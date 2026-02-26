Lanza SDHyBC campaña para promover respeto a cajones azules en sector privado

Publicidad - LB2 -

Buscan identificar espacios exclusivos para personas con discapacidad en establecimientos de Chihuahua capital.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) anunció el inicio de una campaña para identificar y promover el respeto a los cajones azules de estacionamiento en establecimientos del sector privado en la ciudad de Chihuahua, con el propósito de fortalecer la inclusión y la movilidad de personas con discapacidad.

La estrategia fue implementada por personal de la Dirección de Grupos Vulnerables en las instalaciones de La Cineraria, al sur de la capital del estado, como parte de las acciones para fomentar el uso adecuado de los espacios exclusivos.

El secretario Rafael Loera explicó que la medida busca garantizar el acceso adecuado tanto en edificios públicos como privados, e invitó a más empresas a sumarse a la iniciativa para ampliar su alcance en distintos puntos de la ciudad.

El uso indebido de los cajones azules puede derivar en sanciones de hasta 8 mil pesos.

El funcionario recordó que la normativa vigente contempla multas económicas para quienes ocupen indebidamente estos espacios, y exhortó a las familias de personas con discapacidad a hacer uso responsable de placas o distintivos oficiales.

Asimismo, indicó que la campaña forma parte de los trabajos coordinados con el Consejo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de fortalecer políticas públicas orientadas a la igualdad y accesibilidad.

La identificación de cajones azules ya se había aplicado previamente en edificios públicos del Centro Histórico de Chihuahua capital, en coordinación con autoridades de movilidad estatal, como antecedente de esta nueva etapa enfocada en el sector privado.

