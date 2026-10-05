Respalda Ariadna Montiel a Andrea Chávez tras asumir coordinación de Morena en Ciudad Juárez

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La dirigente nacional entregó el nombramiento a la senadora con licencia y llamó a mantener unidad y compromiso en la organización territorial.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Ariadna Montiel Reyes expresó públicamente su respaldo a Andrea Chávez Treviño tras la entrega de su nombramiento como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Ciudad Juárez.

La dirigente nacional difundió en redes sociales una imagen del momento en que Chávez recibió el documento que formaliza su nueva responsabilidad dentro del movimiento en la frontera.

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Montiel destacó que la designación forma parte de una etapa de organización política en la que Morena busca reforzar su presencia territorial y mantener cohesión entre sus distintos liderazgos.

“Con enorme gusto entregamos a Andrea Chávez su nombramiento como Coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Ciudad Juárez, Chihuahua”, publicó.

En su mensaje, Montiel también hizo énfasis en la necesidad de sumar esfuerzos bajo una lógica de unidad y compromiso, en momentos en que el partido continúa definiendo responsabilidades políticas rumbo al proceso electoral de 2027.

La publicación incluyó además una referencia a Citlalli Hernández Mora, integrante de la dirigencia nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones, quien también participó en el proceso de designaciones internas del partido.

El nombramiento de Chávez la coloca al frente de las tareas de organización de Morena en Ciudad Juárez, después de que Cruz Pérez Cuéllar fuera designado coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua.

Montiel resumió el objetivo político de esta nueva etapa al señalar que Morena busca mantener coordinación entre sus estructuras y fortalecer su presencia en los territorios.

“Seguimos sumando esfuerzos, con unidad y compromiso, para que la Transformación siga avanzando”.

La designación de Chávez se incorpora así al proceso de reorganización interna de Morena en Chihuahua, con responsabilidades diferenciadas a nivel estatal y municipal de cara a los próximos meses.

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