Reconoce Arturo Medina apertura del CEJUM en Parral impulsado por Maru Campos

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El coordinador priista destacó que el nuevo centro ampliará el acceso a justicia y atención para mujeres de la región sur y la Sierra Tarahumara.

Parral, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados locales del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, reconoció la apertura del nuevo Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en Parral y destacó que permitirá ampliar el acceso a servicios especializados para mujeres de la región sur y de la Sierra Tarahumara.

El legislador señaló que Parral representa un punto estratégico para decenas de municipios serranos, por lo que la operación de este espacio facilitará el acceso a atención jurídica, psicológica y de protección para mujeres en situación de violencia.

“Muchas mujeres de comunidades alejadas enfrentan obstáculos muy complejos para acceder a orientación, acompañamiento o protección”.

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Medina indicó que uno de los principales retos en Chihuahua ha sido descentralizar los servicios institucionales y garantizar que también lleguen a regiones apartadas donde existen mayores limitaciones geográficas y sociales.

El coordinador parlamentario consideró que la apertura del CEJUM forma parte de los esfuerzos orientados a fortalecer la atención integral a víctimas y mejorar las condiciones de seguridad para las mujeres.

Asimismo, reconoció el trabajo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván por impulsar proyectos enfocados en fortalecer las instituciones de atención y protección para mujeres en distintas regiones del estado.

“Es importante seguir construyendo instituciones que respondan con sensibilidad y eficacia”.

Arturo Medina destacó que el nuevo centro también permitirá reforzar la presencia institucional en comunidades serranas donde históricamente han existido dificultades para acceder a servicios especializados.

El legislador sostuvo que garantizar espacios seguros y mecanismos de atención accesibles debe mantenerse como una prioridad permanente para las autoridades estatales.

“Este centro ayudará a reducir esas brechas y a brindar atención más cercana y oportuna”.

El CEJUM de Parral se suma a los centros ya existentes en Ciudad Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc como parte de la red estatal de atención integral para mujeres víctimas de violencia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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