municipal de agua de Palestina del Este. Los resultados de las pruebas del agua combinada y tratada de los cinco pozos tampoco mostraron detección de contaminantes asociados con el descarrilamiento. Con estos resultados, la EPA de Ohio confía en que el agua municipal es potable», se lee en la actualización. Además, la EPA de EE.UU. dijo: «A partir de anoche, hemos examinado 459 hogares y no se han identificado detecciones de cloruro de vinilo o cloruro de hidrógeno».

Para la gente sobre el terreno, sin embargo, esa respuesta está lejos de ser satisfactoria.

Matthew Ceccarelli, que lleva seis años viviendo en Palestina Este y dirigía una academia de jiu-jitsu en la zona que cerró tras el accidente. Ceccarelli estaba en casa con su hija el viernes 3 por la noche, cuando se despertó al oír las luces de la policía en una carretera cercana y el anuncio de que había que evacuar. Desde entonces, no ha habido más que confusión.

Ceccarelli se llevó a su hija a unos kilómetros de la ciudad durante la orden de evacuación y desde entonces se queda con su madre. Pasó por su casa dos veces después de la evacuación, pero en ambas ocasiones dijo que se sentía mal y se marchó. Luego, el jueves 9 de febrero, un día después de que le dijeran que era seguro y se levantara la orden de evacuación, volvió a su casa para recoger algunas cosas más y evaluar la situación en la ciudad.

«Estuve en mi casa 20 minutos el día después de que levantaran la orden de evacuación», me dijo. «Me sentí muy mal, me goteaba mucho la nariz, no podía respirar, me dolía la cabeza, los mismos ojos llorosos con picor, todos los mismos síntomas básicos. Estuve 20 minutos en mi propia casa, y en ese momento era jueves (día 9)».

Para Ceccarelli, los comunicados de prensa públicos de la EPA, Norfolk Southern y los políticos de la zona sólo crean más frustración. Por ejemplo, la EPA de Ohio ha insistido en que el agua de la ciudad es potable, pero cuando Ceccarelli acudió el miércoles a una reunión del ayuntamiento en un instituto local, la fuente de agua normal estaba cerrada.

Lo que provoca la pregunta obvia: ¿Por qué una escuela pública no permite a los residentes beber agua si es segura?

La frustración no hizo más que aumentar durante la reunión, cuando los residentes se enteraron de que Norfolk Southern no iba a enviar a ningún representante. Un portavoz de la compañía ferroviaria me envió esta declaración:

«Teníamos la esperanza de unirnos a los funcionarios locales, estatales y federales en un ayuntamiento para poner al día a la comunidad de Palestina del Este sobre las medidas que estamos tomando para limpiar a fondo, de manera responsable y segura el lugar del accidente y para proporcionar los últimos resultados de las pruebas en curso del agua y el aire», dijo el portavoz. «Al mismo tiempo, sabemos que muchos están legítimamente enfadados y frustrados en estos momentos. Desgraciadamente, tras consultar con los líderes de la comunidad, nos preocupa cada vez más la creciente amenaza física para nuestros empleados y los miembros de la comunidad en torno a este suceso, derivada de la creciente probabilidad de participación de terceros.»

Ceccarelli afirmó que la respuesta no tiene en cuenta lo que él y sus amigos han sufrido. Desde su punto de vista, llevan casi dos semanas rogando que se convoque una reunión pública con los responsables del ferrocarril, y les ha resultado increíblemente difícil ponerse en contacto con alguien que disponga de información fiable. Luego, la única vez que se supone que se va a celebrar esa reunión, los representantes del ferrocarril «se largan».

Durante la reunión, que Ceccarelli retransmitió en directo, una residente afirmó ante la sala que funcionarios de la EPA habían acudido a su casa para analizar el aire. Les presionó, en repetidas ocasiones, para que tomaran también muestras del suelo y del agua. Según su relato, cuando por fin lo hicieron, le dijeron que le pagarían el traslado, porque no podía volver a su casa. No pude localizar a la mujer, pero la historia impresionó a muchos de los asistentes a la reunión, que prorrumpieron en un estruendoso aplauso cuando ella preguntó cuántas otras personas dormían esa noche en casas contaminadas.

