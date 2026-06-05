Señala María Antonieta Pérez que diputados del PRIAN y MC frenan iniciativa #YoElijoRegidor

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La legisladora de Morena pidió a organizaciones civiles exigir públicamente que avance la reforma para elegir regidores de manera directa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, afirmó que la iniciativa #YoElijoRegidor, que busca permitir la elección directa de regidores por parte de la ciudadanía, permanece detenida en el Congreso del Estado debido a la falta de respaldo de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

La legisladora hizo un llamado a las organizaciones sociales, vecinales y empresariales que han impulsado esta propuesta para que mantengan la exigencia pública y demanden el avance de la reforma.

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“Entonces tienen nombre y apellido y ellos lo saben; si van a exigir que este tema avance, tienen que ser valientes, tienen que ser claros y tienen que ser precisos”.

Pérez Reyes recordó que durante los foros realizados para analizar la iniciativa participaron diversos sectores de la sociedad civil interesados en modificar el actual esquema de integración de los ayuntamientos.

Según expuso, en esos encuentros quedó evidenciada la ausencia de legisladores del Partido Acción Nacional y la falta de apoyo de otras fuerzas políticas para discutir la propuesta.

La iniciativa plantea que los regidores sean electos de manera directa mediante voto ciudadano y no como parte de las planillas registradas junto con las candidaturas a las presidencias municipales.

La diputada sostuvo que Morena ha respaldado esta reforma desde su presentación, al considerar que fortalecería la representación ciudadana dentro de los cabildos.

“Y dejen de ser planillas de amigos y de compadres que solamente trabajan con los alcaldes en turno”.

La congresista señaló que el tiempo legislativo continúa avanzando sin que la propuesta sea sometida a votación, por lo que insistió en que las organizaciones promotoras incrementen la presión pública para destrabar el proceso.

Finalmente, Pérez Reyes reiteró que los ciudadanos tienen derecho a elegir de manera directa a quienes integran los ayuntamientos y consideró que la discusión de esta reforma representa un tema pendiente en materia de participación democrática y representación municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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