Reconocen a Maru Campos por impacto del programa NutriChihuahua

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Organizaciones civiles destacan resultados en atención alimentaria y combate a la pobreza en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos recibió un reconocimiento por parte de organizaciones de la sociedad civil por la consolidación del programa NutriChihuahua, considerado un referente en atención alimentaria en la entidad.

La distinción se entregó durante el Foro NutriChihuahua, realizado en la capital del estado, donde participaron especialistas, representantes de organismos civiles, sector empresarial e instituciones académicas.

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El reconocimiento fue otorgado por Luis Fitzmaurice, presidente de Cáritas, en representación de diversas organizaciones, en un espacio donde también se analizaron los avances y retos en materia de seguridad alimentaria.

“Este reconocimiento refleja el trabajo conjunto para atender la pobreza alimentaria con políticas públicas centradas en las necesidades reales de la población”

Durante el evento, también se destacó la labor de bancos de alimentos, centros comunitarios, estancias infantiles y voluntariado, actores clave en la distribución de apoyos a familias en situación de vulnerabilidad.

La mandataria estatal reiteró su compromiso de continuar impulsando estrategias enfocadas en el bienestar, la salud y el desarrollo integral de sectores prioritarios, como niñas, niños y personas adultas mayores.

El programa NutriChihuahua ha distribuido más de 350 mil platillos preparados, mediante comedores comunitarios, unidades móviles y acciones integrales en distintas regiones del estado.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, señaló que el programa representa una transición hacia un modelo de política social enfocado en el desarrollo de capacidades y la atención estructural de la pobreza alimentaria, con planes para fortalecer su operación y calidad nutricional.

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