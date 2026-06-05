Respalda Xóchitl Contreras al Instituto Tesla y cuestiona resolución judicial

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La diputada anunció apoyo jurídico y político a la institución educativa tras el fallo emitido por el juez José Chaparro Sánchez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local Xóchitl Contreras expresó su respaldo al Instituto Tesla y cuestionó la resolución emitida por el juez José Chaparro Sánchez, al considerar que la decisión podría generar consecuencias para las instituciones educativas que actúan ante denuncias de presuntas conductas indebidas en perjuicio de estudiantes.

La legisladora señaló que resulta preocupante que una institución educativa que tomó medidas derivadas de denuncias presentadas por alumnas enfrente ahora consecuencias legales, pese a que, afirmó, actuó con el objetivo de proteger a su comunidad estudiantil.

“Lo que hoy está ocurriendo es indignante. El Instituto Tesla actuó ante señalamientos graves y hoy parece ser tratado como el responsable por haber protegido a sus estudiantes. No podemos aceptar una lógica donde quienes actúan para prevenir posibles riesgos terminan siendo castigados por hacer lo correcto”.

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Contreras sostuvo que los efectos de la resolución podrían generar incertidumbre entre directivos, docentes y autoridades escolares al momento de responder a denuncias similares, al advertir que la actuación preventiva de las instituciones debe contar con respaldo y certeza jurídica.

Asimismo, manifestó que la decisión judicial ha provocado inquietud respecto al mensaje que podría enviarse tanto a las víctimas como a sus familias y a las instituciones que optan por intervenir cuando existen señalamientos considerados graves.

La diputada recordó que el caso tuvo origen en denuncias presentadas por estudiantes y afirmó que las acciones emprendidas por el Instituto Tesla respondieron a la necesidad de atender dichas inquietudes y garantizar condiciones de protección para las alumnas.

“No permitiré que se castigue a quienes actuaron para proteger a las jóvenes. Defenderé al Instituto Tesla, estaré atenta para que esta resolución sea revisada. Cuando una decisión judicial genera tanta preocupación social, es obligación de todos levantar la voz y demandar certeza, transparencia y justicia”.

Contreras anunció que dará seguimiento al proceso jurídico y respaldará las acciones que busquen revisar la resolución. Además, reiteró su apoyo a las jóvenes que presentaron denuncias e hizo un llamado a quienes enfrenten situaciones similares a acudir ante las instancias correspondientes.

Finalmente, afirmó que las instituciones públicas deben garantizar condiciones para que las víctimas puedan denunciar sin temor y señaló que la protección de los derechos de las mujeres y de la comunidad estudiantil debe mantenerse como una prioridad dentro de las decisiones institucionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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