Cuando pregunté a Ceccarelli por los resultados de las pruebas de la EPA, que mostraban que el aire estaba limpio, y por la declaración de la EPA de Ohio, que afirmaba que el agua estaba libre de contaminantes, respondió con una letanía de preguntas que suscita la declaración de la EPA. Las comparto a continuación, en su totalidad, porque creo que ilustran lo frustrante y aterrador que ha sido este calvario para los residentes:

«Te dicen lo que suena bien, pero es una mentira por omisión», dijo. «¿Cómo es que te dicen que puedes irte a casa, pero que no pases la aspiradora porque no quieres levantar ese polvo, y que abras las ventanas para ventilar la casa? ¿No quieren que eso esté en el aire cuando vengan a hacer la prueba del aire? Espera un minuto, ¿acabas de decirnos que destruyamos las pruebas antes de que vengas a hacer la prueba? Pueden decir que no encontraron cloruro de vinilo en el agua, ¡genial! Ese no fue el único químico que derramaron. Luego tomaron los químicos, los mezclaron y les prendieron fuego. No soy químico, pero cuando mezclas productos químicos y les prendes fuego, obtienes productos químicos diferentes. Así que no encontramos cloruro de vinilo, pero ¿qué pasa con todos estos otros productos químicos que no puedo pronunciar y no puedo deletrear? ¿Cómo es que cuando volví a mi casa el jueves, y vivo en medio del bosque, no hay ni un solo animal? No hay ardillas, no hay conejos, no hay pájaros, no hay nada. ¿Cómo es que todos los bomberos que vinieron, todo su equipo está ahora contaminado y condenado, pero los hombres que llevaban esas botas, que conducían esos camiones, la suciedad que pisaban los camiones, nada de eso está contaminado? Pero todo el equipo si. ¿Ves cómo dicen cosas que suenan bien, pero luego, espera un minuto, qué pasa con todas estas otras cosas?».

Pocos días después del accidente, David Sirota, periodista de Lever News, publicó un artículo en el que afirmaba que Norfolk Southern había ayudado a bloquear normas de seguridad que podrían haber reducido los daños del accidente. Aunque un representante de Norfolk Southern dijo a Tangle que el tren «no se consideraba un tren inflamable de alto riesgo», Lever News informó de que los documentos muestran que Norfolk Southern ayudó a presionar contra las normas que podrían haber afectado a esa clasificación. De Sirota:

Aunque el tren de 150 vagones de la empresa en Ohio supuestamente estalló en llamas de 30 metros al descarrilar -y transportaba materiales que desencadenaron una bola de fuego cuando se liberaron e incineraron-, no estaba regulado como «tren inflamable de alto riesgo», según dijeron funcionarios federales a The Lever… Los documentos demuestran que, cuando se crearon las actuales normas de seguridad en el transporte, una agencia federal se puso del lado de los grupos de presión de la industria y limitó la normativa que regula el transporte de compuestos peligrosos… Norfolk Southern pagó millones a sus ejecutivos y gastó miles de millones en la recompra de acciones, mientras que la empresa despedía a miles de empleados a pesar de las advertencias de que la falta de personal está intensificando los riesgos de seguridad. Los responsables de Norfolk Southern también rechazaron una iniciativa de los accionistas que podría haber exigido a los ejecutivos de la empresa «evaluar, revisar y mitigar los riesgos del transporte de materiales peligrosos».

La relación entre los grupos de presión ferroviarios, las normas de seguridad y el accidente no ha pasado desapercibida para los residentes, que formularon preguntas punzantes durante la reunión del ayuntamiento celebrada el miércoles.

«Los ferrocarriles han estado engrasando este sistema para evitar las normas de seguridad que les costarían dinero, mientras tanto, los accidentes ocurren porque nadie está gastando dinero en la seguridad», dijo Ceccarelli. «Ha sido una tormenta perfecta en la que todo ha ido mal… Y luego todo se precipitó en mi puto patio trasero».

