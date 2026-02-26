Llama Maru Campos a evitar la violencia durante movilizaciones del 8M

Publicidad - LB2 -

La gobernadora afirma que está dispuesta al diálogo previo al Día Internacional de la Mujer.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Ante la proximidad del Día Internacional de la Mujer, la gobernadora Maru Campos hizo un llamado a quienes participarán en las movilizaciones del 8 de marzo a evitar actos de violencia y privilegiar el diálogo.

Durante un mensaje emitido en Parral, la mandataria señaló que comprende el trasfondo de las protestas y afirmó haber enfrentado situaciones de violencia en distintos momentos de su vida.

“La violencia no se combate o elimina con mayor violencia, sino dialogando, y aquí estoy dispuesta a dialogar para que puedan seguir adelante”.

Campos expresó que el movimiento de mujeres responde a realidades complejas y pidió a las participantes apoyarse en redes cercanas para salir adelante.

“Quiero decirles que tienen a una mujer gobernadora que… sé lo que esto representa”.

Al ser cuestionada sobre la posible instalación de vallas de seguridad en edificios públicos durante las manifestaciones, como ha ocurrido en años anteriores, indicó que ese tipo de decisiones corresponden a las autoridades de Seguridad Pública.

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que colectivas y organizaciones realizan marchas y actividades para visibilizar la violencia de género, exigir justicia y demandar políticas públicas que garanticen igualdad y seguridad para las mujeres.

