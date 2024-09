Donald Trump se encuentra a salvo tras tiroteo en su club de golf en Florida

Publicidad - LB2 -

Trump salió ileso del intercambio de disparos entre dos personas en las afueras del campo de golf en West Palm Beach.

Estados Unidos (ADN/Staff) – El ex presidente Donald Trump se encuentra a salvo tras un incidente en el que dos personas intercambiaron disparos afuera de su club de golf en Florida, según reportó el diario New York Post. El suceso ocurrió el pasado domingo en el Trump International Golf Club, ubicado en West Palm Beach, y fue confirmado por representantes de la campaña del candidato republicano a través de un breve comunicado.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el New York Post, el tiroteo se produjo entre dos personas que aparentemente se disparaban mutuamente y no apuntaban directamente a Trump. El Servicio Secreto, encargado de la seguridad del ex presidente, indicó que Donald Trump fue trasladado de inmediato a un lugar seguro cuando se escucharon los disparos cerca de sus inmediaciones.

Un comunicado emitido por Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Trump, confirmó que el ex mandatario no sufrió ningún daño. “El presidente Trump se encuentra a salvo tras los disparos que se produjeron en sus inmediaciones. No hay más detalles por el momento”, informó la campaña.

Donald Trump Jr., hijo del ex presidente, comentó en la plataforma X que las fuerzas de seguridad locales encontraron un arma automática AK-47 escondida entre unos arbustos cercanos al lugar de los hechos y que un sospechoso había sido detenido.

El Servicio Secreto, en colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos ocurridos alrededor de las 14:00 horas del domingo. Mientras tanto, el ex presidente ha declarado en un comunicado que “se encuentra bien” y que nada lo detendrá en su camino hacia la presidencia. “¡ESTOY A SALVO Y BIEN!”, expresó Trump.

Este incidente sucede apenas unos meses después de que Trump sobreviviera a un intento de asesinato en Pensilvania, donde fue herido en la oreja derecha durante un mitin. A raíz de aquel suceso, Kimberly Cheatle, entonces directora del Servicio Secreto, renunció a su cargo bajo presión del Congreso.