Mantiene Protección Civil vigilancia por lluvias y fuertes vientos en Chihuahua

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La CEPC prevé lluvias de hasta 50 milímetros para el miércoles en zonas del suroeste, centro y sur del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que durante el inicio de semana continuarán las condiciones para la presencia de lluvias en distintas regiones del estado, principalmente en las zonas serrana, centro y sur.

De acuerdo con la dependencia, las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo, por lo que se mantiene vigilancia preventiva en el territorio estatal.

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Para este lunes 5 de octubre, la CEPC prevé ambiente fresco a templado durante la mañana y cálido a poco caluroso por la tarde, mientras que en la zona serrana se mantendrán condiciones frías.

Los vientos serán de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas superiores a 45 kilómetros por hora en sectores de las zonas noroeste y suroeste, principalmente en Janos, así como superiores a 35 kilómetros por hora en otras regiones.

La dependencia informó que para este lunes se esperan lluvias de 2.1 a 5 milímetros en municipios de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, además de precipitaciones de 0.1 a 2 milímetros en sectores del norte, noroeste, oeste y suroeste.

Para el martes 6 de octubre se mantendrán condiciones de fresco a templado por la mañana y cálido a poco caluroso durante la tarde, con ambiente frío a fresco en la zona serrana.

Ese día se prevén lluvias de 5.1 a 25 milímetros en sectores de las zonas noroeste, oeste, suroeste y centro; de 2.1 a 5 milímetros en municipios de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y sureste; y de 0.1 a 2 milímetros en otros puntos del estado.

Para el miércoles 7 de octubre se espera una intensificación de las lluvias, con acumulados de 25.1 a 50 milímetros en sectores de las zonas suroeste, centro y sur, principalmente en Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Riva Palacio, Belisario Domínguez y Satevó.

También se pronostican precipitaciones de 5.1 a 25 milímetros en municipios de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y sureste, además de lluvias ligeras de 0.1 a 2 milímetros en sectores del norte, noroeste, sur, sureste y este.

La CEPC indicó que para el miércoles los vientos serán de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas superiores a 35 kilómetros por hora en sectores de las zonas noroeste, suroeste, sur, sureste y noreste.

Entre los municipios con posibilidad de rachas se encuentran Buenaventura, Guachochi, Balleza, El Tule, San Francisco de Conchos, Jiménez, Ojinaga y Manuel Benavides.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada por canales oficiales, evitar cruzar calles, arroyos o caminos con acumulación de agua y extremar precauciones al conducir bajo lluvia o viento.

Ante cualquier emergencia, la dependencia recomendó comunicarse al 9-1-1 y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

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