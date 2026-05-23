Respalda Arturo Medina a Maru Campos tras citatorio de la FGR

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El coordinador del PRI en el Congreso local acusó un presunto uso político de instituciones federales contra actores de oposición.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, respaldó a la gobernadora Maru Campos tras el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) relacionado con investigaciones sobre la presunta operación de agentes de la CIA en territorio estatal.

El legislador priista acusó al Gobierno Federal y a Morena de utilizar instituciones de procuración de justicia como herramientas de persecución política contra actores de oposición.

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Medina afirmó que el actuar de la Fiscalía evidencia una presunta parcialidad política y una estrategia orientada a debilitar perfiles opositores rumbo al proceso electoral de 2027.

“Morena pretende convertir las instituciones del país en herramientas de persecución y presión política”, expresó Arturo Medina.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI cuestionó que la FGR actúe con rapidez en casos relacionados con integrantes de la oposición mientras, dijo, mantiene silencio frente a señalamientos públicos contra personajes vinculados a Morena.

Entre los nombres mencionados por el legislador se encuentran el senador Enrique Inzunza, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el senador Adán Augusto López.

Medina sostuvo que la procuración de justicia no debe utilizarse como mecanismo de presión política ni como instrumento para favorecer intereses partidistas.

Asimismo, expresó el respaldo del Grupo Parlamentario del PRI a la gobernadora Maru Campos y advirtió que Chihuahua no permitirá actos de intimidación política disfrazados de procedimientos institucionales.

“México necesita instituciones imparciales, no brazos políticos al servicio del poder”, declaró el diputado priista.

Finalmente, el legislador hizo un llamado para que la Fiscalía General de la República actúe con imparcialidad y garantice el respeto al marco legal y a los derechos de las personas involucradas en las investigaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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