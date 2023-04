Acusan a EEUU de espiar a Corea del Sur

Publicidad - LB2 -

La situación es incómoda para el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, quien ha alineado a su país más estrechamente con Estados Unidos y se está preparando para una rara visita de Estado a la Casa Blanca a finales de este mes.

Seúl (VOA) – El gobierno de Corea del Sur luchó el lunes para contener las consecuencias políticas y diplomáticas después de que los medios estadounidenses informaron que Estados Unidos, el aliado del país desde hace mucho tiempo, espió a altos funcionarios de seguridad de Corea del Sur.

Las acusaciones surgieron el domingo, cuando The New York Times publicó detalles de un memorando estadounidense filtrado que supuestamente describía discusiones dentro de la oficina presidencial de Corea del Sur sobre si proporcionar armas a Ucrania.

El memorando era parte de un lote más grande de documentos secretos militares y de inteligencia de EEUU que aparecieron misteriosamente en las redes sociales, creando dolores de cabeza y vulnerabilidades de seguridad nacional para Washington y muchos de sus aliados.

- Publicidad - HP1

Aunque el informe de inteligencia centrado en Corea del Sur pareció revelar poca o ninguna información sorprendente o dañina, se informó que se basó, al menos en parte, en las llamadas «señales de inteligencia», lo que sugiere que Washington estaba espiando a uno de sus aliados más importantes.

La situación es incómoda para el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, quien ha alineado a su país más estrechamente con Estados Unidos y se está preparando para una rara visita de estado a la Casa Blanca a finales de este mes.

En un comunicado, el principal opositor Partido Demócrata de Corea del Sur condenó el incidente como una «clara infracción» a la soberanía de Corea del Sur y exigió una «clara confirmación» de Estados Unidos de que tales actividades no volverán a ocurrir.

El comunicado acusó a Yoon de supervisar políticas de seguridad laxas, culpándolo por trasladar la oficina presidencial de Corea del Sur a un lugar directamente al lado de una base militar estadounidense.

En una sesión informativa de antecedentes el lunes, un funcionario presidencial de Corea del Sur rechazó esa crítica y advirtió a «fuerzas» no especificadas que no intenten «sacudir la alianza exagerando o distorsionando este caso».

El funcionario de Corea del Sur dijo que los detalles del informe siguen sin confirmarse y agregó que algunos de los otros documentos filtrados, por ejemplo, los que se refieren a la guerra en Ucrania, parecen haber sido manipulados.

«Después de que los dos países hayan comprendido completamente la situación, si es necesario, exigiremos las medidas apropiadas de Estados Unidos», agregó el funcionario, según transcripciones publicadas por medios locales.

Aunque las dos partes tendrán «consultas necesarias», la confianza mutua entre los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur «sigue siendo sólida», dijo a la VOA un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur.

Sin embargo, los funcionarios de Corea del Sur no han refutado ninguna de la información del informe filtrado ni han alegado que los documentos no sean auténticos.

Investigación en curso

VOA no ha podido confirmar la autenticidad de ninguno de los materiales filtrados, que aparecieron por primera vez el mes pasado en los sitios web de redes sociales, incluidos Discord y 4Chan.

En un comunicado el domingo por la noche, el Departamento de Defensa dijo que “continúa revisando y evaluando la validez de los documentos fotografiados”, que dijo que “parecen contener material sensible y altamente clasificado”.

“Se ha realizado un esfuerzo interinstitucional centrado en evaluar el impacto que estos documentos fotografiados podrían tener en la seguridad nacional de Estados Unidos y en nuestros aliados y socios”, continuó el comunicado del Pentágono.

El Pentágono remitió el asunto al Departamento de Justicia para una investigación criminal, agregó.

Los temas abordados en los documentos filtrados son muy variados, incluidos detalles confidenciales sobre temas como la guerra en Ucrania, la política interna israelí y China.

Deliberaciones de Corea del Sur

El documento relacionado con Corea del Sur pretende mostrar a altos funcionarios en Seúl debatiendo si enviar armas directamente a Ucrania.

Hasta ahora, la administración Yoon se ha resistido a los llamados occidentales para brindar ayuda letal a Ucrania, citando leyes nacionales que regulan estrictamente el envío de armas a zonas de guerra.

En cambio, Corea del Sur ha encontrado formas indirectas de ayudar al ejército de Ucrania, incluida la aprobación de la venta de armas fabricadas en Corea del Sur a países que están armando a Ucrania.

A fines del año pasado, Corea del Sur acordó vender proyectiles de artillería a Estados Unidos. En ese momento, Seúl insistió en que Estados Unidos sería el destino final de las armas.

Según el informe filtrado citado por The New York Times, el secretario de asuntos exteriores de Yoon, Yi Mun-hui, dijo que el gobierno de Corea del Sur «estaba sumido en la preocupación» de que Washington desviaría las armas a Ucrania.

El memorando también supuestamente incluía otras deliberaciones internas de Corea del Sur sobre la mejor manera de responder a la presión de Estados Unidos para armar al ejército de Ucrania.

Valor de inteligencia limitado

Los funcionarios de Corea del Sur han dicho repetidamente que su posición sobre armar a Ucrania no ha cambiado, enfatizando que solo brindarán ayuda no letal.

Dado que la posición de Corea del Sur sobre Ucrania no es un secreto, el daño de inteligencia puede ser limitado, según Go Myong-hyun, investigador del Instituto Asan de Estudios Políticos de Seúl. Sin embargo, la filtración podría socavar la confianza de Corea del Sur en el manejo de información confidencial por parte de Estados Unidos, dijo Go.

“Además de las implicaciones éticas de escuchar a escondidas a los aliados, Estados Unidos ha demostrado nuevamente que es incapaz de salvaguardar no solo sus propios secretos, sino también los secretos de sus aliados más cercanos”, agregó Go.

Estados Unidos ha sido acusado de espiar a Corea del Sur en el pasado.

La acusación más reciente ocurrió en 2013, cuando los documentos filtrados por el excontratista de seguridad de EEUU. Edward Snowden sugirieron que la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU escuchó a escondidas la embajada de Corea del Sur y otras instalaciones diplomáticas en Washington.

Consecuencias diplomáticas

La acusación de espionaje de 2013 no interrumpió las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Sur. Hasta el momento, hay poca evidencia de que el último informe sea muy diferente.

Aunque los periódicos y estaciones de televisión de Corea del Sur se centraron el lunes en las acusaciones de espionaje, gran parte de las críticas se dirigieron a Yoon, no a Estados Unidos.

Corea del Sur no ha visto protestas masivas contra Estados Unidos. protestas desde finales de la década de 2000. Luego, los manifestantes estaban molestos por las importaciones de carne de res de EEUU y la muerte de dos niñas que fueron atropelladas por un vehículo militar de EE. UU.

Las encuestas de opinión ahora sugieren que los surcoreanos apoyan abrumadoramente la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Para que eso cambie, tendría que surgir algo radical, dijo Ben Engel, profesor de investigación del Instituto de Asuntos Internacionales de la Universidad Nacional de Seúl.

«El lado antiestadounidense de la política coreana son los progresistas», dijo Engel, «y por lo que he visto, están ocupados criticando a Yoon».

Colaboró con este artículo Lee Juhyun de Voice of America en Seúl.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.