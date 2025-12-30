Presenta SDR convocatoria para proyecto de engorda y subasta de novillo gordo

Publicidad - LB2 -

Productores de todo Chihuahua podrán registrarse a partir de la primera semana de enero en un esquema alternativo de comercialización cárnica.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer la economía del sector pecuario y diversificar los canales de comercialización, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del Gobierno del Estado de Chihuahua anunció la apertura de la convocatoria para participar en el proyecto de engorda de vaquillas y novillos, cuyo resultado final será la subasta de canales.

La dependencia estatal informó que el registro estará disponible a partir de la primera semana de enero y estará dirigido a productoras y productores de todo el estado, como parte de una estrategia para agregar valor a la producción ganadera local.

El proyecto tiene como antecedente los resultados positivos obtenidos durante la subasta de canales realizada en el Concurso del Novillo Gordo 2025, celebrado en el marco de la Feria Expogan 2025, donde se demostró la viabilidad comercial de este modelo.

De acuerdo con la SDR, la difusión de la convocatoria se realizará a través de la Asociación Ganadera Local de Razas Puras del Estado de Chihuahua, con el respaldo institucional de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh).

El esquema cobra relevancia en el actual contexto del sector, marcado por las restricciones al mercado del ganado en pie derivadas del cierre de la frontera, situación que ha impactado los precios y la capacidad de exportación. Ante este escenario, la comercialización de carne en canal a nivel nacional se plantea como una alternativa estratégica.

Las personas interesadas podrán acudir a la Asociación Ganadera Local Especializada de Ganado de Registro de Razas Puras de Chihuahua (AGLE) para obtener mayor información, así como comunicarse directamente con la UGRCh para conocer los detalles operativos y requisitos del proyecto.

