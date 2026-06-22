Destaca Sheinbaum alcance de las Becas para el Bienestar con más de 12.8 millones de beneficiarios

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La presidenta afirmó que los apoyos universales contribuyen a reducir desigualdades y representan una inversión superior a los 23 mil 620 millones de pesos.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que las Becas para el Bienestar benefician actualmente a 12 millones 876 mil 579 estudiantes de todos los niveles educativos en el país, mediante una inversión social de 23 mil 620 millones 678 mil 600 pesos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que la política de becas universales busca generar condiciones de mayor igualdad para las niñas, niños y jóvenes, al brindar apoyo económico que contribuya a cubrir gastos relacionados con su educación.

“Es importante que todos lleguen parejos a la escuela, que busquemos la manera de disminuir desigualdades cuando entren a la escuela”.

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Sheinbaum sostuvo que los programas de apoyo educativo permiten mejorar las oportunidades de desarrollo de los estudiantes y consideró que la universalidad de los beneficios resulta más efectiva que los esquemas focalizados para determinados sectores de la población.

La titular del Ejecutivo federal afirmó que la continuidad de los Programas para el Bienestar es posible gracias al manejo honesto de los recursos públicos y destacó que actualmente se destina alrededor de un billón de pesos a apoyos sociales en todo el país.

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que la Beca Rita Cetina concentra el mayor número de beneficiarios, con 8 millones 216 mil 801 estudiantes de educación básica, respaldados por una inversión de 13 mil 116 millones 983 mil 100 pesos.

Asimismo, detalló que la Beca Universal Benito Juárez para educación media superior beneficia a 4 millones 180 mil 747 estudiantes, mientras que la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro atiende a 479 mil 31 alumnos de educación superior. A estas acciones se suma la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra, dirigida a más de 55 mil estudiantes.

El funcionario también reportó avances en la entrega de tarjetas para la beca de apoyo a uniformes y útiles escolares Rita Cetina, con 2.1 millones de plásticos distribuidos de una meta de 5 millones, equivalente al 42 por ciento del objetivo planteado.

“Lo más reconocido por la gente es la honestidad. No tendríamos los Programas para el Bienestar, las becas a las niñas y los niños, el billón de pesos que estamos destinando de apoyo directo a la población”.

Las autoridades federales anunciaron que en agosto iniciará la dispersión de recursos correspondientes al apoyo anual de 2 mil 500 pesos para uniformes y útiles escolares, mientras que en septiembre se abrirá una nueva convocatoria para los distintos programas de becas. Además, recordaron a los beneficiarios que pueden consultar saldos y movimientos mediante la aplicación del Banco del Bienestar o a través de la línea telefónica de atención.

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