Hasta qué punto este accidente fue producto de la negligencia ferroviaria y los grandes grupos de presión o un extraño golpe de mala suerte es algo que aún no sabemos. La investigación del accidente, cuyos resultados se esperan para finales de mes, debería aportar algo de claridad. Pero una cosa es cierta: La EPA, Norfolk Southern y los residentes de Palestina del Este tienen un largo camino por delante.

Tras un vertido químico, las amenazas para la salud humana pueden persistir durante años. Ceccarelli dijo que muchos de sus amigos con familias que ya se han alojado en hoteles, Airbnbs o con parientes no podrán permanecer fuera de la ciudad por mucho más tiempo – los gastos diarios son demasiado. Cuando vuelvan a casa, se enfrentarán a la misma incertidumbre que muchos residentes que ya están sobre el terreno.

Juliane Beier, investigadora de la Universidad de Pittsburgh cuyo trabajo se centra en la exposición al cloruro de vinilo, declaró al Allegheny Front que el mayor problema probablemente sean las aguas subterráneas contaminadas.

«Estaba en forma líquida en el tanque, por supuesto», dijo Beier. «Puede viajar a través del suelo hasta el agua y contaminar el agua y viajar dentro de las aguas subterráneas».

Algunas ciudades de Ohio situadas aguas abajo de Palestina del Este están empezando a detectar la presencia de sustancias químicas como el acrilato de butilo en sus muestras de agua, y a medida que pasa el tiempo y las sustancias químicas del vertido pasan del suelo a las aguas subterráneas, es posible que el problema empeore. El jueves, el senador republicano de Ohio, J.D. Vance, publicó un vídeo en el que aparecía rascando el lecho de un arroyo con un palo, lo que parece levantar una sustancia aceitosa. «Se puede ver cómo esa sustancia química sale del arroyo», afirma.

Mientras tanto, dos residentes de Pensilvania han presentado una demanda en la que exigen a Norfolk Southern que pague los reconocimientos médicos de todos los que vivan en un radio de 50 km del descarrilamiento.

«Cuanto más pesada es la sustancia química, más lenta suele ser su degradación y más probabilidades hay de que se adhiera al suelo. Estos compuestos pueden permanecer durante años si no se tratan», declaró a The Conversation Andrew Whelton, ingeniero medioambiental que investiga los riesgos químicos durante las catástrofes. «Si se excavan y retiran los suelos y líquidos muy contaminados, pueden reducirse los impactos a largo plazo. Pero cuanto más se tarde en retirarlos, más se extenderá la contaminación. Lo mejor para todos es limpiar esto lo antes posible y antes de que llueva en la región.»

Ceccarelli, así como otros dos residentes de Palestina Este con los que intercambié correos electrónicos y que no quisieron hablar en privado, también criticaron la cobertura mediática del suceso. Para ellos, no sólo ha habido una desconexión entre los comentarios públicos de los funcionarios y lo que los residentes están experimentando, sino entre las experiencias sobre el terreno y la forma en que la historia se está enmarcando ahora. Muchos residentes de Palestina del Este y usuarios de las redes sociales han insistido en que los medios de comunicación no están prestando la debida atención a los elementos más importantes de la historia, como la forma en que se están realizando las pruebas de aire, el poder de los grupos de presión ferroviarios y las personas sobre el terreno que se sienten mal a pesar de que se ha levantado la orden de evacuación.

Sin embargo, aunque Palestina del Este no ha dominado las noticias por cable ni las páginas de inicio de los periódicos de mayor tirada tanto como la historia del globo chino de la semana pasada, ha recibido cobertura de casi todos los principales medios de comunicación que he consultado.

A Ceccarelli le da la impresión de que se está haciendo un esfuerzo por cerrar un relato limpio y bonito, que no tiene en cuenta las luchas que algunos residentes acaban de empezar a librar.

«No se trata de una limpieza rápida y fácil», dijo Ceccarelli. «Tengo muchos amigos aterrorizados, con hijos. Niños de menos de un año que tienen sarpullidos o se encuentran mal… Es una situación terrible, la gente está realmente atascada y no sabe qué hacer».

Traducción del original escrita por Isaac Paul para Tangle.

